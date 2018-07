Templetonprijs voor Jordaanse koning

De Jordaanse koning Abdoellah II (56) krijgt dit jaar de Templetonprijs, zo heeft de organisatie bekendgemaakt.

De jury prijst het Jordaanse staatshoofd voor zijn inzet voor en bevordering van de interreligieuze verstandhoudingen, en dan met name de dialoog van de islam met de andere godsdiensten.

Inzet

Voorzitter Heather Templeton Sill van de stichting looft koning Abdoellah in het juryrapport omdat hij zich ‘onvermoeibaar inzet voor de opvang van vluchtelingen uit het Midden- Oosten en voor de bescherming van de heilige plaatsen van christenen en moslims in Jeruzalem.’

De jury roept in herinnering dat de koning zich al sinds 2004 actief inzet voor gematigde stromingen binnen de islam. Centraal daarin staat de Amman-boodschap van 2004. Daarin riep de koning op tot eenheid en vreedzaamheid binnen de islam. Hij onderstreepte dat terrorisme en ander geweld geen plek hebben binnen de religie.

‘Hij biedt een alternatief voor radicale uitwassen. Door deze initiatieven moet hij leven met doodsbedreigingen door radicale terroristische groepen’, schrijft de jury.

Prijs

Aan de prijs is een bedrag van 1,25 miljoen euro verbonden. Koning Abdoellah II zal de prijs op 13 november in Washington in ontvangst nemen.

De Jordaanse koning is de 48e winnaar van de Templetonprijs.

De prijs wordt soms bestempeld als de ‘officieuze Nobelprijs voor Religie’.

De prijs is in 1973 ingesteld op initiatief van de Britse filantroop Sir John Templeton (1912-2008). Eerdere winnaars zijn onder anderen Moeder Teresa (1973), de Russische dissident Aleksandr Solzjenitsyn (1983), de dalai lama (2012) en de Zuid-Afrikaanse aartsbisschop Desmond Tutu (2013).