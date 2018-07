Hoe leefden de eerste christenen?

Jan Auke Brink

In Nijmegen en Utrecht waren vorige week archeologen uit de hele wereld bijeen voor het Internationale congres voor christelijke archeologie. Maar wat is eigenlijk christelijke archeologie?

De zeventiende editie van het Internationale congres voor christelijke archeologie wordt gehouden aan de universiteiten van Nijmegen en Utrecht. Het is de eerste keer dat Nederland het gastland is van dit vijfjaarlijkse congres. Annewies van den Hoek, onderzoeker aan de Universiteit van Harvard en deelnemer aan het congres, duidt wat christelijke archeologie is.

Onderscheidt christelijke archeologie zich van andere archeologie?

,,Christelijke archeologie is eigenlijk een beetje een verouderd begrip. Ik zou liever spreken over archeologie die zich bezighoudt met het ontstaan van het christendom in de eerste eeuwen. In het verleden was de aandacht vooral gericht op Bijbelse verhalen en op het bewijzen van historische gebeurtenissen zoals beschreven in de Bijbel. Tegenwoordig probeert men de opkomst van het christendom meer te zien in de culturele en religieuze context van de Griekse en Romeinse samenleving. Met de opkomst van het christendom is natuurlijk ook de positie van het jodendom in de Romeinse tijd nauw verbonden. Deze samenhang speelt ook in de archeologie een belangrijke rol.”

Wat is de betekenis van archeologie voor de kennis van het vroege christendom?

,,De archeologie geeft daadwerkelijke bewijzen voor hoe de samenleving er uit zag en hoe mensen in de oudheid leefden en werkten. Een belangrijk deel van onze kennis van het vroege christendom in materiële zin komt uit het bestuderen van begraafplaatsen, zoals catacomben. Daar zijn nu nog de vroegste christelijke afbeeldingen te zien, in de vorm van muurschilderingen. Die bieden samen met gebruiksvoorwerpen, inscripties en sarcofagen uit de catacomben heel veel kennis over hoe de eerste christenen leefden. Tegenwoordig worden er bij het onderzoek van begraafplaatsen ook nieuwe technieken gebruikt. Daardoor krijgen we meer informatie en meer inzicht. Zo kunnen we bijvoorbeeld door DNA-onderzoek zien wat het dieet van bepaalde bevolkingsgroepen was en MRI-scans laten zien aan welke ziekten mensen zijn overleden.”

Werkt u zelf ook als archeoloog?

,,Ik heb ooit in mijn tuin in Schermerhorn wat potscherven opgegraven, voor het merendeel uit de zeventiende eeuw, maar dit was puur amateuristisch. Destijds werkte ik als parttime dominee voor de Nederlandse Hervormde Kerk en was ik als wetenschappelijk medewerker verbonden aan de Universiteit van Nijmegen. Maar mijn man, een Amerikaan, is archeoloog en kunsthistoricus. Ik ben in 1987 definitief naar Amerika verhuisd. Ik heb aan de Divinity School van de Universiteit van Harvard Griekse en Latijnse literatuur gedoceerd en ben gespecialiseerd in oude teksten vooral van schrijvers uit Alexandrië, zoals Philo en Clemens van Alexandrië.”

Wat is de belangrijkste bijdrage van de studie van oude teksten aan kennis over het vroege christendom?

,,De ontdekking van de Dode Zeerollen tussen 1947 en 1956, met daarbij vroege manuscripten van het Oude Testament, heeft ons inzicht in het jodendom en vroege christendom fundamenteel beïnvloed.”

,,Traditioneel is de zogenaamde Masoretische tekst uit de middeleeuwen altijd als de standaardtekst van de Hebreeuwse Bijbel beschouwd, boven de Griekse Septuagint- vertaling uit de laatste eeuwen voor Christus. Maar door de Dode Zee-rollen kunnen we nu nagaan hoe de Hebreeuwse of Aramese teksten van bepaalde Bijbelboeken er in eerdere versies uitzagen. En dat is een aantal gevallen niet gelijk aan de Masoretische tekst, maar lijkt meer op de Septuaginttekst.”

,,Een andere belangrijke vondst is die van de Nag Hammadi-geschriften in 1945 in Midden-Egypte. Dat is een verzameling teksten uit de begintijd van het christendom. Deze bibliotheek heeft ons meer inzicht gegeven in de grote diversiteit van christelijke groepen en hun religieuze interesses in Egypte. We mogen aannemen dat een soortgelijke situatie in Rome en andere delen van het Romeinse Rijk bestond.”