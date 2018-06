Misbruik leidt tot interne bezinning in kerk

Frans Wijnands

Het seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk roept de cruciale vraag op ‘Wie en wat zijn we als kerk?’, maar ook: ‘Waar waren we als kerk toen het overal gebeurde?’

Voor de nieuwssite van het rooms-katholieke persbureau Crux gaf de Duitse jezuïet Hans Zollner onlangs een interview waarin hij probeert aan te geven hoe het (kinder)misbruik door leden van de clerus, door nonnen en broeders, zo lang en zo onbesproken heeft kunnen voortwoekeren.

Gesloten

Zollner is voorzitter van het Centrum voor Kinderbescherming aan de pauselijke Gregoriana Universiteit in Rome en lid van de pauselijke commissie ter bescherming van minderjarigen.

Zollner constateert dat het misbruik vooral voor kon komen in sterke, gesloten conservatief-katholieke milieus; in landen waar de R.-K. Kerk een dominante rol speelde in de samenleving en waar priesters onbelemmerd en ongestraft hun gang konden gaan. Het is immers moeilijk binnenkijken als deuren en ramen gesloten zijn. Vandaar dat Zollner pleit voor veel meer openheid.

‘Ook al kan transparantie lastig kan zijn, ongemakkelijk. Maar het levert doorgaans wel positieve resultaten op.’

Immorele benadering

De trieste onthullingen van seksueel misbruik en doofpotmethodes zoals recent in Chili, hebben op onthutsende wijze bloot gelegd hoe sommige priesters hun ambt en gezag misbruik( t)en; ‘met een volslagen immorele benadering van het (kerk)volk’, aldus Zollner. Clericalisme van het ergste soort; ‘priesters die menen over een absolute macht te beschikken, die menen te kunnen doen wat ze willen omdat ze priester zijn en zich daarbij beroepen op het gezelschap van de Heilige Geest’.

In de nog volop slepende Chileense misbruik-tragedie heeft paus Franciscus erkend fouten te hebben gemaakt; foute inschattingen en te snel geoordeeld nog voordat alle feiten bekend waren en onderzocht. Dat onderzoek gaat nog steeds door nu de paus een nieuwe onderzoeker naar het Zuid-Amerikaanse land heeft gestuurd.

De paus heeft vanaf zijn aantreden bij herhaling gewaarschuwd voor clericalisme. Hij houdt de clerus doorlopend voor dat priesters er zijn om te dienen, niet om gediend te worden. ‘Wat denken we wat we zijn, wie we zijn en wat is de bedoeling van wie en wat we zijn?’, aldus de paus.

Keer op keer roept hij priesters op, om midden in de kudde te staan, te luisteren naar de mensen. Dat heeft niks met conservatief of liberaal te maken, maar met de juiste geestesinstelling.

Afkeer

Volgens Hans Zollner is het bijna logisch dat het grootschalige misbruik vooral kon gedijen in landen waar de Rooms-Katholieke Kerk grote invloed had, zoals Ierland waar de kerk tot voor kort almachtig aanwezig was, en in Australië waar vooral parochies de wet voorschrijven. Juist in die landen groeit nu als begrijpelijke reactie de massale afkeer van het instituut kerk en neemt de boosheid toe over de rol die de R.-Kerk decennia lang gespeeld heeft. Die tijd is voorbij. ‘We verliezen invloed’, becommentarieerde een Ierse bisschop onlangs de uitkomst van het referendum waarin de Ierse bevolking zich in meerderheid uitsprak voor versoepeling van het abortusverbod.

Wereldwijd, en zeker in het sterk geseculariseerde westen van Europa, krimpt de positieve invloed van de kerk op sociaal-maatschappelijk en ethisch gebied. Bisschoppen en priesters schromen het publieke debat en áls ze al spreken wordt er nauwelijks naar hen geluisterd. Volgens Zollner is het vooral belangrijk naar de toekomst te kijken. Lessen trekken uit het verleden om verdergaand misbruik te voorkomen en zodoende te proberen het vertrouwen van veel boze, gekwetste en teleurgestelde gelovigen terug te winnen.