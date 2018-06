Assemblée Wereldraad in 2021 in Kalsruhe

De elfde Assemblée (algemene vergadering) van de Wereldraad van Kerken wordt in 2021 in Karlsruhe gehouden. Dat is in Genève bepaald. De Duitse stad kreeg daarmee van de meerderheid van 150 afgevaardigden de voorkeur, boven de andere kandidaat Kaapstad.

Het is de eerste keer in zeventig jaar dat de assemblée in Duitsland plaatsheeft. Tot tevredenheid van raadsvoorzitter dr. Heinrich Bedford- Strohm van de Evangelische Kirche in Deutschland (EKD): ,,Ik ben zeer verheugd dat wij gastland mogen zijn.” De raadsvoorzitter van de Duitse protestanten had vorig weekend nog een bevlogen presentatie gehouden voor de bid van Karlsruhe.” Karlsruhe ligt in de Duitse deelstaat Baden- Württenberg en is na Stuttgart en Mannheim de grootste stad, met ongeveer 310.000 inwoners.

De assemblée van de Werelddraad van Kerken vindt iedere acht jaar plaats. Er zijn zo’n vierduizend deelnemers en daarnaast nog tal van internationale gasten bij aanwezig. Het is na Uppsala (1968) en Amsterdam (1948, jaar van oprichting Wereldraad) voor het eerst sinds vijf decennia dat het kerkentreffen in Europa plaatsvindt. De vorige assemblée was in het Zuid-Koreaanse Busan (2013).

De evenementen van de assemblée in 2021 vinden niet alleen in Karlsruhe plaats maar ook deels in het Franse Straatsburg. Daarmee wordt het de eerste landsgrenzen overschrijdende algemene vergadering.

Bij de Wereldraad van Kerken zijn 350 kerkgenootschappen aangesloten met in totaal vijfhonderd miljoen christenen. Dit jaar viert het platform het zeventigjarig bestaan.