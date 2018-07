Dichters schrijven mee aan de geloofstraditie

Tjerk de Reus

In het werk van dichters tref je nogal eens verwijzingen aan naar ‘het onuitsprekelijke’ of ‘het onzegbare’: het geheim van het bestaan. Martien Brinkman denkt hierover na in zijn nieuwe boek.

Wie is God? Vijftig jaar secularisatie heeft die vraag niet irrelevant gemaakt. Besef van ‘het hogere’ en spiritualiteit over ‘het heilige’ tref je overal aan, soms juist als tegenwicht voor een leeg materialisme.

Maar hoe vind je geloofwaardige woorden voor God of het goddelijke?

De aloude kerktaal en de klassieke geloofswoorden blijken voor veel mensen niet meer geschikt te zijn. Met dit probleem worstelen veel kerken.

Vrij domein

Buiten de kerkelijke wereld is er een soort ‘vrij domein’, waar gezocht kan worden naar nieuwe taal en naar eigentijdse woorden om God en het goddelijke ter sprake te brengen. Dat is bij uitstek ook het gebied van de literatuur: romans, verhalen en poëzie.

Meer dan je zou denken kom je hier religieuze vragen en thema’s tegen. Theoloog Martien Brinkman (1950) is hierin zeer geïnteresseerd.

In zijn nieuwe boek houdt hij zich bezig met poëzie waarin God – of beter: ‘het onuitsprekelijke’ – ter sprake komt.

Zijn boek heet dan ook Dicht bij het onuitsprekelijke, waarin hij veertien dichters aan de orde stelt, met een focus op ‘het onzegbare’ in hun werk. Slechts drie van de veertien dichters leven nog: Hester Knibbe, Eva Gerlach enWillem Jan Otten. De anderen publiceerden hun werk grotendeels na de Tweede Wereldoorlog, zoals Ed. Hoornik, Guillaume van der Graft, C.O.

Jellema en M. Vasalis.

Niet voor het oprapen

Het gaat Brinkman om ‘religieuze emoties en gevoelens’ in de poezie, zoals hij schrijft in de inleiding.

Daarvan zegt hij meteen dat ze ‘niet voor het oprapen liggen’.

Het is de vraag of hij hier niet te bescheiden is, want als je de hoofdstukken uit dit boek leest, sta je verbaasd over de vele verwijzingen naar het onzegbare, naar het mysterie van ons bestaan of rechtstreeks naar God, vaak met gebruikmaking van christelijke woorden en beelden.

Niet dat dit allemaal onproblematisch functioneert in die gedichten.

Ervaringen

Maar dergelijke religieuze emoties zijn volop aanwezig en zijn omgeven door ervaringen van gemis, verlangen, verbazing of verbijstering.

Bij de allereerst dichter die Brinkman bespreekt, M. Vasalis, tref je bijvoorbeeld een gekweld levensbesef aan: ‘Er is geen antwoord in de tegenstrijdigheden.’ Als in die barre werkelijkheid een god zou moeten huizen, dan is het een god voor wie Vasalis angst voelt.

Aan Gerard Reve, die katholiek geworden was, schreef zij in een brief: ‘Verder dan het mysterium tremendum kom ik niet.’ Deze Latijnse aanduiding staat voor het goddelijke mysterie dat angst aanjaagt.

Volheid aan betekenis

Toch zijn er ook momenten waarop Vasalis een volheid aan betekenis ervaart in dit leven: er is blijkbaar meer dan alleen leegte. Aan de genoemde Reve schreef zij: ‘Als ik zeg dat ik het Geheim wil voelen ademhalen weet ik niet wat ik bedoel. Maar ik meen het wel.’

Het is ergens best pijnlijk, om te zien hoe tal van dichters graag iets willen met God, om het even zo simpel te zeggen, maar met dat verlangen vastlopen.

‘Wat is God? Alleen met die vraag, / zit ik als een rat in de val’, schrijft Ed. Hoornik, die worstelde met de mogelijkheid en onmogelijkheid van geloof.

Leo Vroman schreef het indrukwekkende gedicht Nacht waarin de dichter zich ’s nachts buigt over de ‘wereldrand’ en de eindeloze diepe verte inkijkt, het donkere heelal. Hij stuurt gedachten uit als telegrammen, naar die verte, in de hoop op een seintje terug. Kan hij een relatie leggen met het oneindige of met de Oneindige? Hij krijgt geen antwoord, maar bedenkt ook: ‘Doch wellicht hoort hij in de stilste nachten / het zieke ritselen van mijn gedachten / die zich te pletter fladderen buiten op zijn ruit.’

Nieuwe wegen

Dat heeft iets hartverscheurends: de hardnekkigheid van het verlangen tegenover het uitblijven van een antwoord. Maar als je niet verder kunt komen met de vraag of God wel of niet bestaat, kunnen er ook weer nieuwe wegen opengaan.

Bij de dichter Rutger Kopland signaleert Brinkman bijvoorbeeld een openheid voor religieuze ervaring en voor een levensbesef dat omvattender is dan het puur materiële.

Voor Brinkman laat zo’n dichter je dingen zien die kerk en theologie ter harte moeten nemen. In die zin kan hij dan ook in de inleiding van zijn boek schrijven dat dichters als het ware ‘meeschrijven’ aan de geloofstraditie. Dat kan overigens ook vanuit een innerlijke betrokkenheid bij kerk en geloof, zoals zichtbaar wordt in het werk van dichters als Willem Jan Otten en Guillaume van der Graft.

Grensvlak

Martien Brinkman brengt je bij het grensvlak van religie en poëzie.

Daar valt veel interessants en inspirerends te vinden. Wie dacht dat de naoorlogse literatuur eenvoudigweg seculier is, ontdekt hier hoe anders het in werkelijkheid ligt.

Voor mensen die in kerken of geloofsgemeenschappen werkzaam zijn en betrokken zijn bij de communicatie van het christelijke geloofsgoed, kan de verkenning van Brinkman nuttig zijn. Niet alleen om te ontdekken dat er ook buiten het erf van de kerk veel gelovigheid is, maar ook om aan te kunnen voelen hoe lastig het voor mensen kan zijn om contact te maken of te houden met de christelijke geloofstraditie.

Dicht bij het onuitsprekelijke. Veertien dichters over het onzegbare. Martien Brinkman. Meinema, 19,99 euro