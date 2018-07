Zelfregulering en sociaal besef

Sytze Faber

In de politiek wordt weinig nagedacht. Men doet vaak maar wat. Op hoop van zegen. In de afgelopen week waren er weer een paar sprekende voorbeelden.

De commissie-Sorgdrager concludeerde dat de fipronilaffaire een foutenfestival was. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), verantwoordelijk voor het toezicht op de voedselveiligheid, sloeg er in om als malle Jaap in het kippenhok. Had geen idee waar ze het moest zoeken. Een belangrijke oorzaak van deze incompetentie zijn de in het wilde weg door de politiek doorgevoerde reorganisaties en bezuinigingen.

De bewindslieden van Volksgezondheid en Landbouw, Schippers en Van Dam, wisten niet van de hoed en de rand. Informeerden de Kamer onvolledig. Werden fout geïnformeerd door hun ambtenaren of maakten zich er met een Jantje van Leiden van af. Beide kan ook.

Eigen vlees keuren

De zelfregulering van de pluimveesector schoot ernstig tekort. Had men natuurlijk kunnen zien aankomen. Het is naïef, wel gemakkelijk, aan te nemen dat in ondernemersland het eigen economisch belang vanzelfsprekend ondergeschikt gemaakt wordt aan het algemeen belang. Daar zou men slagers onbekommerd het eigen vlees kunnen laten keuren. Een wel erg rooskleurig mensbeeld.

Ook bij VMBO Maastricht liep Gods water geruime tijd over Gods akker. Eind 2016 sloegen ouders, met de feiten op tafel, alarm dat het op de betreffende scholen een zooitje was. Ook hier een suffige en inerte toezichthouder, de onderwijsinspectie. Liet de schoolleiding aanrommelen. Prima dat minister Slob daar een extern onderzoek naar laat instellen.

De vraag is of ‘Maastricht’ slechts een incident is. Bij de in het onderwijs af te nemen schoolexamens is ook zelfregulering troef. Er is geen enkel inzicht of daar ook geen katten rondlopen die omwille van de smeer likjes geven aan de kandeleer.

Dankzij de ontsporing in Maastricht zal dat nu onder loep worden genomen. Geluk bij een ongeluk.

Verstotenen

Zelfregulering is gebaseerd op een overdosis aan vertrouwen in mensen. Het omgekeerde komt ook voor. Op voorhand uitgaan van wantrouwen. Dat lot treft vooral mensen die het niet goed hebben getroffen. De Fraudewet van 2013 – het hoofdartikel in het Friesch Dagblad van eergisteren legde de vinger op deze wonde plek – gaat ervan uit dat bijstandsgerechtigden fraudeurs zijn, tenzij het tegendeel blijkt. Zij moeten verantwoording afleggen voor tandenborstels en verjaardags-presentjes. VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff deed er vorige maand nog een schep bovenop. Hij wil de uitkeringen van bijstandsgerechtigden verlagen tot onder de armoedegrens. Als ze zich verdienstelijk gedragen krijgen ze er stapsgewijs wat euro’s bij. Een eigentijdse vorm van het middeleeuwse aderlaten. Dat gebeurde met aderlaatmessen of bloedzuigers. Dijkhoff lijkt me een voorkeur te hebben voor de beestjes.

Uit onderzoek van de Groninger Rijksuniversiteit blijkt dat de Fraudewet en Dijkhoff er naast zitten. Van de uitkeringsgerechtigden houdt 92 procent zich voorbeeldig aan regels en plichten. Reden om de Fraudewet aan te passen? Reden voor Dijkhoff zijn voorstel terug te nemen? Geen kijk op. Het framen van kansarmen – migranten, uitkeringsgerechtigden – is namelijk spekkie naar het bekkie van veel kiezers. Dát telt, zodoende.

Een nieuwe groep verstotenen – ik citeer Jan Latten, de met pensioen gaande demograaf van het CBS – dient zich aan: de laagopgeleiden. Ze worden van alle kanten geslachtofferd. Door de flexibilisering van de arbeidsmarkt. Doordat ze, vaak na een zwaar beroep, op dezelfde leeftijd AOW krijgen als bijvoorbeeld hoog opgeleide vrouwen, die gemiddeld zo’n tien jaar langer leven. Door de ophanden zijn robotisering.

Sociale politiek, komt er nog wat van?

