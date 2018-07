Protestantse Kerk Amsterdam gaat kroeg en huiskamer in

Jan Auke Brink

De Protestantse Kerk Amsterdam heeft zijn beleidskader voor de komende vier jaar gepubliceerd. Welke kant gaat de kerk op? Scriba Julia van Rijn: ,,We moeten meer in de stad aanwezig zijn en we willen ons vermogen slim investeren.”

In Amsterdam zal een aantal wijkkerken komende jaren een andere rol krijgen, bijvoorbeeld door zondagse vieringen samen met andere kerken in de regio te vieren.

Krimp binnen de protestantse gemeente is een van de oorzaken, maar zeker niet de enige reden, benadrukt ds. Julia van Rijn, scriba van de Protestantse Kerk Amsterdam. ,,We stellen ons de vraag hoe we de stad nog kunnen bedienen. Daarbij blijft de wijkgemeente wel belangrijk, maar die alleen biedt niet voldoende mogelijkheden.

We zoeken naar nieuwe vormen van kerk-zijn. Daar horen andere samenkomsten bij, zoals in huiskamers, kroegen en boekhandels, maar ook op bijvoorbeeld de Zuidas tussen de financiële instellingen.”

Bewaard

De sluiting van wijkkerken zal niet gelijk staan aan sloop. De gebouwen en ook een beperkte hoeveelheid kerkelijke functies moeten zoveel mogelijk in de buurten bewaard blijven, benadrukt Van Rijn: ,,We moeten goed nadenken over moderne manieren van herbestemming. In het verleden was het zo dat als een gemeente te klein werd, de overgebleven mensen bij de buurkerk introkken. De eigen kerk werd dan afgestoten, gesloopt.

Maar dat willen we niet meer, want een kerk die is verdwenen, komt nooit meer terug. We zoeken daarom voortaan nieuwe partners om op een slimme manier tot herbestemming te komen. Dat hebben we bijvoorbeeld al gedaan bij de Elthetokerk in Amsterdam-Oost en De Ark in Nieuw-West. Daar hebben we leefgemeenschappen rond de kerk gebouwd. Dan blijft er een ruimte beschikbaar voor kerkelijke samenkomsten, maar het gebouw wordt ook op andere manieren gebruikt.”

Vermogen

De kerkelijke organisatie als projectontwikkelaar?

Dat zou kunnen, zegt Van Rijn: ,,We zitten momenteel ook midden in een discussie over hoe we met ons vermogen moeten omgaan.

Moeten we het in stand houden of kunnen we het verjubelen? Of zijn er misschien tussenwegen, waarbij we het wel investeren, maar dan op zo’n manier dat we er op verdienen, zodat het kapitaal terugvloeit naar de organisatie. Die laatste kant lijkt het nu op te gaan.”

Met het zoeken naar en aansluiten bij nieuwe vormen van kerk-zijn, wil Van Rijn ook het evangelie meer laten klinken. ,,We zijn in de afgelopen jaren onze missionaire roeping veel serieuzer gaan nemen dan bijvoorbeeld twintig jaar geleden.”

Krimp

Dat is noodzaak, want hoewel de krimp in Amsterdam volgens Van Rijn lang meeviel, hebben de protestanten er nu wel zichtbaar mee te maken.

,,In Amsterdam is nog maar 2 procent van de bevolking christelijk. En we verwachten dat het aantal betalende leden komende vier jaar zal afnemen van 2750 tot 2350. Wij moeten de kerk weer relevant maken, mensen uitdagen om met God in contact te komen. We moeten daarbij ook accepteren dat nieuwe kerkvormen fluïde zijn. Het kerkbezoek op zondag zal blijven bestaan, en daar blijven we aandacht aan besteden. Maar dat alleen is niet meer voldoende. Daarom investeren we ook in andere vormen.”

Onzekerheid

Dat brengt niet alleen kansen met zich mee, maar ook onzekerheid.

,,Wij moeten als organisatie met de dynamiek van pioniersplekken leren omgaan. Er kunnen bijvoorbeeld vijf jaar lang heel mooie bijeenkomsten op een speciale locatie worden gehouden.

Als het dan stopt na vijf jaar, kun je het negatief benaderen en zeggen dat het mislukt is. Maar ik kijk meer positief: we hebben dan vijf jaar lang het evangelie op een goede manier laten kinken in de stad.”

Presenteren

Met het beleidskader sluit de Protestantse Kerk Amsterdam nauw aan bij het nationale proces Kerk 2025, waarmee de Protestantse Kerk terug wil keren naar de basis van de geloofsgemeenschap, om nadrukkelijk een kerk in de samenleving te zijn.

,,Wij zijn kerk in Amsterdam, we moeten veel bewuster omgaan met de vraagstukken die hier in de stad spelen. We zijn al wel zichtbaar in de samenleving, zo hebben we vorig jaar de Westerkerk opengesteld zodat mensen het condoleanceregister voor de overleden burgemeester Van der Laan konden tekenen. Toen kwamen duizenden mensen in de kerk.

En we presenteren ons bijvoorbeeld ook op de Uitmarkt, tussen theaters en andere culturele activiteiten.

Maar komende jaren zullen we dat nog veel sterker doen. Wij willen nadrukkelijk aanwezig zijn in de stad.”

Hoe dat precies vorm zal gaan krijgen, weet Van Rijn nog niet. ,,Het beleidskader is een open document, het geeft een aantal belangrijke denkrichtingen aan. Maar er staan nog geen harde afspraken in. De komende vier jaar willen we gebruiken om concreter te worden en zo een aantal dossiers af te sluiten, zoals over gebouwen, vermogen en duurzaamheid. In 2022 willen we met duidelijkheid kunnen zeggen hoe we met deze vraagstukken omgaan.”

Zichtbaarder in de stad

Beleidskader

Om de kerkvernieuwing te stimuleren, zet de Protestantse Kerk Amsterdam in op minimaal twee nieuwe pioniersplekken per jaar, naast de tien bestaande.

Op plekken waar geen kerkelijke presentie meer is, ontstaan nieuwe vormen van kerk-zijn, in cafés, buurthuizen en huiskamers. Meer zichtbaar zijn in de stad en meedoen aan het maatschappelijk debat zijn eveneens speerpunten.

Ds. Julia van Rijn: ,,We zijn er voor de hele stad en hebben ook mensen die niet gelovig zijn iets te bieden. We kunnen fungeren als oases waar je rust vindt, een kaarsje op kunt steken, verdieping kunt vinden of de handen uit de mouwen kunt steken voor een ander. In een pluralistische wereld wordt de waarde van een religie bepaald door de voordelen die het brengt voor niet-gelovigen, stelt de Amerikaanse pastor Brian McLaren. Daar ben ik het van harte mee eens.”

De tekst van het beleidskader is te lezen via www.protestantsamsterdam.nl/beleidskader