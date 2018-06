De pastoor geïnterviewd

Peter van der Weide, St. Antonius van Paduaparochie

Ik ben onlangs door verschillende groepjes leerlingen van het Bogerman College in Sneek ondervraagd. Zo aan het einde van het studiejaar krijgen ze als opdracht iemand van de kerk te interviewen en in die kerk te filmen.

Een prachtig gebeuren waarbij je in aanraking komt met jongelui die weinig of niets van de kerk weten. Het mooie is dat er zo tijdens hun studie nog iets gedaan wordt aan levensbeschouwing, ook al hebben de meesten er niets mee.

Met de nieuwe wet op de privacy in hun achterhoofd, gewapend met tablets, komen de jongens en meisjes binnen met als eerste vraag: ‘Mogen wij u filmen?’ Dat mag natuurlijk, en dan branden ze los. Dit alles gebeurt in de grote kamer van de pastorie, waar ze even verbaasd rondkijken. Een van de jongens hoorde ik in de gang al mompelen: ‘Wat een groot huis. Dat gaat hier vast van vader op zoon.’

Voor mij een mooie aanleiding om ze fijntjes uit te leggen dat de R.-K Kerk deze traditie niet kent, of liever gezegd, niet meer kent.

Spilfunctie

Een belangrijke vraag voor de jongeren was: ‘Wat doet u zoal, behalve vieringen in de kerk?’ En dan maar uitleggen dat je als pastoor een spilfunctie hebt als voorzitter van het parochiebestuur. Dat je binnen de parochie te maken hebt met vier geloofsgemeenschappen die allemaal weer hun eigen locatieraad hebben. Dat je mensen bezoekt, of op bezoek krijgt, naar aanleiding van rouwen, dopen of trouwen, of gewoon als ze ergens mee zitten. Dat je te maken hebt met katholieke basisscholen, verzorgingstehuizen en allerlei andere contacten in de samenleving.

Een van de leukste vragen was hoe je er toe komt om dit werk te doen. Zo horen ze over je afkomst uit Bolsward, het vroegere Friese Rome, over een oom die ook priester was en waar je als kind tegen op keek, over je liefde voor kerkmuziek en over allerlei mensen die je op je pad tegenkomt die je inspireren om dit mooie werk te gaan doen en vol te houden.

Vanuit de laatste groep werd de vraag gesteld of ik ze een plek wilde laten zien waar je normaal niet mag komen. Zo eindigden we in de sacristie, een kamer waar alle gewijde voorwerpen voor de eredienst worden bewaard. De Sneker sacristie is trouwens een van de mooiste van ons land. Eenmaal binnen keken ze hun ogen uit. En dan gaat natuurlijk de kluis openen om kelken, schalen en de monstrans te laten zien.

Goud

Dan komt de vraag of alles van goud is. En dan is het antwoord: ‘Neen, maar wel de binnenkant van de kelk, want die komt in aanraking met het heilige.’

Tenslotte vertel je nog even iets over een rood kazuifel, omdat op het feest van de Heilige Bonifatius de liturgie in het rood wordt gevierd.

Zo probeer je in enkele minuten deze jonge mensen mee te nemen naar een wereld waarin schoonheid en gevoel voor dat er méér is dan het gewone, de hoofdrol spelen. En nu maar hopen dat er iets van blijft hangen. Wie weet gaat het verder van vader op zoon.

