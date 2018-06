Kabinet Rutte II: allemaal heel tof

Tamarah Benima

In New York geeft een elektronisch bord in de publieke ruimte per seconde aan hoeveel de staatsschuld bedraagt en omhoog is gegaan. Wereldwijd worden beursnoteringen een paar keer per dag aan de radio-luisteraars en televisiekijkers doorgegeven. Hoe zou de wereld veranderen als de ‘koersen’ van politiek geweld op dezelfde manier bekend zouden worden gemaakt? „China voert de notering aan van het grootste aantal voltrokken doodstraffen, het wordt gevolgd door Iran, Saudi-Arabië (…).” „Het aantal gecrepeerden in Noord-Korea heeft gisteren de twee miljoen overschreden.” „In de lijst van meest gewelddadige burgeroorlogen staat Jemen vandaag aan kop; Jemen en Syrië hebben de afgelopen week van plaats gewisseld.”

Het klinkt bizar, maar nog maar kort geleden was het ook bizar om bij het ontbijt te vernemen dat er een bus in Peru in een ravijn is gestort. Deze ideeën zijn ingegeven door het boek Vrienden tegen wil en dank. De lessen van het tweede kabinet-Rutte. Het is geschreven door de parlementaire verslaggevers Wilma Borgman en Max van Weezel. De laatste is al 42 jaar journalist. Hij is ook vriend, en zwaar ziek. Door die laatste omstandigheid lees ik nu zijn laatste boek. De bewindslieden komen allemaal aan het woord, evenals de voormalige oppositieleiders, die inmiddels bewindslieden zijn. Ik heb nog nooit zo’n soort boek gelezen. Op de een of andere manier doet het me aan De Reünie, Het mooiste meisje van de klas en Boer zoekt vrouw denken. Een parlementaire oase in een wereld die uit het lood is. De Rutte-familieleden zijn allemaal ontzettend op elkaar gesteld geraakt – ook al zijn ze van de tegenpartij.

Ik vind het machtig interessant, maar het maakt mij niet milder over hun beleid. Al die harde werkers, de vaders en moeders die hun kinderen naar school bleven brengen, de slaaptekorten en de slimme managerspraktijken – het zal wel. Ik ben nog steeds verbijsterd over de VVD en de PvdA die onbekommerd met elkaar in het echtelijke bed stapten, en ontkenden dat het overspel was. Maar steengoed geschreven is het natuurlijk wel.