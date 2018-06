Ontslag voor eerste bisschoppen Chili

Na een diepgravend onderzoek naar seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk van Chili, heeft paus Franciscus het ontslag van drie Chileense bisschoppen aanvaard. Onder hen is de 61-jarige Juan Barros, een van de hoofdrolspelers in de Chileense misbruikschandalen.

Mgr. Barros werd op 21maart 2015 door paus Franciscus benoemd tot bisschop van Osorno. Bij zijn installatie werd hij er al van beschuldigd getuige te zijn geweest van het misbruik van jongens door zijn leermeester priester Fernando Karadima. Ook zou hij geprobeerd hebben deze Chileense misbruikzaak in de doofpot te stoppen.

De paus bestempelde beschuldigingen aan het adres van Barros in eerste instantie als laster. In april van dit jaar kwam hij daar op terug: de paus verklaarde toen hem verdedigd te hebben op basis van onjuiste informatie.

De paus stuurde daarop aartsbisschop Scicluna naar Chili om de zaak te onderzoeken. Dat leverde een vernietigend rapport op van 2300 pagina’s, met daarin de verhalen van 64 misbruikslachtoffers.

Ontboden

In mei ontbood de paus de Chileense bisschoppen in Rome. Tijdens dat bezoek boden alle 34 bisschoppen hun ontslag aan. Daarvan heeft de paus er nu drie geaccepteerd.

De twee ontslagen geestelijken naast Barros zijn aartsbisschop Cristian Caro Cordero en bisschop Gonzalo Duarte Garcia de Cortazar. Zij zijn beide 75 jaar oud, een leeftijd waarbij bisschoppen volgens het kerkelijk recht hun ontslag moeten aanbieden. Het is nog niet bekend wat de paus met de overige 31 Chileense bisschoppen gaat doen.