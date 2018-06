Nooit was integreren zo gemakkelijk!

Teunard van der Linden

Volgens mijn dochter, woonachtig in het westen des lands, is Friesland ‘hip’. Het is tot ver in het land en zelfs tot in de Linda doorgedrongen, dat je momenteel in Friesland moet zijn.

Daar valt wat te beleven. Dat wisten we al door het Oerolfestival en de gerenommeerde musea. Het aantal culturele activiteiten daarnaast en daaromheen is sinds LF2018 bijna niet meer bij te houden.

In Harlingen kom je ze tegen: dagjesmensen, op zoek naar onze fontein, de grote potvis in de haven (Wallie), die onder luid gekreun op onverwachte momenten water opspuit. Prachtig! Ook groepen Duitsers, Engelsen en Amerikanen hebben begrepen dat Friesland hot is, cool en the place to be, na de topvermelding van Leeuwarden en het Waddengebied in de Lonely Planet Reisgids. Voor de fijnproevers zijn er tientallen theatervoorstellingen, manifestaties ‘Under de toer’ en concerten met de orgelwerken van Bach. Voor zover mijn waarneming strekt, doet Harlingen aan dit alles vlijtig en broederlijk mee, en staat men hier ter stede nu even niet ‘met de rug naar Friesland toe’. De topattractie met de Tall Ship Races begin augustus staat nog uit en daardoor is mijn vakantie een paar weken naar achteren geschoven.

Ik begrijp mijn dochter wel. Met zo’n boost aan activiteiten, concerten, theater, muziek etc., in een landschap waar je toch al doorheen glijdt als door een schilderij, integreer je vanzelf. De taal is nog wel even een dingetje en volgend jaar is alle drukte weer voorbij. Dat neemt niet weg dat de provincie en zijn nieuwkomers boffen met ‘Leeuwarden- Fryslân Culturele Hoofdstad’.

Wat een programma!

Onderlaag

Ik heb zelf het gevoel, dat er ergens ook nog een Bijbelse onderlaag in het verhaal zit. In de Bijbel vind je, net als in LF 2018, óók een keur aan verhalen, publiek en intiem, met waarheidzeggers en theatraal acterende profeten, drama en diversiteit, doeners en dromers, critici en veel couleur locale. Veel festiviteiten in de provincie spelen zich momenteel af op straat en in de open lucht.

Dat is precies de sfeer waarin het christendom begon en het beste gedijt. We moeten terug naar de straat, de mensen, het openbare leven. De samenleving is veel te gesegmenteerd en de kerk behept met morfologisch fundamentalisme (vormendienst). Wanneer vonkt en knettert het weer? Wordt traditie weer vloeibaar? Troost voor allen? Een spiegel voor de samenleving? Het is boffen op de golven het theater Fryslân binnen te komen.

Nooit was integreren zo gemakkelijk!

Teunard van der Linden is predikant in de Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum. Reacties: tg.linden@gmail.com