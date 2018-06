De hofpredikant zit op de eerste rij

Bertjan van de Lagemaat

Was je uitgenodigd voor de Royal Wedding? Het is een veelgestelde vraag van vrienden en familie uit Nederland. ‘Je bent toch Royal Chaplain?’ Maar zo simpel is het niet om uitgenodigd te worden voor een koninklijke bruiloft in Groot-Brittannië.

Engeland is nog veel meer dan Nederland een standenmaatschappij, waar, zeker bij een gelegenheid als een koninklijke bruiloft, alles volgens protocol gaat.

Nee, ik was er dus niet bij op 19 mei. Dat had alleen gekund wanneer prins Harry was thuisgekomen met een Nederlandse dame of met een man, aangezien ik de enige Royal Chaplain in het Verenigd Koninkrijk ben die het homohuwelijk kan inzegenen… Ik bekeek de bruiloft dus vanachter de tv, net als miljoenen anderen.

Maar ik zag in de prachtige dienst wel een aantal bekende gezichten. Het gospelkoor had ik al horen zingen in de Martin Luther King Memorial in Westminster Abbey een maand eerder, waar ik wel uitgenodigd was. Een aantal hoge geestelijken had ik bovendien een week eerder getroffen in St. Pauls Cathedral. Want daar vond voor mij een kerkelijk hoogtepunt plaats voorafgaand aan de Royal Wedding.

Vrouwelijke bisschop

Het was 12 mei en op die dag werd Sarah Mullally geïnstalleerd als de 133e bisschop van Londen, de eerste vrouw op deze belangrijke positie. Een historische gebeurtenis en daar wilde ik natuurlijk bij zijn! Want dat was misschien nog wel historischer dan de huwelijksviering van Harry en Meghan.

De installatie van een bisschop is al een bijzondere gelegenheid, waar ik graag bij wilde zijn. Maar het feit dat het om de eerste vrouwelijke bisschop op zo’n belangrijke post ging, maakte het voor mij pas echt bijzonder, als vertegenwoordiger van de tolerante en liberale Nederlandse Kerk in Londen.

Maar hoe pak je dat aan als relatieve nieuwkomer die nog niet precies weet hoe dat allemaal werkt met dat ingewikkelde Britse protocol? Een voorzichtig balletje opgooien tijdens de werkgemeenschap van predikanten van de City, waar ik mijn collega’s van de Church of England ontmoet, had nog geen directe uitnodiging opgeleverd. Mijn collega’s hadden op dat moment zelf nog niet eens zekerheid of zij er bij mochten zijn.

Connectie

Dan maar de stoute schoenen aantrekken. Met hulp van een van mijn ouderlingen die Engelse is en die precies weet hoe je met de hiërarchie binnen de Church of England moet omgaan, benaderde ik de aartsdeken, de belangrijkste persoon in het bisdom na de bisschop.

Gelukkig kende ik deze Father Luke, omdat hij adviseur is van onze kerk. En jawel, dankzij deze belangrijke connectie kwam ik binnen. Niet alleen als predikant van een buitenlandse kerk, maar op mijn andere titel: The Pastor is by virtue of his office a Queen’s Chaplain, schreef Father Luke aan de organisatie bij St.Pauls Cathedral, oftewel ‘de dominee is op basis van zijn functie hofpredikant van de koningin’.

En dat – daar ben ik nu achter – maakt indruk. Ik kreeg niet alleen een uitnodiging voor de viering, maar was opeens ook onderdeel van de procession of the clergy, de lange stoet van geestelijken in hun liturgische kleding, die voorafgaand aan de dienst de kerk binnenschrijdt.

Bij de uitnodiging zaten maar liefst drie A4’tjes vol instructies. Voorafgaand aan de dienst mocht ik mij tussen de kanunniken en de bisschoppen verkleden. Er werd door hen geïnformeerd naar mijn bijzondere stola met koninklijk embleem. ‘I’m a Royal Chaplain,’ was mijn antwoord. Daar liep ik, of liever schreed ik, met mijn toga en bijzondere stola door het middenpad van St. Paul’s Cathedral, tussen de bisschoppen en andere hoge geestelijken en kwam bijna helemaal vooraan te zitten om dit historische gebeuren van heel dichtbij mee te maken. Je maakt wat mee, daar in Londen!

Bertjan van de Lagemaat is predikant van de Nederlandse Kerk in Londen.