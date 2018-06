De ‘Stand-up theologie’ prikkelt

Tjerk de Reus

De theologie zou ‘bij de tijd’ en actueel moeten zijn, hoor je vaak. De zondagse preek natuurlijk ook. Maar hoe? Tim Vreugdenhil laat zien hoe het kan, in een prikkelend boek: Stand-up theology.

Tim Vreugdenhil (1975) is geen standaard-dominee. Misschien bestaan die ook helemaal niet, maar Vreugdenhil is toch echt een opvallende verschijning. Hij noemt zichzelf stand-up theoloog, en daarmee bedoelt hij niet alleen een bepaalde presentatietechniek.

De term ‘stand-up’ doet denken aan iets wat spontaan ontstaat: een toespraak of ‘praatje’ dat echt op de situatie is toegesneden, concreet en verrassend.

Zelf noemt hij stand-up theologie een vorm van theologie ‘voor iedereen’, dus buiten het kerkelijke protocol. Dat kan een revolutionaire indruk maken, maar Vreugdenhil is eigenlijk helemaal niet zo’n beeldenstormer en zeker niet iemand die nieuwigheden uitprobeert omdat hij gefrustreerd is over traditionele vormen van kerkzijn. Hij wil gewoon experimenteren vanuit de gedachte dat de Bijbel iedereen wat te zeggen heeft, gelovig of ongelovig.

Eigentijds

In 2015 verruilde hij de gereformeerd- vrijgemaakte kerken voor de Protestantse Kerk in Nederland, omdat hij op een pioniersplek in Amsterdam beter kon werken aan zijn idealen: het evangelie eigentijds ter sprake brengen.

Hoe stand-up theology in de praktijk ‘werkt’ kun je meemaken in Amsterdam, waar Vreugdenhil in zaaltjes en kerkzalen optreedt. Je kunt ook YouTube-filmpjes van hem bekijken. Maar de uit een gereformeerd nest afkomstige Vreugdenhil is in de grond van de zaak een man van het woord, en dat heeft nu geresulteerd in een boek: Stand-up theology, met als ondertitel ‘Een quickscan van de tijdgeest’. Een ideale kennismaking met deze opmerkelijke dominee, die niet alleen voor mensen in een zaaltje, maar ook voor lezers iets te bieden blijkt te hebben.

Het boek van Vreugdenhil bevat tien hoofdstukken, steeds geconcentreerd op een kernwoord, zoals grip, stress, food, bubbel of sorry. In het eerste hoofdstuk (over ‘grip’) schrijft hij bijvoorbeeld dat we vandaag extreem veel grip lijken te hebben op ons leven, dankzij de meest geavanceerde technieken.

Grip

Maar tegelijk lijden we aan het besef dat we grip kwijt zijn. Niet alleen met het oog op de grote wereld om ons heen, maar ook op onszelf. Vreugdenhil geeft in dit verband inderdaad een ‘quickscan’ van de tijdgeest, door te wijzen op observaties van de Vlaamse psychiater Dirk De Wachter (‘borderline times’) en de Amerikaanse schrijver Jonathan Safran Foer (‘hoe dichter de wereld zich bij onze vingertoppen bevindt, hoe verder die verwijderd raakt van ons hart’).

Dan brengt hij de Bijbelse figuur van Zacharias ter sprake, de vader van Johannes de Doper. Een man die behoorlijk veel grip op zijn leven had, maar alleen niet op het vaderschap: hij was kinderloos gebleven. Als de engel verschijnt in de tempel, vraagt Zacharias om een teken. Hij wil grip hebben, noteert Vreugdenhil. Maar juist dan raakt Zacharias alle grip kwijt, want hij kan niet meer praten en kan ook zijn priestertaak niet langer vervullen.

Kenmerkend voor het evangelie, vindt Vreugdenhil, want ook Jezus gaat zo te werk: ‘Al die dingen waardoor mensen grip denken te hebben, schoffelt hij onderuit. Carrière, afkomst, banksaldo, religie: als het er echt om gaat, helpt het niet.’

Kern van het verhaal is dat je pas grip vindt, als je grip durft te verliezen. De hoofdstukken uit dit boek laten zich nauwelijks samenvatten. Er is niet één groot thema dat Vreugdenhil van alle kanten bekijkt, hij gaat juist in op concrete zaken aan de hand van popsongs, artikelen in kranten, filmpjes op internet en noem maar op. Hij vindt het ook nuttig om zich kwetsbaar op te stellen en eens wat uit te proberen, bijvoorbeeld door actief te zijn op Tinder, een bekende datingsite. Wat dan opvalt, is zijn ontvankelijkheid voor wat zich daar afspeelt en voor wat mensen drijft.

Verder kijken

Dat plaats hij in het grotere geheel van onze cultuur en hij verbindt het met Bijbelpassages. Deze aanpak resulteert in prima leesbare, afwisselende hoofdstukken, waarin je van Vreugdenhil leert omde wereld zoals die nu is, volstrekt serieus te nemen.

En je leert er ook doorheen te prikken: verder te kijken dan wat je ziet. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld als Vreugdenhil ons hardnekkige streven naar succes of onze hang naar respect kritisch onder de loep neemt. We worden ontmaskerd, maar er blijkt altijd een nieuwe ‘grond’ te zijn waarop we kunnen landen. Dat is de realiteit van de hoop op het goede, iets wat bij Vreugdenhil nooit ver weg is. Bij het verschijnsel ‘fomo’, dat staat voor de angst iets te missen (‘fear of mission out’), schrijft hij: ‘Het goede nieuws voor fomo-lijders is: je neemt altijd jezelf mee. Als de party ophoudt, ben jij er nog wel.’ Daarbij stelt hij het verhaal van de Verloren Zoon aan de orde, over de eigenwijze zoon die na veel feestjes eindelijk ‘tot zichzelf’ kwam. Vreugdenhil noteert: ‘Je kunt er ook een vraag van maken: wie ben je eigenlijk, als je zo veel met dat ‘missing out’ bezig bent? Is de belangrijkste date misschien die met jezelf – en de spannendste?’

Voortdurend merk je dat Vreugdenhil zijn lezers mee wil nemen naar ‘echtheid’ en naar aanvaarding van de gewoonheid van het leven, zonder betweterig te zijn. Gewoonheid is nooit betekenisloos, althans niet in dit boek, want de vele Bijbelverhalen die Vreugdenhil tussen neus en lippen door vertelt, laten zien dat het allergewoonste ook het bijzonderste kan zijn. Dat vat hij mooi samen in het hoofdstuk over ‘food’: ‘Christendom is de enige religie waarin je met God kunt eten en drinken’.

Stand-up theology. Een quickscan van de tijdgeest. Tim Vreugdenhil. Uitgeverij Kok. 16,99 euro