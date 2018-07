‘Luther is een ondergeschoven kindje’

Jan Auke Brink

Heeft het lutheranisme een rol gespeeld in de Nederlandse geschiedenis en cultuur? Zonder enige twijfel, zo stelt prof. dr. Sabine Hiebsch.

Ze is in oktober 2017 benoemd op de Kooiman-Boendermaker Leerstoel voor Luther en de geschiedenis van het (Nederlandse) lutheranisme aan de Theologische Universiteit Kampen.

Gisteren sprak ze haar inaugurele rede uit: Luther en Nederland: verleden – heden – toekomst.

In die rede stelde ze onder meer dat Luther en de Nederlandse lutherse traditie thuis horen op de culturele kaart van Nederland: ,,Namen als Johan Rudolf Thorbecke, Thérèse Schwartze en Ferdinand Domela Nieuwenhuis, om maar enkele voorbeelden te noemen, de lutherse muziekcultuur en de lutherse kerken met hun talrijke voorbeelden van unieke religieuze materiële cultuur zijn daar tastbare getuigen van.”

Hiebsch’ opdracht als eerste bekleder van deze leerstoel is drieledig: ze richt zich op onderwijs, onderzoek en valorisatie.

Basiskennis

Bij onderwijs ligt de nadruk er op studenten die worden opgeleid tot theoloog of predikant een stevige basiskennis van het Nederlandse lutheranisme mee te geven, ,,omdat dat voor de kerk in de brede zin van onschatbare waarde is.”

In haar onderzoek bestudeert Hiebsch de theologie van Luther en plaatst ze de ontwikkeling van het lutheranisme in de Nederlandse cultuur en historie. Met valorisatie richt ze zich op de vertaling van dat onderzoek naar een breder publiek.

Aansluitend op haar inauguratie presenteerde Hiebsch gisteren haar boek Luther voor leken. Dat is meteen een voorbeeld van haar valorisatiewerk: het boek is een introductie voor iedereen die meer van Luther wil weten.

Roel Kuiper, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer en rector van de Theologische Universiteit Kampen, noemt Luther in Hiebsch’ boek een ‘christen van een nieuwe soort, een mens van een nieuwe tijd’. En: ‘In de theologie van Luther gaat het over eten en drinken, bier en brood, tafel en bed, man en vrouw, werk en beroep, duivels en engelen. Dit is een tastbare theologie voor het gewone leven.’

Boegbeeld

Hiebsch weet met haar boek deze tastbare Luther weer tot leven te wekken, zo looft Kuiper de kersverse hoogleraar aan zijn universiteit.

Het belang van Luther is historisch gezien groot, meent Hiebsch. In haar boek omschrijft ze Luther als het ‘boegbeeld van een hervormingsbeweging die voor keizer en paus volstrekt onaanvaardbaar was. De monnik uit Wittenberg werd de naamgever van de eerste nieuwe christelijke kerk in het Westen’.

Onderschoven kindje

Toch is het lutheranisme in de Nederlandse geschiedschrijving altijd een ondergeschoven kindje geweest, betoogt Hiebsch: ,,Bijvoorbeeld de synode van Dordt van 1618-1619 was een belangrijk ijkpunt voor de gereformeerde geschiedenis en dat wordt dan als algemeen ijkpunt gezien.

Maar voor het Nederlandse lutheranisme had Dordt deze betekenis helemaal niet.”

,,Ik wil dus nieuw licht werpen op de rol en het perspectief van het Nederlandse lutheranisme, in de Nederlandse context, maar ook in het kader van de globale geschiedenis van het lutheranisme.”

,,Luther is in Nederland niet alleen in lutherse kring van belang geweest, maar hij is ook in de kerken uit de gereformeerde traditie een rol blijven spelen. Luther ontwikkelde zijn theologie voor en vanuit de praktijk en precies daar ligt ook het aanknopingspunt voor de huidige tijd met de vragen die nu spelen.”

Luther voor leken. Reformator in een veranderende wereld. Sabine Hiebsch. Vuurbaak, 12,50 euro