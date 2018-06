Kerksluiting Algerije is meer dan pesterij

Jan Auke Brink

De ontwikkelingen voor christenen in Algerije volgen elkaar snel op. Eind mei kregen twee protestantse kerken in Kabyliƫ, een gebied in het noorden van het land waar de meeste Algerijnse christenen wonen, het bericht dat ze de deuren moesten sluiten.

Ze waren niet de eersten; in meer dan tien kerkgebouwen mogen Algerijnse gelovigen inmiddels niet meer samenkomen. Maar afgelopen zondag kregen drie andere kerken juist het bericht dat ze de deuren weer mogen openen.

,,Je kunt de sluitingen misschien pesterijen noemen. Kerken worden willekeurig gesloten, om minuscule redenen”, zegt Jefta Alberts, communicatiemanager van hulporganisatie voor vervolgde christenen Open Doors.

,,Maar er is meer aan de hand in het land: christenen worden gediscrimineerd, vooral in plattelandsgebieden. Daar is sprake van uitsluiting en van fysiek geweld. De overheid heeft daar geen zicht op, en als zo’n zaak al voor de rechter komt, is het maar de vraag wat die er mee doet.”

Nooit behandeld

In 2006 is in Algerije wetgeving aangenomen die niet-moslims beknot in hun vrijheden. Het gevolg van die regelgeving is onder meer dat christelijke kerken officieel toestemming moeten krijgen van een nationale commissie om te mogen bestaan. Maar die commissie komt nooit bij elkaar, waardoor aanvragen van kerken nog nooit zijn behandeld – laat staan goedgekeurd. Toch wordt bij kerksluitingen zelden het argument gebruikt dat christendom niet is toegestaan in Algerije.

Sommige kerken worden zonder opgaaf van reden gesloten. Dat gebeurde bijvoorbeeld bij de twee kerken die in mei moesten sluiten. Op een ochtend verzegelde de politie simpelweg de ingang. Zonder vooraankondiging, zonder argument.

Vaker wordt naar redenen gezocht: ,,Bij inspecties kijken ze naar alles heel kritisch”, zegt Alberts. ,,Als er een kinderdagverblijf bij een kerk is bijvoorbeeld, zoeken ze naar een reden waarom die niet aan de regels voldoet.” Dat is dan voldoende grond om de hele kerk te sluiten.

Het bericht van vorige week dat drie kerken de deuren weer mogen openen, kwam even onverwacht als veel van de sluitingen. ,,Het is moeilijk de situatie precies te duiden. Via onze lokale partners weten we dat de situatie heel moeilijk is. Hoe het zich nu verder ontwikkelt, is niet te zeggen.”