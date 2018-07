Website kerken.frl ontsluit Fries erfgoed digitaal

In Oldeberkoop wordt morgen, tijdens de opening van Tsjerkepaad 2018, een nieuwe Friese site gepresenteerd: www.kerken.frl. Het is een initiatief van Stichting Erfgoed & Publiek en de provincie Friesland.

De website bevat in eerste instantie de middeleeuwse kerken in Fryslân, zo’n 140. Het boek Alle middeleeuwse kerken in Friesland van Peter Karstkarel vormde het uitgangspunt voor de website.

Alle kerken op de website zijn (of worden) gekoppeld aan een QR-code die op een bordje bij de kerk zichtbaar is. Als iemand die scant met de smartphone, dan kom je op een pagina van Kerken.frl over de betreffende kerk. Daar staan foto’s van het interieur en exterieur, achtergrondinformatie en – als het kan – bewegend beeldmateriaal. Kerken krijgen een eigen inlognaam waarmee ze de site kunnen beheren. Daar kunnen ze dan een blog bijhouden, activiteiten en andere verhalen op delen, vertelt Lisette Zwerver van Stichting Erfgoed & Publiek. Er komt nog een voorlichtingsbijeenkomst voor kerken.

Bij elkaar

De site kerken.frl is volgens haar aanvullend op de eigen site die gemeenten mogelijk al hebben. ,,Wij hebben alles bij elkaar gebracht en vanuit deze omgeving kun je dan weer doorklikken naar bijvoorbeeld de site van Stichting Alde Fryske Tsjerken, Tsjerkepaad of de site van de lokale kerkelijke gemeente.”

Basis voor het initiatief was een motie die eerder door Provinciale Staten werd aangenomen. Die bepaalde dat alle monumentale middeleeuwse kerken in Friesland digitaal ontsloten moeten zijn. ,,Andere kerken die ook mee willen doen, moeten zich zelf aanmelden. Dan moeten we gaan kijken hoe we dat gaan ontsluiten. Hoe, precies, dat is nu nog niet duidelijk.”