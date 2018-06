Maand van onthouding en uitdelen

Edwin Visser

Nog veertien dagen en dan is het weer voorbij, verzucht mijn collega Abdallah. ‘De geest van ramadan is goed, maar we gaan er verkeerd mee om. Ik zal blij zijn als het over is.’ Elke moslim wordt geacht een maandlang te vasten van zonsopgang tot zonsondergang. Nu de ramandan in de zomerperiode plaatsvindt, met hoge temperaturen en lange dagen, valt dat niet altijd mee.

Ramadan is een bijzondere maand, omdat moslims geloven dat in deze maand de Koran werd geopenbaard aan de profeet Mohammed. Ramadan is de negende maand in de islamitische kalender, die in totaal uit 354 dagen per jaar bestaat. De start van de vastenmaand schuift dus ieder jaar met elf dagen naar voren.

Het idee achter het vasten is dat moslims tijdens ramadan meer tijd besteden aan geestelijke zaken, zoals het reciteren van de Koran en de dagelijkse gebeden. Dat is hier in Jordanië te merken doordat de moskeeën extra druk bezocht worden. Soms zijn ze zelfs te klein en moet een deel van de gelovigen op straat bidden.

Restaurant

Het is belangrijk niet te eten in het openbaar, of je nu moslim bent of niet. Zelfs kauwgom kauwen is verboden. Wie het toch doet, riskeert een waarschuwing of zelfs een boete. Een paar restaurants in Amman openen wel hun deuren voor wie geen, of in ieder geval geen plichtsgetrouwe moslim is. Maar de gordijnen blijven hermetisch gesloten, zodat vanaf de straatkant niet zichtbaar is wie zich binnen bezondigt.

De andere restaurants gaan kort voor zonsondergang open zodat klanten op tijd kunnen aanschuiven voor iftar, de maaltijd waarmee dagelijks het vasten wordt verbroken. Het uur voor zonsondergang is het extra druk in de stad omdat iedereen zich huiswaarts of naar een van die restaurants spoedt.

Tegen de tijd dat ramadan ten einde loopt, maakt men zich op voor eid el fitr, het suikerfeest. In de aanloop daarnaartoe gaan veel gesprekken onder het mannelijke deel van de bevolking over die dingen die ze eindelijk weer kunnen gaan doen. Als ik hen erop attendeer dat het buiten ramadan toch ook haram (zondig) is om alcohol en drugs te gebruiken of overspel te plegen, krijg ik altijd een bevestigend antwoord. ‘Maar in ramadan is het meer haram dan in de rest van het jaar.’ Die logica heb ik nog nooit begrepen.

Zorg voor de armen

Naast het je onthouden van voedsel en seksuele betrekkingen, is een ander belangrijk onderdeel van Ramadan de zorg voor de armen. Dat is altijd al belangrijk binnen de islam, maar tijdens ramadan helemaal.

De traditie is dat de rijken geld en eten uitdelen aan de armen. Maar inmiddels zijn er ook allerlei islamitische websites die het de gelovigen gemakkelijk maakt om aan de plicht van zakat (aalmoezen) te voldoen. Wie wil kan een maaltijd of zelfs een heel schaap doneren en online afrekenen.

Gedrag

Mijn collega Abdallah vertelde onlangs hoe hij tijdens ramadan ieder weekend naar hun familieboerderij in het noorden van Jordanië gaat om daar een koe te slachten en te braden. Iedereen is welkom om mee te komen eten. Hij legde met passie uit hoe goed het is te delen van je rijkdom en te zorgen voor wie het minder heeft. Maar Hij vertelde ook dat veel geloofsgenoten het idee van ramadan een beetje zijn kwijtgeraakt. Zij gebruiken ramadan vooral om thuis te zitten, tv te kijken en zich ’s avonds en ’s nachts vol te proppen met zo veel mogelijk eten.

Anderen raken door het gebrek aan eten en slapen geïrriteerd en maken ruzie, terwijl het juist de bedoeling is om je in de tijd van de ramadan rustig en vroom te gedragen.

Terwijl ik dit schrijf, loopt Abdallah even langs mijn kantoor. Het is nog maar drie uur in de middag maar voor hem zit de werkdag erop. Tijdens ramadan verkorten we de werkuren tot zes uur per dag. ‘Een fijne avond. En het beste nieuws voor vandaag is: nog maar elf dagen te gaan’, zegt hij lachend. Hij kijkt ernaar uit. En ik eigenlijk ook.

Edwin Visser werkt namens ZOA in Jordanië. Hij woont in de hoofdstad Amman.