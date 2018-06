Waarom vallen excuses de overheid zo zwaar?

De Haagse week

Henk van der Laan

Defensie zei deze week sorry. Decennialang werkten medewerkers van Defensie met verf met hierin de stof chroom-6. Die stof, zelfs in kleine hoeveelheden, kan schadelijk zijn als er niet voldoende bescherming is. Het kan leiden tot huiduitslag, astma en zelfs kanker. Veel oud-medewerkers zijn er al tijden ziek van.

Het is niet zo dat pas nu blijkt dat chroom-6 schadelijk is, na een onderzoek dat is ingesteld omdat er een paar jaar geleden vermoedens rezen. Nee, de luchtmacht wist al in 1973 dat chroom-6 schadelijk was maar verzuimde dat te vertellen aan bedrijfsartsen en personeel.

Een werkgever die willens en wetens de eigen werknemers in gevaar brengt en dat pas na decennia wil toegeven, maar wel pas ná het verschijnen van een rapport, is een slechte werkgever.

Het doet denken aan Fred Spijkers, de maatschappelijk werker van Defensie die begin jaren tachtig aan de vrouw van een militair moest vertellen dat haar man was gestorven door een eigen fout bij het onderhoud van een mijn. Terwijl de defensieleiding wist, en Spijkers ook, dat het ging om ondeugdelijke mijnen. En dus zei hij dat tegen de weduwe. Dat leverde hem een arbeidsconflict op, die pas in 2002 werd opgelost. Maar ook daarna moest Spijkers blijven vechten voor zijn rechten.

Nu is er wel de erkenning en een schadevergoeding. Daar zijn slachtoffers boos over. Want niet alle ziekten worden erkend en als ze erkend worden krijgen niet alle zieken even veel.

Natuurlijk, als je zo bent gepiepeld door jouw werkgever die nota bene de overheid is – en de overheid zou toch juist goed voor de eigen burgers moeten zorgen – dan is geen geldbedrag hoog genoeg. Maar iets minder zuinig met het geld en vooral met het erkennen van de criteria, mag best. Defensie krijgt immers voor het eerst in tijden weer meer geld en een van de drie speerpunten is personeel. Dan is ruimhartig omgaan met oud-personeel dat ziek is geworden van de werkomstandigheden toch juist een goed doel. Zeker als je weet hoeveel miljoenen er nu uitgegeven gaan worden aan fregatten, onderzeeboten en straaljagers.

Foutje

En ach, was het maar zo dat het bij Defensie alleen bleef. De overheid is er voor de burgers, maar wat nu als burgers het slachtoffer zijn van overheidsbeleid of overheidsfalen? Kijk maar hoeveel moeite het kost om in Groningen tot een redelijke overeenkomst van de aardgasbevingsschade te komen. En dan zijn er nog de kleinere zaken van burgers die gemangeld worden, al dan niet door een eigen foutje, in een bureaucratisch systeem dat geen vergeving kent. Lees de jaarverslagen van de Nationale Ombudsman er maar op na.

We zijn in Nederland gezegend met een democratische rechtsstaat en een efficiënte en weinig corrupte overheid. Dat is in veel landen wel anders. Maar fouten worden er toch gemaakt, onvermijdelijk. Waarom is het dan voor overheden toch zo moeilijk om dat toe te geven en ruimhartig op te lossen? Alsof het erkennen van een fout het bestaansrecht van de overheid ondermijnt – we kennen toch niet het dogma van een feilloze overheid? Het is niet de fout die het vertrouwen in de overheid schaadt, maar het niet willen toegeven ervan.