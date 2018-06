Voetbal houdt de maatschappij en de kerk een spiegel voor

Matthijs Schuurman

Vele mensen zitten deze weken voor de buis om het WK voetbal in Rusland te volgen. Voetbal kan de kerk helpen om te ontdekken waar hedendaagse mensen door gegrepen worden en waar ze helemaal voor kunnen gaan, zo is te lezen in Leidenschaft und Fussball.

In de jaren dat Nederland meedeed met een WK of EK voetbal zocht ik ruim van tevoren het speelschema op om de wedstrijden die Nederland moest spelen in mijn agenda te vullen. Daarmee kon ik voorkomen dat er een kerkelijke activiteit of een vergadering gepland zou zijn op een dag waarop Oranje zou moeten spelen. Niet eens omdat ik zelf alle wedstrijden wil zien, maar om gemeenteleden niet voor het dilemma te plaatsen waar ze prioriteit aan zouden (moeten) geven.

Voetbal is voor veel mensen zo belangrijk dat ze er kerkdiensten of andere belangrijke bijeenkomsten laten schieten om de wedstrijd te kunnen volgen. Waarom heeft voetbal eigenlijk zo’n impact? En wat kan de kerk daarvan leren? Op deze vragen promoveerde de Duitse rooms-katholieke theoloog dr. Thorsten Kapperer. Hij is kerkelijk werker (Pastoralreferent) voor het bisdom Würzburg en jeugdtrainer.

De juiste club

Onlangs vertelde ik iemand uit mijn gemeente in Oldebroek dat ik een boek aan het lezen was over wat de kerk van voetbal zou kunnen leren. ‘Niets!’, zei hij direct, met een grijns op zijn gezicht. Hij had mij immers aangesproken over de club die ik volgde. Ik was bij iemand op bezoek geweest die enthousiast fan van Vitesse was. Daarom had ik aangegeven welke club ik volgde: Ajax. Dat was in de ogen van degene die ik sprak niet de juiste club geweest… Ik had de club van de regio moeten volgen: PEC Zwolle.

Ik ben zelf opgevoed met een duidelijke tegenstelling tussen kerk en betaald voetbal. Wedstrijden kon ik niet kijken omdat we geen televisie hadden en de predikanten waarschuwden ’s zondags op de kansel tegen ‘voetbal als afgod’. Amateurvoetbal mocht wel: mijn vader had gevoetbald en een paar broers van mij voetbalden. Ik ben mijn oudste broer altijd dankbaar geweest: omdat hij voor voetbal koos en daarom van orgelles af moest, kreeg ik de kans om op orgelles te gaan.

Thorsten Kapperer laat zien dat de kerken vanaf de negentiende eeuw enthousiaste supporters van amateurvoetbal waren. Zowel de Rooms-Katholieke Kerk als de protestantse kerken in Europa zagen in voetbal een manier om arbeiders en kinderen uit achterstandswijken verantwoorde ontspanning te bieden.

Kanaliseren

Het was volgens de kerk ook ‘een manier om hun emoties te kanaliseren’. De sport bood bovendien een mogelijkheid om de arbeiders, die in te kleine en verloederde huizen woonden en vaak ongezond werk deden, een gezondere levensstijl aan te leren. Vandaar ook dat er in het Ruhrgebied, waar vroeger veel mijn bouw was, clubs ontstonden als bijvoorbeeld FC Schalke 04 en VFL Bochum. Nog steeds organiseert het Vaticaan verschillende voetbaltoernooien, zoals wedstrijden voor priesters of voor daklozen.

In Engeland werd halverwege de negentiende eeuw het voetbal opnieuw uitgevonden. In die tijd vond een massale migratie plaats van het platteland naar de stad. De voetbalclubs die overal uit de grond schoten boden een gelegenheid om zich te identificeren met de plaats waar ze net waren komen wonen. En het gaf een onderlinge verbondenheid aan degenen die door de verhuizing naar de stad ontworteld waren geraakt.

Kapperer is vooral geïnteresseerd in de impact van voetbal op mensen. Er zijn veel verhalen te vertellen van fans die nog heel goed weten hoe zij de eerste keer een voetbalstadion bezochten en gegrepen werden door de sfeer. Voetbal werd hun leven.

Sporen van het heilige

Als voetbal zo veel betekent voor mensen, is het dan niet een soort godsdienst? Nee, zegt Kapperer duidelijk. Voetbal verleent fans een identiteit en een levensinvulling, maar er ontbreekt duidelijk een link naar het hogere, naar God. Er wordt wel vaak religieuze taal gebezigd wanneer op de wedstrijd teruggekeken wordt, maar dat gebeurt vaak op een ironische wijze. Hooguit kun je spreken van sporen van het heilige: in een cultuur waarin velen geen binding hebben met een religie kun je in voetbal iets opmerken van de functies die godsdienst voor mensen kan hebben: in de levensinvulling, in de beleving, in de rituelen rondom de wedstrijd. De beleving van voetbal komt in de buurt van een spirituele ervaring.

In een cultuur waarin velen de band met godsdienst zijn kwijtgeraakt, is het van belang dat kerken onderzoeken waar zij zich bevinden.

Voetbal kan de kerk helpen om te ontdekken waar hedendaagse mensen door gegrepen worden en waar ze helemaal voor kunnen gaan. Voetbal houdt de kerk en de maatschappij een spiegel voor en heeft zelfs een theologische betekenis, stelde emerituspaus Benedictus eens. Het ensceneert dé ambivalentie die er in onze cultuur ingebakken zit: dat enerzijds alles maakbaar zou zijn en anderzijds de ervaring dat zoveel onberekenbaar is.

Door betrokkenheid te tonen bij voetbal kan de kerk actief worden in de wereld buiten de kerk. Het is een stap om theologisch narcisme tegen te gaan waarbij de kerk alleen maar in zichzelf gekeerd is. Kapperer geeft verschillende voorbeelden.

Hij kent predikanten en priesters die betrokken zijn bij een fanclub. Het bisdom Würzburg heeft een eigen elftal. Het stadion van FC Schalke 04 in Gelsenkirchen herbergt ook een kapel. Een mooi voorbeeld is ook een kerkendag die wordt gehouden in het stadion van Borussia Mönchengladbach.

Loslaten

Deze club ging bijna ten onder, maar werd gered door een plaatselijke mecenas. De wederopstanding leidde tot de bouw van een nieuw stadion. De overstap naar dat nieuwe, moderne stadion, dat nog niet de sfeer had van het oude op de Bökelberg, leverde vragen op over de toekomst van de kerk. Wat laat je achter als het niet meer voldoet, terwijl je met het loslaten mogelijk wel aan sfeer verliest? Wat is er nodig om in de nieuwe situatie net zo’n thuisgevoel te krijgen als in de oude situatie? Zulke vragen zouden niet gesteld worden als de kerkendag niet in een voetbalstadion gehouden was.

De kerk kan van voetbal leren om een kerk voor werkelijk iedereen te zijn, stelt Kapperer. Meer dan de kerk weet het voetbal verschillende lagen van de bevolking aan te spreken.

Voetbal kan ook een voorbeeld zijn in hoe jongeren binnen de eigen club worden getraind en gecoacht. Voor hun taak op het veld. Voor hun rol binnen de vereniging, als trainer van pupillen of als scheidsrechter.

Reflectie

Als ik als vader langs de lijn sta om de wedstrijd te volgen, waarin mijn oudste dochter keept of mijn zoon voetbalt, staat mijn eigen theologische reflectie niet stil. Geregeld denk ik dan na over wat er nodig is om een team te coachen, om de spelers bij een doelpuntenachterstand aan te sturen, om ze bij tegenslag te troosten en moed in te spreken. Om ze de normen en waarden van het voetbal aan te leren.

De beste les van voetbal kreeg ik ooit van een gemeentelid. Haar kinderen waren afgehaakt van catechisatie. Ze sprak mij daarop aan en hield mij de plaatselijke voetbalvereniging als voorbeeld voor: ‘Nadat mijn jongens stopten met voetbal was er de volgende morgen direct iemand van de club die vroeg waarom ze stopten. Van de kerk heb ik nooit iemand gezien en ze zijn er nooit op aangesproken dat ze gestopt zijn.’

Matthijs Schuurman is predikant van de Hervormde Gemeente te Oldebroek

