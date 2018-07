Klaas Hendrikse, dominee die een stem gaf aan de vrijzinnigheid

In memoriam

Lodewijk Born

Ds. Klaas Hendrikse, predikant in de Protestantse Kerk, overleed dinsdag op zeventigjarige leeftijd. Hij werd vooral bekend door zijn spraakmakende boeken en ideeën over God en Jezus.

Klaas Hendrikse (Groot- Ammers, 1 september 1947) was al enige tijd ziek. De predikant werd tien jaar geleden onverwacht bekend als schrijver.

Hij was een dominee die openlijk bekende niet in God te geloven.

,,God bestaat niet. Ik heb nooit enig moment een spoortje van een vermoeden gehad dat het anders zou zijn.” Het leverde hem het predicaat ‘atheïstische dominee’ op. Het waren dingen die hij al langer geleden ontdekt had, maar nooit deelde hij dat met een groot publiek.

Het begon allemaal in 2007 met het boek Geloven in een God die niet bestaat. ,,Dat er door mijn boek iets los zou komen, dat lag in de lijn der verwachting. Ik rammelde aan de hekken van de kerk”, zei hij er in 2011 over in een interview met Trouw.

Spreekbeurten

Daarmee zei hij niets te veel. Het verschijnen van zijn eerste pennenvrucht zorgt er voor dat medestanders met hem weglopen en anderen, die vinden dat hij veel te ver gaat, zeggen dat er geen plek is voor een dominee als Hendrikse in de Protestantse Kerk in Nederland.

Hendrikse verschijnt in afgeladen volle kerken en kan het aantal spreekbeurten amper aan.

Tijdens een van die avonden, in Leeuwarden in de doopsgezinde kerk, vertelt hij waarom dat volgens hem komt. Hordes zijn de kerk uitgelopen, maar die mensen zijn in een soort van niemandsland achtergelaten.

,,Die willen niet niets, maar er is zo weinig dat aansluit.” Mensen met een kerkelijke achtergrond die zich thuis voelen bij hun eigen opvattingen over God en Jezus, en die er geen behoefte aan hebben om aan het twijfelen te worden gebracht, ,,die kunnen beter niet naar mij luisteren”, zo zei hij toen.

Markant

Henk ter Borg, zijn uitgever bij Nieuw Amsterdam, vertelt hoe hij vorig jaar Hendrikse nog ontmoette.

Toen was al bekend dat Hendrikse ziek was. Hij leed aan darmkanker.

,,Hij was een markante, statige persoonlijkheid met stijl, prettig in de omgang ook. Open.”

Ter Borg weet nog hoe het contact met de predikant uit Middelburg ontstond. ,,Als Nieuw Amsterdam gaven we in 2006 het boek God als misvatting van Richard Dawkins uit. Hendrikse schreef daar een verhaal over in dagblad Trouw. Dat viel ons op. Naar aanleiding daarvan organiseerden we met hem een lezing in Amsterdam over dat boek.” Dat werd een heel bijzondere bijeenkomst weet Ter Borg nog.

,,Hoeveel mensen dáár niet op afkwamen en ook wat Hendrikse meebracht door wat hij zei – en duidelijk stelling nam. Dat was ongekend.” Heel wat heilige huisjes gingen toen al omver.

Vijftien drukken

Zo ontstond het idee om samen met hem een boek uit te geven. In 2007 verscheen Geloven in een God die niet bestaat. ,,Hij was eerst nog naar uitgeverij Kok geweest maar die hadden het manuscript afgewezen.

Het zou ‘commercieel gezien niet interessant genoeg’ zijn. Wij verkochten er zeker 35.000 exemplaren van. Het boek haalde meer dan vijftien drukken. Het is later in het Duits en in het Frans uitgeven.

Hendrikse heeft zelf nog gewerkt aan een Spaanse vertaling, ook omdat hij een speciale band met dat land en die taal had. Maar die uitgave heeft hij niet meer mogen meemaken.”

Het tweede boek, God bestaat niet en Jezus is zijn zoon, uit 2011, haalde uiteindelijk tienduizend verkochte exemplaren. ,,Toen was de verrassing er wat af.”

Opschudding

Zijn boeken leidden tot opschudding.

Na Harry Kuitert, Herman Wiersinga en Cees den Heyer had de Nederlandse kerk weer een enfant terrible als het ging om theologische opvattingen. De behoudende kringen in de Protestantse Kerk wilden dat de landelijke kerk een tuchtprocedure tegen hem begon.

Het leidde er toe dat op het allerhoogste niveau, tot aan de generale synode toe, de kwestie-Hendrikse besproken werd. Het Regionaal College voor de Visitatie oordeelde echter dat de uitspraken van Hendrikse ‘niet van het gewicht zijn dat ze fundamenten van de kerk aantasten.’

Het paste volgens de visitatiecommissie bij ‘de vrijzinnigheid die een integraal onderdeel uitmaakt van onze kerk’.

Notitie

Wat Hendrikse in ieder geval lukte was dat er een notitie kwam, Spreken over God. Waarmee het theologisch debat kerkbreed gevoerd werd. Toenmalig scriba van de PKN ds. Arjan Plaisier stelde zich in de kwestie altijd op als een gentlemen.

Hij vond persoonlijk de uitspraken van Hendrikse te ver gaan, maar hij wilde ook niet een predikant de kerk uit zetten.

Het was soms schrijnend om te zien hoe het leek of de buitenwacht – ook de media – het wel mooi vond dat er een predikant was ‘die de boel zo in de war schopte’. Gelukkig liet het synodebestuur zich niet voor dat populistische karretje spannen. Immers, er was ook een heel volksdeel – ook van gelovigen – dat zijn boeken en zienswijze een theologische verademing vonden.

Hij was voor veel mensen een luisterend oor dat ze ontbeerden in de kerk die ze misschien al heel lang geleden hadden verlaten.

Fietsbidder

Hendrikse was, terugblikkend, vooral een dominee die er van hield om te provoceren. Jezus was voor hem ,,een sympathieke ketter” zei hij in 2011 in deze krant. ,,Jezus boeit mij omdat ik in hem een ketter herken. Iemand die tegen het religieuze establishment inging.”

Hij noemde zich een ,,fietsbidder of fietsist”, die al fietsend reflecteerde hoe hij het beste met mensen om kon gaan. Ja, hij geloofde wel dat Jezus op aarde rondgelopen had maar over ‘de kapstok Jezus’ hingen inmiddels zoveel jassen dat niemand meer wist hoe al die beelden rond hem zijn ontstaan.

Als voorganger was ds. Klaas Hendrikse 28 jaar verbonden aan de Koorkerkgemeente in Middelburg, een buitengewone wijkgemeente van vrijzinnige signatuur. Daar voelde hij zich als een vis in het water. ,,Hij heeft ongelooflijk veel betekend voor de Koorgemeente.

Hij heeft veel mensen wakker geschud – en deed dat op eigenzinnige wijze”, aldus Bob Viveen die twintig jaar met hem bestuurlijk samenwerkte in de Koorkerkgemeente.

Studie

In augustus 2012 ging Hendrikse met pensioen. Hij wijdde zich onder meer aan een studie Spaans. Hij ging nog met regelmaat voor in Zierikzee na zijn emeritaat. Dit jaar preekte hij daar nog, ondanks zijn ziekte. Viveen: ,,Hij stond nog positief in het leven. Zo schreef hij mij twee weken geleden: ‘Ik kan genieten van wat goed en mooi is, en ik ben van plan dat te blijven doen zo lang het kan’.”

Hendrikse was getrouwd met predikante Dea Spierings, ze hadden twee kinderen en vijf kleinkinderen.

De uitvaart vindt op dinsdag 3 juli plaats vanuit zijn geliefde Koorkerk in Middelburg.