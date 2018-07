Waarom onderscheiden christenen zich niet bij zorg voor de schepping?

Koos van Noppen

Hoe kan het dat christenen zich niet wezenlijk bekommeren om het milieu, vraagt Koos van Noppen zich af. ,,Zeer regelmatig ontmoet ik oprechte christenen die een graad van milieubewusteloosheid aan de dag leggen waar ik stil van word.”

Op 14 september 1975 bracht de 38-jarige W.A. de R. uit Bloemendaal een bezoek aan het Rijksmuseum in Amsterdam. Hij liep naar de Nachtwacht, en trok een gekarteld tafelmes waarmee hij diepe krassen op het doek maakte, totdat een suppoost hem wist te overmeesteren.

Dat zouden wij natuurlijk nooit doen. Hoewel… Als twaalfjarige vrat ik de krantenberichten over het voorval. De details gaven het drama alleen maar meer reliëf. Volgens ooggetuigen was de dader keurig gekleed en maakte hij geen ongewone indruk.

De politie liet weten dat de man al enkele malen in een inrichting voor psychisch gestoorden was verpleegd.

Omgang met de schepping

Het tafereel komt me weer voor de geest als ik nadenk over de manier waarop veel christenen vandaag met de schepping omgaan. De vergelijking gaat mank, inderdaad, want het is in werkelijkheid nog veel erger. Rembrandt was op het moment van de aanslag al ruim 300 jaar dood.

Maar vandaag wordt onherstelbare schade toegebracht aan de schoonheid van de schepping, in aanwezigheid van de Kunstenaar. Alsof je een topstuk molesteert, terwijl de schilder naast je staat. Hoe lang zal hij dat aanzien?

Het regent rapporten over de zorgwekkende staat van onze planeet – en over ons aandeel daarin.

De gemiddelde Nederlander heeft een ecologische voetafdruk die minstens drie keer groter is dan deze aarde aankan. Decennialang wilden we niet weten van ‘grenzen aan de groei’. Nu komen de grenzen in rap tempo in zicht.

Messentrekkers

De aard en de omvang van de problematiek en het onvermogen van burgers, politici en industriëlen om het proces te keren – daar lig ik regelmatig wakker van. Mijn betrokkenheid bij het christelijk geloof maakt het probleem niet kleiner, eerder groter. Zeer regelmatig ontmoet ik oprechte christenen die een graad van milieubewusteloosheid aan de dag leggen waar ik stil van word. Ze gedragen zich als messentrekkers bij de Nachtwacht.

Ze zijn actief lid van een christelijke gemeente, maar houden er een in veel opzichten identieke levensstijl op na als de gemiddelde Nederlander.

Ze maken serieus werk van ‘navolging’ en ‘discipelschap’, maar die termen lijken in de praktijk nauwelijks verbinding te hebben met de zorg voor de schepping.

Onbekommerd

Vaak voel ik me ongemakkelijk als in de social talk van christenen onbekommerd wordt gesproken over de zoveelste budget-stedentrip.

Je wilt geen spelbreker zijn –maar als iemand loopt te vloeken in de kerk zeg je er toch ook iets van?

Zou de innerlijke secularisatie nog omvangrijker zijn dan sombere analyses stellen? Ja, er zijn individuen die dwarse keuzes maken en met vallen en opstaan een alternatieve levensstijl ontwikkelen. En er is een netwerk van ‘Groene kerken’. Geen kwaad woord over de deelnemende kerken en hun maatregelen. Maar met alle respect, het heeft ook iets van een ‘moderne aflaat’. In welke gemeenten bepaalt de zorg voor de schepping het dagelijks leven van het overgrote deel hun leden? ‘Voor ons kan niet goedkoop zijn, wat voor God duur is’, aldus de Duitse kerkleider en theoloog Dietrich Bonhoeffer (1906 – 1945).

Inertie

Waar komt die inertie bij veel geloofsgenoten toch vandaan? Is het onverschilligheid? Is het grenzeloos optimisme dat ‘de techniek’ wel een oplossing zal brengen? Het is zeker géén gebrek aan informatie. En de theologie kun je al evenmin verwijten met een grote boog om de hete brij heen te zijn gelopen. Er liggen veel adequate publicaties; sommige al van twintig, dertig jaar geleden.

Eén ervan is van Evert van der Poll en Janna Stapert: Als het water bitter is; evangelisch denken en de milieucrisis.

Ik las het in 1988 met rode oortjes.

Van der Poll en Stapert riepen op tot een levensstijl die aan de bekering beantwoordt, ook als het gaat om het bewaren en beheren van de aarde. Ze waren er diep van doordrongen dat de milieucrisis een appel doet op ons geloof.

Kern

Dezelfde grondtoon vind je in het boekje De gaarde een woestijn? van de toenmalige hervormde synode: ‘We moeten inzien dat de milieucrisis ons treft in de diepste kern van ons christen-zijn. Wij zijn medeverantwoordelijk, of we willen of niet. Onze milieuvervreemding is een teken van vervreemding van God.’

Hier zitten we bij de kern van het probleem en er wordt ook meteen duidelijk wat er op het spel staat.

Het is een kwestie van geloof of ongeloof, van God of de mammon, van deze wereld of de toekomende.

Het is schrijnend dat deze en andere publicaties zo onverwerkt aan de vergetelheid zijn prijsgegeven.

Mini-klimaattop

In december 2015 – de maand van de klimaatconferentie in Parijs – organiseerden we in mijn kerkelijke gemeente in Amersfoort een mini-klimaattop over duurzaam denken en doen. We hadden allerlei ‘seculiere’ lokale initiatieven uitgenodigd om presentaties te verzorgen.

De avond liet me met nogal wat vragen achter. Waarom was er zo weinig belangstelling? Maar ook: mis je als kerk niet een enorme (missionaire) kans, als je de groene paragraaf van je geloofsbrieven zo verwaarloost?

Orthodox-protestanten hechten bij ethische issues doorgaans aan een stoere stellingname, ook als die niet in de mode is. Of het nu gaat om lastige discussies over voltooid leven, zwangerschapstesten of abortus, het geweten staat scherp afgesteld. Je zou wensen dat hetzelfde principiële geluid klonk in verband met de schepping. Ons leven voltrekt zich immers ‘voor het aangezicht van God’. Hij heeft ons geschapen, aan Hem zijn we verantwoording verschuldigd.

Wat staat ons te doen? Ik kan dat niet voor iedereen bedenken, maar ik weet wel de richting: terug. Niet zozeer vanwege angst voor doemscenario’s, maar terug naar een werkelijk besef van de basale relaties waarin we geschapen zijn.

Eenvoudig

Terug naar God, terug naar het eenvoudige leven. Leg allerlei aspecten van het leven kritisch onder de loep, bij het licht van onze verantwoordelijkheid voor de schepping.

Via die route hervinden we het eenvoudige leven in dankbaarheid.

Wat dat concreet inhoudt, verschilt van persoon tot persoon. We zullen zoveel mogelijk afstand moeten doen van ‘welvaart’ die die naam eigenlijk niet mag dragen, omdat ze ten koste gaat van onze relatie tot God, de schepping, onze naaste en uiteindelijk onszelf.

En geloof het of niet: het zal ons leven niet verarmen, eerder verrijken.

Je doet ervaringen op die je niet voor mogelijk hield. Je hervindt het goede leven: je leert genieten van genoeg, van herstel van relaties; je geniet samen van een (h)eerlijke maaltijd, je herwaardeert de natuur om de hoek, de smaak van het seizoen en de streek, en de schoonheid van het Hollandse landschap.

Scherpen en ondersteunen

Simpele oplossingen zijn niet voorhanden. In ieders leven is er veel kwaad dat zich niet een-tweedrie laat uitbannen. We hebben elkaar nodig, om elkaar op te scherpen en te ondersteunen. Precies op dit punt kan de christelijke gemeente een belangrijke functie vervullen.

Heeft de kerk –nadrukkelijk de lokale gemeente – niet dringend behoefte aan moreel beraad over de levensstijl van haar leden? Kunnen we samen ontdekken wat het voor ons vandaag concreet betekent dat we geloven in de Schepper?

Laat dan alles maar ter tafel komen. Feiten, meningen en gevoelens.

De onwil en het gevoel van onmacht, de verlammend onheilspellende informatie die je alleen maar chagrijnig stemt, maar ook: de omstandigheden die het zo verrekte gemakkelijk maken om te pakken wat je pakken kunt.

Afweermechanisme

Laten we ophouden met het voorspelbare afweermechanisme ‘dat we elkaar toch zeker niet de maat gaan nemen?’ Vanwaar die allergie? We dienen elkaar in de dienst aan de Heer, zijn schepping en schepselen.

In dat kader mag toch over en weer elke vraag gesteld worden? Hoe beperk jij je energieverbruik? Hoe eerlijk is je kleding? Hoe kun je op een aantrekkelijke manier je vleesconsumptie terugdringen? Als jij voor de fun naar Schiphol gaat, heb je dan niet wat uit te leggen?

Metafoor

We zijn het niet gewend om elkaar zo (kritisch) te bevragen, dat wordt al snel als betuttelend uitgelegd.

Onterecht, lijkt me. ‘De aarde is ons gemeenschappelijke huis’, schrijft paus Franciscus in zijn encycliek Laudato si’ (Geprezen zijt Gij) uit 2015.

Het is een krachtige metafoor, dat gemeenschappelijke huis, omdat het invoelbaar maakt hoe absurd de situatie is wanneer de één wél zorg draagt voor de schepping en de ander zich er niets aan gelegen laat liggen. Alsof een van de bewoners aan de voorzijde van het gemeenschappelijke huis driedubbele beglazing staat te monteren, terwijl een ander vanuit de achtertuin de ramen in kegelt.

Dit is een verkorte versie van een pamflet dat Koos van Noppen stuurde naar alle synodeleden van de Protestantse Kerk in Nederland en een groot aantal predikanten uit diverse kerkverbanden.

De originele versie is te downloaden via www.arocha.nl.

Van Noppen werkt als hoofd communicatie van de IZB; hij schreef het op persoonlijke titel