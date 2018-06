Dertig jaar Stichting INLIA: actualiteit bewijst noodzaak

In Groningen wordt dit weekend herdacht dat de vluchtelingenorganisatie INLIA dertig jaar bestaat, evenals het zogenaamde Charter van Groningen. Daarmee spraken honderden kerken in 1988 hun steun uit aan vluchtelingen in nood. Het was de directe aanleiding tot de latere oprichting van Stichting INLIA (Internationaal Netwerk van Lokale Initiatieven met Asielzoekers). Een netwerkorganisatie van en voor geloofsgemeenschappen die asielzoekers en vluchtelingen in nood helpen.

Het jubileumweekend is geen echt feestje, benadrukt INLIA-directeur John van Tilborg: ,,Het is wrang dat dit werk nog steeds nodig is. En het is bitter om te constateren dat mensenrechten en kinderrechten met voeten worden getreden. Kijk naar het wrede, onmenselijke beleid van de Verenigde Staten om kinderen van hun ouders te scheiden. Ze worden behandeld alsof ze geen mensen zijn.”

Per decreet zette president Donald Trump daar deze week een streep doorheen, na grote politieke en publieke druk. Nu zullen ouders en kinderen gezamenlijk in detentiecentra aan de grens van Mexico worden opgevangen.

Maar Trump haalde wel de beperkende maatregel er af over hoe lang gezinnen maximaal opgesloten mogen blijven.

Migratie

Wereldwijd verkeerden sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog nog nooit zo veel vluchtelingen en migranten in nood als nu. De VN-Vluchtelingenorganisatie UNHCR berichtte eerder deze week dat in 2017 68,5 miljoen mensen zijn verdreven van hun huizen. Morgen komen Europese leiders in Brussel bijeen voor een extra top over migratie.

Het aanvankelijk kleine bureau groeide uit tot vijf stichtingen met diverse activiteiten en projecten. INLIA voert voor de gemeente Groningen onder meer de opvang van dakloze asielzoekers – ‘bed, bad, brood’ – uit.

Daarnaast onderzoekt de organisatie in opdracht van het ministerie hoe integratietrajecten beter georganiseerd kunnen worden.

In het jubileumweekend kijkt INLIA terug naar bijzondere momenten uit de afgelopen dertig jaar. ,,Het Charter van Groningen heeft betekenis gehad in de levens van duizenden mensen.

Duizenden levens waarin we het verschil konden maken. Het is goed om te bedenken waar we toe in staat zijn als we de handen ineenslaan en ons samen inzetten voor mensen in nood.”

Toekomst

INLIA kijkt ook naar de toekomst. Zo gingen jongeren van het Maartenscollege, de Protestantse Theologische Universiteit en Rijksuniversiteit Groningen gistermiddag tijdens de openingsbijeenkomst van het jubileumweek in het Grand Theatre in gesprek met Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie Joël Voordewind, burgemeester van Haren Pieter van Veen en PvdA-politica Esther van Dijken over mogelijke oplossingen voor de migratievraagstukken. ,,Het was nadrukkelijk geen debat, maar we gingen samen op zoek naar mogelijke oplossingen. Want het is de toekomst van de jongeren, en de erfenis van de ouderen”, kijkt Van Tilborg terug op de opening.

,,In het najaar brengt een vertegenwoordiging uit deze groep een bezoek aan het Europees Parlement in Brussel. Daar zullen ze hun zorgen over de houding ten opzichte van vluchtelingen delen. Ook delen ze optimistische en hoopvolle geluiden die dit weekend verzameld zullen worden.”

Verder zijn er vandaag en morgen verschillende activiteiten en bijeenkomsten in Groningen. Zo vaart een kleine ‘Lampedusa-boot’ waarmee 282 vluchtelingen de Middellandse Zee overstaken in de Groninger Diepenring. Aan boord vertelt een vluchteling over zijn tocht.

Expositieterrein

Op een expositieterrein langs het Eemskanaal – naast de boot waar INLIA honderd asielzoekers opvangt en begeleidt – is in zeecontainers onder meer een expositie te zien van foto’s van de hand van Pietro Bartólo, dokter op Lampedusa. Op dat eiland bij Italië, dat kleiner is danSchiermonnikoog, zijn de afgelopen jaren honderdduizenden vluchtelingen aangekomen. Bartólo heeft ze allemaal – dood of levend – onderzocht.

Op het expositieterrein aan het Eemskanaal staan twee tenten, ingericht zoals in 1997 in de bossen bij Dwingeloo. Feitelijk de eerste ‘bed, bad, brood’-opvang in Nederland, want de kerken vingen daar asielzoekers op die waren afgewezen en op straat waren gezet door het rijk. Ze konden nergens terecht en evenmin uit Nederland vertrekken: geen enkel land nam hen op, ook de landen van herkomst niet. De politiek sprak er schande van dat de kerken insprongen en in Den Haag werd zelfs om ingrijpen geroepen.

Het Grand Theatre levert op het expositieterrein een bijzondere bijdrage via het Europese project ‘Meet the Neighbours’. In Groningen heeft dit project geleid tot een uitwisseling tussen het Groninger kunstenaarscollectief WERC en mensen in de bedbad- brood-opvang. Het kunstwerk dat hieruit is voortgekomen, wordt vanmiddag onthuld.

Het weekend eindigt morgenochtend met een oecumenische, internationale slotviering in de Martinikerk. Tijdens de vieringen werd steeds stilgestaan bij vluchtelingen in nood. Vertegenwoordigers van alle provincies zullen hun kaarsen morgen binnen dragen. Vorige week zondag ging vanuit Oosterwolde de kaars uit Friesland op weg.