Mooipratende plunder-Femke

Tamarah Benima

’s Ochtends begin ik met De Telegraaf (de website). Zo ben ik beslist niet opgevoed. De Telegraaf was fout in de oorlog, bij mij thuis lazen wij de verzetskrant Het Parool. Maar ik ben een krantenvrouw en mijn bewondering voor de koppenmaker en de opmaker van De Telegraaf kent geen grenzen. Zo brokkelde mijn weerstand tegen de krant langzaam af.

Tommy Wieringa mag zijn ‘Dat werd tijd’-commentaar op de aanslag op De Telegraaf (en Panorama) proberen te verkopen als grap, dat was het beslist niet. Hij verwoordde een diep-zittend sentiment van ‘deugend Nederland’, dat wijd verbreid is onder burgemeesters en (top)ambtenaren. Reden genoeg om de discussie over de gekozen burgemeester serieus te beginnen. De overgrote meerderheid is afkomstig uit VVD, PvdA, CDA of D66. Zouden burgers hun burgemeester mogen kiezen, dan zou de lokale politieke top er heel anders uitzien, en zouden er heel wat meer Telegraaf-lezers onder zijn. Burgemeesters die niet zouden hebben gelachen of gegniffeld over Wieringa’s schandalige opmerkingen.

Ik was altijd tegen de verkiezing van burgemeesters, want ik houd niet van charmante mooipraters met weinig bestuurlijke vaardigheden, en het zijn de charmante mooipraters met weinig bestuursvaardigheden die dit soort banen in de wacht slepen. Maar burgemeesters die de ernst van een aanslag op journalisten niet onderkennen, diskwalificeren zichzelf. Die hadden nooit aangesteld mogen worden. Dus toch maar nadenken over kiezen.

En nu krijgen we ook zo’n mooipraatster zonder enige bestuurlijke ervaring in Amsterdam als burgemeester. Mij kan het niks schelen dat Femke Halsema de eerste vrouwelijke burgemeester wordt. Mij kan het schelen dat ze als debater vuile streken uithaalt. En dat ze de prachtige essaybundel van Richard Rorty, Achieving our Country, heeft geplunderd om haar eigen politieke agenda te pushen. Daarbij heeft ze Rorty zo verkeerd ge├»nterpreteerd en eenzijdig geciteerd, dat ik mijn hart vasthoud voor wat Halsema gaat laten zien. Maar dat deed ik al (dat hart vasthouden).