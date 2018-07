Kinderen van zendelingen

Leendert Wolters

Leendert Wolters en zijn gezin zijn al zo gewend geraakt aan de Tsjechische gewoontes dat het voor de kinderen soms moeilijk omschakelen is in Nederland.

Het is weer zover. Net als in alle andere zomers, moeten onze kinderen weer afscheid nemen van hun klasgenootjes die definitief school verlaten. Ambassadekinderen zijn elke drie jaar – of zelfs nog vaker – aan de beurt. Het doet pijn om vrienden achter te laten, of te zien vertrekken. Dat maakt dat sommige kinderen er maar helemaal van afzien om een diepe vriendschap toe te laten. Want over drie jaar verhuizen ze toch weer.

Third-culturekids

Onze kinderen zijn third-culturekids geworden, en dit is een van de ingrediënten van hun leven. Ze gaan er allebei dapper mee om, maar toch is elke zomer het begin van de vakantie moeilijk. Waar we in Nederland bij wijze van spreken de vlag uit zouden steken als de schooldeur voor de laatste keer achter hen dichtvalt, moet hij hier altijd eventjes halfstok.

We helpen hen herinneren dat deze pijn ook iets moois in zich herbergt. Het betekent namelijk dat er mensen in je leven zijn die zo belangrijk voor je zijn dat het zeer doet als ze verdwijnen. Dat kan alleen als ze echte vrienden zijn en echte vrienden zijn een Godsgeschenk. Het is een van de moeilijkere dingen van het leven in het buitenland.

Een ander groot verschil is de wijze van vervoer. We doen hier vrijwel alles te voet en met het openbaar vervoer. Onlangs nog moest een van onze kinderen naar een feestje aan de andere kant van Praag. Aangezien wij als ouders allebei niet weg konden, moest er zelfstandig worden gereisd, om en nabij een half uur. Maar met de kennis van het openbaar vervoer en de hulp van Google Maps bleek dat een peulenschil. Zelfs al was het in een onbekende wijk en was het nog minstens tien minuten lopen vanaf het metrostation.

Loslaten

Een stuk gestresster voelen wij als ouders ons juist als we in Nederland op verlof zijn. Bij gebrek aan ervaring is fietsen dan een heel avontuur! Ook omdat de kinderen achterlopen qua kennis over verkeersregels. We geven ze wel een spoedcursus, maar dan nog houden we ons hart vast als ze zelfstandig ergens heengaan op de fiets. Hen loslaten is wat dit betreft in Nederland enger dan in Praag.

Ook de Nederlandse taal is een immer aanwezige uitdaging hier. We spijkeren onze kinderen zo goed en zo kwaad bij als het gaat om spelling, vocabulaire en grammatica. Maar dat wil allerminst zeggen dat ze het ook in praktijk brengen natuurlijk. Het is nog altijd veel makkelijker om, als je met je ouders Nederlands ‘moet’ praten, je de conversatie lardeert met Engelse woorden. Werkwoorden wel vervoegd naar Nederlands model. Dat dan weer wel.

Zo kan het zijn dat de volgende conversatie zich aan onze keukentafel ontspint: ‘Wist jij dat in de Age of Exploration, toen Amerika door Europeanen werd gepopuleerd, 90 procent van de natives stierven?’

Gepopuleerd

Begrijpt u het? Mijn kind werkt druk aan een essay over dit onderwerp en is erg gefascineerd door alle informatie die er op internet naar voren komt bij het onderzoek naar de voor- dan wel nadelen van de migratie van Europeanen naar de Amerika’s. Vrijwel elk vermeldenswaardig feit wordt hardop gedeeld met ons omstanders en daarna belandt het al dan niet in het essay.

Veel van de informatie die me zo naar het hoofd wordt geslingerd was bij mij al wel bekend, maar niet alles. Want wat is ‘gepopuleerd’?! Ik beantwoord de vraag met een wedervraag: ‘Ik denk dat ik het wist, maar helemaal zeker is dat niet, want wat is gepopuleerd?’

Een ongeduldige zucht is het antwoord. Kansloze ouder. Maar gelukkig komt er hulp uit onverwachte hoek. Mijn andere kind begrijpt het namelijk wél: ‘Dat betekent dat ze Amerika gingen inhabitten.” Is het niet fabulistisch hoe het ene niet-bestaande Nederlandse woord wordt uitgelegd met het andere niet-bestaande?

Verschillen dus met het leven in Nederland. Gelukkig zijn er ook overeenkomsten. We leven ook hier in een vrij land. Onze kinderen kunnen elke dag naar school. Klagen ook steen en been over saaie lessen. Maken zuchtend en steunend hun huiswerk. Lusten niet alles wat ze voorgeschoteld krijgen – maar ook veel wel. Maken ruzie en plezier. Net als Nederlandse kinderen eigenlijk.

Leendert Wolters werkt namens de GZB, samen met zijn vrouw Nelleke in Praag.