Mogelijk beeld van Bijbelse koning gevonden

Bij archeologische opgravingen in Noord-Israël is een beeld gevonden dat mogelijk een Bijbelse koning verbeeldt. Het keramieken hoofdje is vorig jaar gevonden bij archeologische onderzoeksplaats Abel-Beth-Maächa. In het Oude Testament wordt deze stad onder meer genoemd in 1en 2 Samuel en in 1 Koningen.

Het is een klein beeldje, ongeveer vijf bij vijf centimeter. Oorspronkelijk zat er een lichaam onder het hoofd, maar dat is niet teruggevonden door de archeologen. Onder meer aan de baard herkennen onderzoekers dat het een man is die tot de elite heeft behoord.

Onderzoeker Robert Mullins, verbonden aan de Azusa Pacific University en leider van de opgravingen, zegt in een verklaring: ,,De elegante stijl van het beeld wijst er op dat het een vooraanstaande man was, mogelijk een koning.”

Maar welke koning zo fijntjes is afgebeeld, kan de onderzoeker niet zeggen. Wel is de periode waarin het beeld is gemaakt achterhaald: tussen 902 en 806 voor Christus. Volgens Mullins lag de stad Abel-Beth-Maächa in die periode op een soort drielandenpunt: de koninkrijken Israël, Turys en Aram-Damascus streden om de stad.

Kanshebber

Mullin ziet meerdere koningen als kanshebber: Achab van Israël, Hazaël van Aram-Damascus en Ithobaäl van Turys. ,,Maar er zijn nog meer opties”, voegt de archeoloog er aan toe.

De vondst is nu pas wereldkundig gemaakt, omdat het beeldje is tentoongesteld in het Israel Museum in Jeruzalem.

Er is een kans dat er komende zomer meer zicht komt op de achtergronden van het beeld. Dan hervatten Mullins en zijn team de opgravingen in het gebouw waar het beeld is gevonden. ,,Mogelijk ontdekken we dan van welke koning dit beeld is.”

Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=zzjE_G4cXII