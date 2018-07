Veelkleurig, als de vogels op het wad

Teunard van der Linden

In deze column doe ik verslag van mijn integratie in Friesland. Bij het woord ‘integreren’ moet ik vaak denken aan de vogels op het wad. Zij komen met duizenden en soms tienduizenden naar de Wadden, als tussenstation op een lange reis. Het hoofddoel is foerageren, en dat verloopt verrassend geordend. Waarom zie je zelden vogelscharen in gevecht met elkaar?

Waardoor is er ruimte voor alle vogels van het wad? In een gids over de Wadden las ik een verrassend antwoord: dat komt doordat al die vogels een andere snavel hebben en elk op hun eigen diepte foerageren. De een keert alleen steentjes om, de ander tast de diepere lagen van het wad af. Prachtig!

Een fantastisch beeld van samenwerking en integratie. ‘Aanschouw de vogelen des hemels!’ Dan de praktijk. Je komt een nieuwe gemeente binnen, onwennig in het begin. Hoe word je ontvangen? Hoe reageert men op jou?

Diversiteit

Harlingen is een flinke gemeente en nog maar net gefuseerd. Diversiteit is er te over. Vogels van diverse pluimage foerageren er op de oude terp van Almenum, waar de kerk in Friesland zo’n beetje begon. Er is diversiteit in leeftijd, vanouds hervormd en gereformeerd, huidskleur (beperkt), geslacht, behoudend en vrijzinnig, en voorkeur voor vastheid en variatie.

De eerste gemeenteavond na de fusie gaat veelzeggend over ‘Veelkleurig geloven’ – op zoek naar ruimte voor verschil én eenheid.

Thema’s zo oud als de kerk (I Korintiërs 12). Ik voel me er wel bij. Mooie gesprekken over kleur en koers.

Eenheid

Naast het waarderen van verschillen staat het ambt van predikant voor het hoeden van de eenheid van de gemeente. Een van de boeren in mijn eerste gemeente zei mij na mijn bevestiging: ,,Als je de boel bij elkaar houdt, doe je het goed.” Zo zoekt Gods gemeente op veel plaatsen in Friesland, heb ik inmiddels begrepen, naar eenheid en samenwerking. Dit geldt in het bijzonder gemeenten die net gefuseerd zijn of op het punt staan dit te doen. Het is een zware bevalling.

Maar dan mag ook het leven erop volgen.

Dan krijg je als nieuw binnenkomende predikant ook een glansrol toebedeeld: om de gemeente voor te gaan, onbevreesd en onpartijdig, op nieuwe wegen van eenheid en samenwerking.

Zolang wij geloven dat het werk van Christus (‘Vader, ik bid U dat zij één zijn’) onze werken draagt, mogen wij – mensen van nu – zonder bekvechten daarin een voedingsbodem vinden, die onuitputtelijk is. Met het oog op een wereld die wacht op ontferming en levend in een samenleving, die óók nog veel zou kunnen leren van de vogels op het wad.

Teunard van der Linden is predikant in de Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum. Reacties: tg.linden@gmail.com