Een koloniaal zevenblad

Tamarah Benima

De strijd van social justice warriors voor gerechtigheid is vaak humorloos, eenzijdig en niet zelden ook gewelddadig. Alles en iedereen aan witte zijde is in hun ogen racistisch, discrimineert en heeft geen oog voor de eigen privileges; alles en iedereen aan zwarte zijde is zielig en heeft het gelijk zonder meer aan zijn/haar kant. Daar ben ik het niet mee eens, maar luisterend naar de volksliederen op het WK voetbal valt niet te ontkennen: het kolonialisme blijkt net zo onuitroeibaar als zevenblad in een tuin.

Neem een willekeurige politiefanfare, laat die de volksliederen spelen en zelfs clubquizzers weten niet welk lied bij welk land hoort. Het is een en al getrompetter en geschetter op zijn negentiende-eeuws. Zelfs de schrijver van het Japanse nationale anthem heeft goed naar symfonische componisten als Beethoven geluisterd. En ook de teksten lijken allemaal van anderhalve eeuw geleden. Iedereen heeft het beste vaderland dat er bestaat, aan loyaliteit geen gebrek. Het land kan in elkaar gezakt zijn en iedereen kan er weg willen, desnoods met mensensmokkelaars – het is in het nationale gezang niet terug te vinden.

Sporen van verandering zijn er wel. Neem dat van Peru. Een al in 1821 geschreven lied, gecomponeerd en tot volkslied verheven nadat het land zich onafhankelijk had verklaard van Spanje. Er zijn talloze versies van. In een versie die niet is geaccepteerd figureert Túpac Amaru en omarmen creool en Indiaan elkaar, verlangend naar hetzelfde ideaal. In een versie die wel was geaccepteerd, maar is vervangen, wordt verhaald hoe de onderdrukte Peruviaan lang zijn ketenen heeft gesleept. ‘Maar spoedig nadat de heilige roep ‘Vrijheid’ aan zijn kusten werd gehoord, hebben de slaven hun onverschilligheid van zich afgeschud, de vernederden, de vernederden, de vernederde nek richtte zich op (3x).’ De wens om Spanje jaloers te maken staat er ook niet meer in, maar ‘de God van Jacob’ schalde in Rusland wel over de grasmat. Op het WK blijkt hoe onverslaanbaar het negentiende-eeuwse ‘Europese’ idee ‘natie’ is.