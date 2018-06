World Servants houdt reünie voor oud-vrijwilligers

Lodewijk Born

Stichting World Servants in Wolvega houdt in het weekend van 15 en 16 september een grote reunie voor oud-vrijwilligers die in de afgelopen dertig jaar meegingen met een hulpproject.

Jaarlijks gaan zo’n achthonderd jongeren van zestien tot dertig jaar met World Servants op reis. In Afrika, Latijns-Amerika en Azië bouwen ze, binnen het programma van een lokale ontwikkelingsorganisatie, aan scholen, ziekenhuizen en schoonwatervoorzieningen.

Het doel is tweeledig: het project helpt gemeenschappen duurzaam verder in hun ontwikkeling en voor de jongeren verandert hun manier van denken en leven door de ervaring die ze opdoen. World Servants noemt dit concept ‘bouwen aan verandering’.

Dit jaar viert de in Wolvega gevestigde organisatie het dertigjarig bestaan. ,,We hebben berekend dat er in drie decennia zo’n 20.000 mensen ooit met ons mee zijn geweest. We zoeken nu deze vrijwilligers voor een groot feest in Heino”, aldus woordvoerder Willem-Jan van der Ven. Dat gebeurt op de locatie Summercamp. ,,We hopen dat er toch zeker 1500 ‘servants’ zullen komen.”

Verandering

Het tweedaagse treffen heeft als thema ‘Feest van Verandering’. Elke World Servant-vrijwilliger heeft wel een eigen, persoonlijk verhaal over hoe hij of zij die tijd heeft beleefd, zegt Van der Ven ,,We denken zelfs dat er echtparen zijn die elkaar zo hebben ontmoet. In Heino komen hopelijk al die verhalen samen.”

Op het treffen in Heino zijn naast de Wold Servants van vroeger ook de vrijwilligers die dit jaar of volgend jaar met een reis mee gaan. ,,Zaterdag presenteren we onder meer een documentaire over dertig jaar World Servants, zijn er tal van workshops, en natuurlijk ontmoetingen met elkaar.”

Voor wie dat wil is er op het Summercamp ook de gelegenheid om te blijven slapen. Op zondag is er een dankdienst gepland.

World Servants komt graag in contact met oud-deelnemers en nodigt vrijwilligers uit om mee te zoeken: www.worldservants.nl/reünie