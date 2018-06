De vrouw van de koster

Rob Favier

Omdat ik altijd gastspreker en/of zanger ben, heb ik al heel wat consistories van binnen gezien. U weet wat dat is? Dat is die kamer waar de kerkenraad en de dominee zich voor de dienst verzamelen om ten strijde te trekken.

De sfeer is er meestal gewijd, men probeert ernstig en gewichtig te kijken, maar het kan ook zijn dat niet iedereen zich een houding weet te geven en dat het daarom wat stil is. Het geheel wordt nog eerbiediger als er een rij hangt met de foto’s van alle predikanten die ooit in deze gemeente zijn voorgegaan. Zwijgend kijken ze je aan. De meesten devoot, een enkeling met een glimlach.

Toen ik nog kind was, dacht ik altijd dat het de apostelen waren, maar die hebben er vast minder geleerd uitgezien. Ik vraag me weleens af waarom de ex-eerwaarden zo prominent aanwezig moeten zijn. Waren zij dan de spil waar alles om draaide? Het fundament van de gemeente? De mannen en enkele vrouwen die alles op de rails hielden? Ik geloof er helemaal niets van. Er zijn bepaalde personen in een kerk zonder wie het écht een puinhoop zou worden. Ze treden niet op de voorgrond, want dat hoort niet bij hun taakomschrijving, maar ze kennen alle ins en outs van het gebouw en wat daar gebeurt. U begrijpt het al: ik heb het over de koster. In veel kerken zijn tegenwoordig vrijwilligers die voor koster spelen, maar laatst was ik weer eens in een gemeente waar nog zo’n onvervalste authentieke verkeersregelaar de scepter zwaaide.

Spil

In het verleden waren het vooral mannen en omdat wij in Nederland nogal bezig zijn met het herschrijven van de geschiedenis, wil ik daar graag iets over zeggen. De uiteindelijke spil waar de kerk vele jaren, zo niet eeuwen op gedraaid heeft, was zelfs niet de koster, maar de vróúw van de koster. Zij moest hem elke avond opvangen en aanhoren als hij weer liep te schelden op het stelletje geestelijke malloten dat zijn tent bevuilde. En als hij het te druk had, sprong ze bij zonder te morren of te klagen. Zij ving alles op wat verkeerd ging en deed dat ook nog in het verborgene.

Daarom stel ik voor dat de stoffige domineesgalerij vervangen wordt door plaatjes van noest arbeidende kostersvrouwen die er, samen met hun man, altijd weer voor zorgden dat ook het belangrijkste gebeurde: dat het glaasje water op tijd op de preekstoel stond.

Rob Favier is cabaretier, zanger en theoloog. Reageren kan via: robfavier@gmail.com.