Het kabinet moet vaart maken – de tijd dringt

De Haagse week

Henk van der Laan

Er gaat bijna geen maand voorbij of de zorgministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins presenteren een actieplan voor een zorgsector. Thuiswonende ouderen, jeugdzorg, regeldruk in de zorg, huisartskosten: het is allemaal voorbij gekomen. Vooral de zeer mediabewuste De Jonge weet de publiciteit voor zijn plannen maximaal op te rekken. Al komt daar de klad in, omdat inmiddels al snel gezucht wordt om wéér een actieplan van de CDA-vicepremier.

Wat opvalt: er is hier nauwelijks debat over in de Tweede Kamer. Het is namelijk geen wetgeving. Het is een bundeling van afspraken met de sector, prioritering van beleid en het schuiven van kosten binnen de eigen begroting. Daar valt allemaal binnen de dagelijkse bevoegdheid van de minister waar de Kamer niet over hoeft in te stemmen.

De Jonge en Bruins zijn niet de enige. Er komt erg weinig wetgeving uit dit kabinet. In totaal 40 keer moest de Tweede Kamer buigen over een wetsvoorstel van Rutte III. Dan gaat het over grote wetten zoals het intrekken van het raadplegend referendum of over enkele reparatiewetjes om gaten in bestaande wetgeving te dichten.

Het gevolg is dat de Tweede Kamer, omdat het niet bezig wordt gehouden door nieuwe kabinetswetten, zichzelf bezighoudt. Er zijn verschillende debatten over actuele onderwerpen die soms een hoog gehalte ‘De Kamer bespreekt de krant en tv’ hebben. Zo is er altijd ruimte voor weer een debat over de afschaffing van de dividendbelasting – terwijl de daadwerkelijke afschaffing hiervan pas in oktober, bij de behandeling van het Belastingplan 2019, op stapel staat.

Op de plank

Hoe kan dit? Parlementair historicus Bert van den Braak schreef onlangs op de site van het Montesquieu Instituut dit fenomeen toe aan de decentralisatie waardoor veel bevoegdheden niet meer bij de landelijke overheid liggen, het toenemende gebruik van akkoorden met ‘het veld’ en omdat grote wetgevingsprojecten al zijn afgerond. Voor de Eerste Kamer, die zich eigenlijk alleen over wetgeving buigt, betekent dit twee belangrijke dingen: er hoeft minder vergaderd te worden en de senaat wordt minder relevant. Wat een goed uitkomt voor het huidige kabinet, dat hoogstwaarschijnlijk de meerderheid van een zetel in de senaat volgend jaar juni gaat verliezen wanneer de nieuwe Provinciale Staten de Eerste Kamer gaan kiezen.

Bij deze analyse is een kanttekening te plaatsen. Dit kabinet heeft, zie het regeerakkoord, nog heel wat ambities op de plank liggen. Zo zijn er voorgenomen belastinghervormingen en wil het kabinet nog het pensioenstelsel op de schop nemen.

Nu kan het zijn dat na de zomer het kabinet op Prinsjesdag met al die wetsvoorstellen komt en dat het komende parlementaire jaar heel druk wordt. Maar dan is er wel vaart nodig. Want als het voor juni 2019 niet lukt, lukt het niet. En dat zal toch als een nederlaag ervaren worden. Dan kan Hugo de Jonge met nog zoveel actieplannen komen als hij wil, maar het risico dat het chagrijn in de coalitie komt, neemt toe, net als de drang bij coalitiefracties om zich dan maar te profileren.

Maar goed: terwijl de Tweede Kamer op zomerreces is, wordt op dit moment Prinsjesdag voorbereid, door kabinet en ambtenaren. Wie weet wat er na de zomer opduikt. Tot die tijd gaat ook deze rubriek met zomerreces.