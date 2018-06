Crucifixen en varkensvleesbarbecues

Contrapunt

In het concentratiekamp Yodok bevinden zich, in mensonwaardige omstandigheden, circa 200.000 Noord-Koreanen. Ze worden ‘heropgevoed’. Omdat ze bij de Kim-dynastie in ongenade zijn gevallen. Zij zijn de verliezers van het Singaporese showfestival van Kim Jong-un en Donald Trump. De president van de Verenigde Staten vond het niet nodig de mensenrechten in het algemeen en hun lot in het bijzonder aan te kaarten bij zijn Noord-Koreaanse collega Kim. Ze kunnen creperen.

Voor Tony Schwartz, die als ghostwriter van Trump honderden uren met hem doorbracht, zal het geen verrassing zijn geweest. Voor hem is Trump een sociopaat: ,,Hij heeft geen waarden. Er is voor hem geen verschil tussen goed en kwaad.” Het zou inmiddels voor iedereen duidelijk moeten zijn dat Trump zich senang voelt wanneer het kwaad hem omringt en dat irritaties en bokkigheid de boventoon voeren wanneer er in zijn omgeving geappelleerd wordt aan humaniteit en verantwoordelijkheidsbesef. Zijn kinderachtige kruistocht tegen alles wat voorganger Obama zei en deed, ademt pathologie. Is zijn oog zo boos omdat Obama graag een beroep deed op het betere ik van mensen?

In moreel opzicht maakt het Amerika van Trump niet langer het verschil. Poetin houdt de Syrische gifgasdelinquent Bashar al-Assad in het zadel, voor Trump kan tiran Kim Jong-un niet kapot. Elk zijn kwaadaardige lievelingsdespoot.

En hoe is het met de mensenrechten in de Europese Unie? De nieuwe Italiaanse regering krijgt de wind van voren omdat ze de Aquarius, een migrantenschip met 629 ontheemden, weert. Onder anderen de Nederlandse eurocommissaris Frans Timmermans sprak weer verwijtende vrome woorden. Is hij goed in. Maar bij alle verontwaardiging druipt de hypocrisie er vanaf. Italië heeft intussen 650.000 asielmigranten moeten opnemen. De andere EU-landen staken geen vinger uit. De Italianen moesten zich zelf maar zien te redden met die kustlijn van 7600 kilometer. Europese solidariteit: ho maar. Mede daardoor kwamen de populisten in Italië aan de macht. En dan nu met een uitgestreken gezicht Italië de oren wassen?

Een (ogenschijnlijk) zijpad. Twee maanden geleden besloot de Duitse deelstaat Beieren dat in alle overheidsgebouwen een kruisbeeld moet hangen. Het crucifixdecreet.

De CSU, de partij van de Beierse christendemocraten, is spookbenauwd dat ze door concurrentie van de moslimvijandige AfD bij de deelstaatverkiezingen in oktober de absolute meerderheid zal verliezen. Vandaar dat ze – eerlijk is eerlijk: tot afschuw van de Beierse bisschoppen en ook van zusterpartij CDU – het kruis in de strijd hebben geworpen. In het verlengde daarvan ligt hun huidige verzet tegen Europese afspraken over het migrantenvraagstuk. Baas over eigen grens. Het is een mes in de rug van Merkel, een van de weinige regeringsleiders bij wie af en toe iets doorschemert van humanitaire waarden. Electorale overwegingen geven bij de CSU, net als bij Trump, de doorslag. Is het bij ons beter gesteld?

De moslimvijandige Pegida wilde tijdens de ramadan varkensvleesbarbecues organiseren bij een aantal moskeeën. Om de moslimgelovigen te krenken en te sarren. Om externe redenen kwam het er niet van, maar dat terzijde. Het punt is dat als moslims, wanneer die een klap van de shariamolen hebben gehad, ondemocratische taal uitkramen onze politici in koor roepen, Buma en Rutte het hardst, dat goedwillende moslims zich daarvan omwille van hun geloofwaardigheid moeten distantiëren. Maar waar bleven zij zelf toen de Pegida-voorlieden hun stuitende barbecueplannen likkebaardend ontvouwden? Zwijgen als het graf. Nul komma nul moreel leiderschap.

De strijd met het extreemrechtse populisme kan alleen op door waarden geïnspireerd karakter worden gewonnen. In het Amerika van Trump ziet het er droevig uit, in Europa is het kantje boord.

