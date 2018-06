Trump prikt waar het pijn doet bij Merkel

Achtergrond

Niek van der Molen

Trump weet wat de zwakke plek is van Merkel. De migratieproblematiek. De ruzie in de Duitse regering over de asielpolitiek kan de val van de bondskanselier inluiden. Als Merkel niet voor het einde van de maand met een Europees migratiebeleid voor de dag komt, dreigen EU-landen de controles op de binnengrenzen weer in te voeren waardoor de Schengen-vrijhandelzone in gevaar komt. Niets minder dan het voortbestaan van de Europese Unie staat op het spel, zegt Merkel.

Trump, die wel in de gaten heeft dat het politieke en maatschappelijke draagvlak in Europa voor het migratiebeleid wegkwijnt, probeerde maandag met een Twitter-storm wat zout in de wonde te strooien. ‘We willen niet dat wat er gebeurt met immigratie in Europa ook met ons gebeurt!’ tweette de Amerikaanse president. Expliciet verwees hij naar Duitsland, waar volgens hem de misdaad enorm is gestegen. ‘Grote fout die in heel Europa wordt gemaakt door het toelaten van miljoenen mensen die de cultuur zo sterk en gewelddadig hebben veranderd!’

De meest opmerkelijke tweet luidde dat ‘het Duitse volk zich tegen zijn leiders keert’ vanwege de immigratieperikelen ‘in de toch al zo zwakke Duitse coalitie’. Een soortgelijke tweedracht zaaiende opmerking deed vorige maand de nieuwe ambassadeur van de VS in Duitsland, Richard Grenell. Hij verklaarde tot grote woede van Berlijn dat hij zich actief met de Europese politiek wil bemoeien ten gunste van wat hij ,,conservatieve krachten” noemt en dus tegen de zittende macht.

Mercedessen

Dergelijke verkapte oproepen tot een politieke omwenteling verwacht je niet van een Atlantische vriend. Maar in hoeverre ziet Trump Duitsland en de rest van de Europese Unie nog als een bondgenoot? Het lijkt er meer op dat Trump de EU als een handelsrivaal ziet waarbij hij het vooral heeft gemunt op Duitsland als grootste en machtigste lidstaat en Angela Merkel als de meest gerespecteerde Europese leider.

Het is Trump een doorn in het oog dat Duitsland een handelsoverschot heeft ten opzichte van de VS. Symbool daarvan zijn ,,de grote hoeveelheid Mercedessen in New York”. Trump zei tegen de Franse president Macron dat hij net zo lang doorgaat met zijn handelsbeleid tot er geen Duitse luxe-auto’s meer rijden op Fifth Avenue. Trumps aversie tegen Duitsland heeft ook te maken met de grote populariteit die zijn voorganger Barack Obama genoot in Duitsland. In Trumps universum is iedereen die voor Obama is zijn vijand.

Trump ziet handel niet als een positive sum game, een spel waarbij allen profiteren van export en import, maar als een zero sum game, een spel waarbij er altijd een verliezer is. Als de EU verliest, dan winnen de VS. Vandaar zijn denigrerende opmerkingen over de Europese samenwerking en zijn vreugde over de brexit, die hij verwelkomt als een mogelijk begin van de ineenstorting van de EU. Een hoop die hij opmerkelijk genoeg deelt met de Russische president Poetin, niet direct een warme vriend van het Westen.

,,Met vrienden als Trump heb je geen vijanden meer nodig”, zei onlangs EU-president Donald Tusk. ,,Maar eerlijk gezegd, Europa moet hem dankbaar zijn”, voegde hij eraan toe. ,,Dankzij hem koesteren we geen illusies meer. Hij doet ons beseffen dat we verantwoordelijk zijn voor onszelf.” Wie weet leidt Trumps gestook in Europese aangelegenheden er onbedoeld toe dat de EU wordt uitgedaagd een sterkere rol op het wereldtoneel te spelen.