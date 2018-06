Paus vindt samenwerking belangrijk, maar zet geen extra stap

Jan Auke Brink

Paus Franciscus bezocht gisteren de bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken in Genève. Daar benadrukte iedereen het belang van samenwerking. Maar wie hoopte op concrete stappen kwam bedrogen uit.

De bijeenkomst van de Wereldraad van Kerken in de Zwitserse stad Genève is al sinds vorige week vrijdag gaande. Paus Franciscus was alleen gisteren aanwezig, op de afsluitende dag.

Hij had een druk programma: na een kortstondige ontmoeting met de Zwitserse bondspresident Alain Berset op het vliegveld van Genève, sprak de paus eerst een gebed uit in het Oecumenisch centrum van de Wereldraad. Daarna volgde een lunch met leiders van het oecumenische instituut in Bossey, om later in de middag de Wereldraad officieel toe te spreken. Hij besloot zijn bezoek met een mis in congrescentrum Palexpo.

De weg van gerechtigheid

Vooral naar de officiële toespraak in de middag was door velen uitgekeken. Zou de paus concrete voorstellen doen over verdere samenwerking tussen de Rooms-Katholieke Kerk en de Wereldraad van Kerken, waarvan de katholieken geen deel uitmaken?

Nee, dat deed hij niet. De paus sprak wel zijn waardering uit voor het oecumenische werk en de intenties van de Wereldraad, hij haalde het gebed van Jezus om eenheid aan en hij stelde de vragen als: wat kunnen we samen doen, op de weg van gerechtigheid? Ook benadrukte hij de noodzaak van verdere evangelisatie en de gezamenlijke aandacht voor verdrukte en vervolgde christenen overal in de wereld.

Daarmee sloot hij aan bij de woorden van secretaris-generaal Olav Fykse Tveit van de Wereldraad van Kerken: ,,De roep tot meer zichtbare eenheid klinkt niet alleen met het oog op de kerken, maar klinkt met het oog op de mensheid als geheel.”

Samenwerking

Ook de uit Kenia afkomstige Agnes Abuom, voorzitter van het uitvoerend comité van de Wereldraad, benadrukte het belang van samenwerking. Ze haalde een Afrikaans gezegd aan: als je snel wilt gaan, ga alleen, als je ver wilt komen, ga samen.

Om te vervolgen met: ,,De wereld wacht op ons: christenen die samen optrekken op de weg van gerechtigheid.”

Karin van den Broeke, Nederlands lid van het uitvoerend comité, was aanwezig bij het ochtendgebed en de middagtoespraak van de paus. Ze vond de betrokkenheid van de paus hoopgevend: ,,In alles is voelbaar hoe hij naar verdere verbinding zoekt.

Metafoor

Het trof me dat zijn preek doortrokken was van de metafoor van het onderweg- zijn. De Wereldraad heeft opgeroepen tot een pelgrimage van gerechtigheid en vrede. Hij sloot in zijn gebed sterk aan bij dat beeld, met een ontroerend slot: ‘Ik heb er naar verlangd hier te zijn, als een pelgrim die uitziet naar eenheid en vrede. Op deze weg vond ik jullie, broeders en zusters.’

Het was een prachtige gebed, mooi ook om de paus zo te zien: aandachtig kijkend naar zijn publiek, een beetje kwetsbaar van gestalte ook wel, maar in alle rust een sterke boodschap vertolkend. De paus benadrukte hoe we één van Geest zijn.”