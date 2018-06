Democratie en muurbloempjes

Contrapunt

Sytze Faber

Op 25 juni zijn er presidentsverkiezingen in Turkije. Stel dat er op de stembureaus niet wordt geknoeid. Stel dat Erdogan de meeste stemmen krijgt en eerlijk herkozen wordt. Is Turkije daarmee een democratische rechtsstaat? Nee. Een volwaardige democratie is veel meer dan: de meeste stemmen gelden. Ook de rechten van minderheden en individuele burgers moeten omgeven worden met waarborgen. Om daarmee te voorkomen dat gekozen politici misbruik maken van hun machtspositie. Daar mankeert in het Turkije van Erdogan nogal wat aan. Bosjes kritische burgers en journalisten belandden er in het cachot. Net zoals in het Rusland van Poetin. Wel verkiezingen, maar onafhankelijke rechtspraak, vrijheid van meningsuiting: ho maar.

Nog pijnlijker en alarmerender is het democratisch verval in de EU en de VS. Hongarije neemt onder aanvoering van de christendemocratische premier Orbán, een bewonderaar van Poetin, een loopje met democratische grondbeginselen. Het CDA-congres dat daarover vorige zaterdag een kritisch nootje kraakte, kreeg, zoals het een tiranniek bewind betaamt, per kerende post uit Boedapest de volle laag. Buma c.s. werden beticht van grove leugenachtigheid. Orbán wil niets meer te maken hebben met de Nederlandse zusterpartij. Ook in Polen staat de democratische rechtsorde zwaar onder druk. En ongerustheid is op zijn plaats over Slovenië en Oostenrijk. En ja, dan is er nog president Trump.

Zijn eerste natuur lijkt te bestaan uit liegen en zijn tweede uit het verdacht maken van democratische instituten, waarden en idealen. Van begin af aan was ik zo onder de indruk van zijn schaamteloosheid en zijn vermogen het kwade ik van mensen te paaien, dat ik al een half jaar voor de verkiezingen van 8 november 2016 schreef dat hij vermoedelijke opvolger van Obama was. En die hooggespannen, cynische verwachtingen wil hij maar niet beschamen.

Mensenrechten

Met mensenrechten, na de Tweede Wereldoorlog hét kroonjuweel van het democratische Westen, heeft Trump nauwelijks iets. Met politiek vernuft versmalt hij de democratische rechtsstaat tot het winnen van verkiezingen. Momenteel draait alles om de tussentijdse verkiezingen voor het Congres op 6 november en zijn eigen herverkiezing in 2020.

Geen Noord-Koreaan is zeker van zijn leven en Grote Leider Kim Jong-un kijkt evenmin op een marteling meer of minder. Mensenrechten zullen echter geen rol spelen op de aanstaande topontmoeting tussen Trump en de Noord-Koreaanse tiran. Trump is er op gebrand zich voor 6 november te kunnen framen als internationaal staatsman van grote allure. De inhoud van een te sluiten deal is vers twee.

Het leek afgelopen week dat we drie eeuwen terug waren in de tijd. Toen vond Zonnekoning Lodewijk XIV dat het koningschap een goddelijke oorsprong had en dat hij daarom boven de wet stond. Een anonieme protestantse pamflettist schreef in 1689 honend: ‘De koning heeft de plaats van de staat ingenomen.’

Gratie

Trump deed daaraan denken toen hij verklaarde dat, mocht hij schuldig bevonden worden aan wetsovertredingen, hij het ‘absolute recht’ had zichzelf gratie te verlenen. Niet op grond van een goddelijk mandaat, maar op grond van de verkiezingsuitslag van 2016. Een verschil, maar toch.

Trump grossiert trouwens in gratieverleningen. Daar zit ook een veelzeggende knipoog bij voor vroegere en huidige medewerkers van hem, die op basis van het onderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller de bak in zouden kunnen draaien. Ik laat jullie niet in de steek.

Kan de democratie zichzelf verslinden? Zeker. Zie wat er tachtig jaar geleden gebeurde in Duitsland en Italië. Zie ook wat er tegenwoordig gebeurt als democratie versmald worden tot een verkiezingsstrijd. Dan worden de democratische grondrechten, de beschermingswal tegen vérgaande autocratie, al gauw hooguit muurbloempjes. Ook niet best.