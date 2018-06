Nieuwe koers Bijbelvereniging: recordaantal bijbels verspreid

Er was steeds minder vraag naar de gratis bijbels van de Bijbelvereniging, tot het roer om ging. In 2017 zijn meer dan honderdduizend bijbels verspreid. Maar de vereniging draait nu wel rode cijfers.

De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, verspreidt steeds meer bijbels. Waar de vereniging in 2013 achttienduizend gratis bijbels uitdeelde, waren dat vorig jaar 108.000 exemplaren. Maar die groei heeft financiƫle gevolgen: in 2016 was er een tekort van 88.000 euro, in 2017 eindigde de vereniging daarbovenop nog eens 82.000 euro in de min.

Voorzien

Jaap van Middendorp, bureaumanager van de Bijbelvereniging, legt uit dat deze rode cijfers waren voorzien: ,,Traditioneel verspreidden we bijbels vooral via hotels en ziekenhuizen, maar dat zagen we minder worden. We moesten een nieuwe weg inslaan, anders zou iemand over een paar jaar het licht uit kunnen doen. Sindsdien werken we vraaggericht in plaats van aanbodgericht.We verspreiden nu bijbels in zeventig verschillende talen. Om dat te kunnen realiseren, hebben we afgelopen jaren heel veel bijbels moeten inkopen.”

Als eerste stap in de nieuwe richting nam de vereniging vier jaar geleden contact op met gevangenispastors, met de vraag of de Bijbelvereniging daar niet iets zou kunnen betekenen. ,,We stonden te kijken van de respons. Er was behoefte aan bijbels in een veelheid aan talen.”

De vereniging besloot na deze inventarisatie het aanbod uit te breiden: ,,Dat deden we in vertrouwen. Maar uiteraard ook met een beleidsmatige blik. We hadden een buffertje opgebouwd, omdat er in de jaren voor 2013 minder vraag was naar onze bijbels, terwijl de giften wel op peil bleven. Dat geld besloten we te investeren om de nieuwe koers mogelijk te maken.”

Afzetmarkt

Gevangenissen vormen nu een belangrijke afzetmarkt voor de vereniging; ongeveer een derde van alle vorig jaar verspreidde bijbels kwam in handen van gevangenen terecht. De resterende 72.000 bijbels vonden op verschillende manieren hun weg naar de samenleving.

Onder meer particulieren vragen bijbels aan: ,,Bijvoorbeeld mensen waar een Syrisch gezin in de straat is komen te wonen. Die vertellen ons dat ze contact hebben met dat gezin, en dat ze graag een bijbel in het Arabisch zouden hebben, om het gesprek te kunnen voeren. Zo’n bijbel koop je niet zomaar in de winkel, maar via ons kun je hem krijgen.”

,,Een andere belangrijke vernieuwing is de introductie van de Bijbelbox, een paar jaar geleden. Dat is een box waar ongeveer honderd bijbeltjes in passen. Zo’n bijbel mogen mensen gratis meenemen. Er staan nu al zo’n twaalfhonderd van die boxen in Nederland, vooral in kerken, maar ook op plekken waar voedsel wordt uitgedeeld en in winkels.”

De afgelopen twee jaar heeft de vereniging een aanzienlijke voorraad van bijbels in zeventig talen opgebouwd. Vanuit die basis kan de vereniging komende jaren financieel gezond opereren, verwacht Van Middendorp: ,,We hoeven minder te investeren. Tegelijkertijd zien we dat onze nieuwe koers aanslaat en dat de giften stijgen. Dit jaar verwachten we al quitte te spelen, volgend jaar moeten we dan in kleine plus eindigen.”