‘Onderzoek naar mennonieten was in Friesland het moeilijkst’

Jan Auke Brink

In de film Seven points on earth staat het boerenbedrijf van mennonieten centraal. Historicus Royden Loewen onderzocht zeven mennonietengemeenschappen van over de hele wereld. Vanmiddag gaat zijn film in Witmarsum in première.

Royden Loewen, geschiedenisprofessor en hoofd van de afdeling Mennonietenstudies aan de Universiteit van Winnipeg in Canada, logeert sinds afgelopen donderdag in een bed and breakfast in Witmarsum. ,,Ik stuurde al een berichtje naar mijn dochter dat ik op mennohadj ben. Het voelt als een bedevaartstocht”, zegt hij lachend aan de keukentafel van Doeke Odinga in Pingjum.

Het gebied rond Witmarsum is de Friese bakermat van de doopsgezinden, die in de rest van de wereld bekendstaan als mennonieten, naar de zestiende-eeuwse prediker Menno Simons (1496-1561). Niet alleen voor Loewen is het bijzondere grond, er komen geregeld bussen met bedevaartgangers.

Voor zijn onderzoek naar het boerenleven in mennonieten gemeenschappen liet Loewen boeren uit zeven verschillende gemeenschappen interviewen over hun geloof, hun werk en hun wereldbeeld. Odinga is een van die geïnterviewde doopgezinde boeren.

Gemeenschappelijke interesse

Odinga en Loewen vinden elkaar al snel in een gemeenschappelijke interesse voor het verleden. Odinga vertelt hoe het land rond Witmarsum in de middeleeuwen is gewonnen op de zee. Atlassen komen op tafel, Odinga laat zien hoe Friesland er rond de zestiende eeuw uitzag. ,,Ik probeer me er altijd al een voorstelling van te maken hoe het hier moet zijn geweest toen Menno Simons hier leefde”, reageert Loewen enthousiast.

Ook Menno de Vries, eveneens doopsgezinde boer, en Yvonne Willems, bedenker en maker van de tentoonstelling Menno Simons Groen, zitten aan Odinga’s keukentafel. Het gesprek komt op de vraag wat de precieze overeenkomsten zijn tussen de mennonieten boeren.

,,Eigenlijk zijn er geen aanwijsbare overeenkomsten in de manieren waarop ze naar het boerenbestaan kijken”, zegt Loewen. ,,Je ziet grote verschillen tussen de gemeenschappen. In Bolivia zweren de mennonieten bijvoorbeeld bij tractors met stalen banden, terwijl we hier op een supermoderne Friese boerderij zijn. De overeenkomst zit hem misschien in een grondhouding: vanuit het geloof naar het leven kijken. Aandacht voor elkaar en voor de wereld hebben.”

Odinga herkent dat wel. ,,Als boer ben ik een ondernemer. Mijn geloof zit vooral in hoe ik vind dat we met elkaar moeten omgaan.” Op die opmerking slaat Loewen aan: ,,Je voelt je dus verantwoordelijk voor je omgeving? Zie je dat niet terug in de manier waarop je boer bent?” Odinga, twijfelend: ,,Ik denk het niet. Zou ik dan niet eigenlijk een biologische boer moeten zijn?”

Zoekende gesprekken

Dergelijke zoekende gesprekken zijn op zeven plekken in de wereld gevoerd. Voor zijn onderzoeksproject maakte Loewen gebruik van lokale onderzoekers, die de boeren voor hem interviewden. Zo heeft hij gegevens van Amerikaanse, Indonesische, Zimbabwaanse Boliviaanse, Siberische, Canadese of Friese mennonieten boeren verzameld.

Dat Loewen met zijn onderzoek geen gemene deler zou vinden in de manier waarop mennonieten boeren, wist hij al van te voren. ,,Maar ik wilde wel een nieuwe manier van onderzoeken introduceren.

Het gaat er in mijn project om dat we kijken naar hoe de lokale gemeenschappen in de wereldeconomie functioneren. Daarbij zie je heel interessante verschijningsvormen van vasthouden aan tradities.”

,,Voor Boliviaanse boeren zijn rubberen banden echt de duivel. Terwijl ze in de stalen banden extra geld en energie steken, omdat de tractors gewoon met rubberen banden uit de fabriek komen. Het lijkt dus alsof zij vasthouden aan hun eigen traditionele manier van leven. Maar tegelijkertijd spuiten ze wel het gif Roundup en gebruiken ze zaden van Monsanto. Dat lijkt onlogisch, en dat maakt het interessant.”

Boeren

,,Het onderzoek naar de Friese boeren was het moeilijkst”, zegt Loewen. ,,In Zimbabwe hebben we wel twintig boeren kunnen interviewen, hier in Friesland maar tien. Je ziet dat mennonieten overal ter wereld samenklieken. Ze gaan bij elkaar wonen en ze vormen een hechte gemeenschap. Maar hier is dat nooit gebeurd.”

,,Er is hier ook minder bewustzijn van de eigengeschiedenis. Weet jij bijvoorbeeld of je al vijfhonderd jaar mennoniet bent?”, vraagt Loewen aan DeVries. Die weet alleen dat zijn vader en grootouders doopsgezind waren. Van eerdere generaties weet hij het niet.

Loewen: ,,Dat dacht ik wel. In andere landen waar we het onderzoek hebben gedaan, dragen de mensen hun geschiedenis echt met zich mee. Hier in Friesland is dat minder.”

Eigen gemeenschap

Dat is historisch te verklaren. De diaspora van de mennonieten begon in Witmarsum. Loewen: ,,Ze trokken naar Duitsland, daarna ging het verder naar het oosten. En van daaruit naar Amerika en Canada. In die nieuwe plaatsen vestigden ze zich steeds weer als een eigen gemeenschap, maar hier Friesland leefden ze altijd samen met de rest van de bevolking.”

Loewen is zelf ook mennoniet. Zijn Seven points on earth-project is niet alleen voor de wetenschappelijke wereld: ,,Met dit project wil ook mennonieten meer zelfbewustzijn geven. Ik help ze te onderzoeken wie ze eigenlijk zijn. Wie we eigenlijk zijn.”

Vandaar ook dat hij een film heeft gemaakt over de zeven gemeenschappen. Zijn wetenschappelijke artikelen en boeken bereiken de kleine boerengemeenschappen van de mennonieten doorgaans niet. In de film worden leden van deze zeven gemeenschappen zelf geportretteerd; een laagdrempelige ingang.