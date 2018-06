Cubaanse christenen hebben allemaal een eigen bijbel gekregen

Stefan van Dijk

De Raad van Kerken van Cuba heeft sinds 2013 een miljoen bijbels uitgedeeld in het Caribische land. Afgelopen zaterdag werd het project ‘1 miljoen bijbels voor Cuba’ feestelijk afgerond.

Zij hebben nu voor het eerst een eigen bijbel in handen. Dit lukte dankzij de hulp van het wereldwijde samenwerkingsverband van Bijbelgenootschappen. ,,God is iets nieuws begonnen. Dankzij Hem kunnen deze mijlpaal vandaag vieren”, zo typeerde Alaín Montano, algemeen secretaris van de Cubaanse Bijbelcommissie, afgelopen zaterdag de gevoelens van de Cubaanse christenen–ondanks de rouw over de recente vliegtuigcrash op het eiland.

Het aantal christenen op Cuba groeide hard aan het begin van de eenentwintigste eeuw. Daardoor was een groot tekort aan bijbels ontstaan. Zelfs voorgangers en studenten theologie moesten het soms zonder eigen bijbel doen.

Importeren en distribueren

De Bijbelcommissie van de Cubaanse Raad van Kerken, opgericht in 1979, is de enige instantie die van de overheid toestemming heeft om bijbels te importeren en distribueren. In 2012 vroeg deze commissie aan de Cubaanse kerken hoeveel bijbels er volgens hen nodig waren om iedere christen een exemplaar te geven. Dat leverde een schatting op van 960.000 boeken.

Vervolgens zette de Raad van Kerken zich het ambitieuze doel om in vijf jaar tijd een miljoen bijbels te verspreiden. Dit werd gedaan samen met 65 verschillende kerkelijke denominaties. Afgelopen januari werden de laatste achtduizend bijbels op Cuba verspreid. Het ging voornamelijk om ‘gewone’ bijbels, maar ook om studiebijbels en speciale bijbels voor kinderen en jongeren.

De boeken zijn verspreid in alle delen van Cuba, ook in het onherbergzame oosten van het land. Oude en nieuwe christenen kregen zo voor het eerste keer in hun leven een eigen bijbel.

Mijlpaal

Jaime Ortega, kardinaal van de Rooms-Katholieke Kerk op Cuba, bedankte tijdens de viering afgelopen zaterdag christenen wereldwijd voor het feit dat zij deze mijlpaal mogelijk hebben gemaakt. Tegelijkertijd ziet hij het bereiken van dit aantal ook als een opdracht: ,,Er waren veel mensen op Cuba die geen toegang tot de Bijbel hadden, maar nu hebben zij dit wel dankzij dit project. Het is mijlpaal, maar ook een uitdaging. Een eigen bijbel in handen hebben is de eerste stap, de Bijbel ook goed verstaan is de tweede uitdaging. Voor ons als leiders van de kerk is dat ook een grote verantwoordelijkheid. Maar we danken God voor dit bijzondere project. We bidden dat het hoop zal geven in de harten van de Cubanen.”

Van de miljoen bijbels zijn er zo’n tachtigduizend gefinancierd door de leden en donateurs van het Nederlands Bijbelgenootschap. Namens die organisatie mocht Joyce van de Veen een affiche in ontvangst nemen waarin de Bijbelcommissie en de Raad van Kerken op Cuba Nederland bedanken voor zijn bijdrage.

Tijdens de viering kwamen de verschillende doelgroepen voorbij die speciale aandacht hebben gekregen in het project, waaronder gevangenen. Een gedetineerde schreef naar aanleiding van het ontvangen van een bijbel een lied met daarin de tekst: ,,Ik zing over het meest gelezen boek uit de geschiedenis van de wereld. Geen andere tekst ter wereld kan je zo raken. In de gevangenis leerde ik de kracht van Gods Woord. Mijn leven was vol verdriet. Ik leerde begrijpen dat God het is die mij vasthoudt. Zo werden mijn wonden genezen en vond ik herstel.”

Huisgemeentes

Christenen worden niet onderdrukt op Cuba, al is het wel moeilijk om een nieuwe kerk te bouwen. Er zijn dan ook eindeloos veel huisgemeentes. Mensen verbouwen hun huis om ruimte te kunnen bieden aan een gemeente. Voor zo’n verbouwing heb je officieel een vergunning nodig, maar omdat dat jaren kan duren, beginnen veel mensen gewoon maar met het aanpassen van hun woning Dat ze achteraf een boete moeten betalen, nemen ze voor lief.

Soms is zo’n huiskerk niet meer dan een uitgebouwde garage, met op zondagmorgen tuinstoelen opgesteld en luidsprekers voor de geluidsversterking.

De Cubaanse Bijbelcommissie heeft van het Bijbelgenootschap in Zuid- Korea een tweedehands drukpers gekregen. Onlangs kreeg de commissie een stuk grond toegewezen, waarop een drukkerij gebouwd kan worden omde pers te plaatsen. Over niet al te lange tijd zal de Bijbelcommissie dan ook in staat zijn om zelf Bijbeluitgaven te drukken, vooral Nieuwe Testamenten en materialen voor kinderen en zondagsscholen.

Groei

De kerken op Cuba – zowel katholieke als evangelische – groeien nog steeds. Momenteel gaan zo’n twee miljoen Cubanen regelmatig naar de kerk. Zo’n 70 tot 80 procent van de kerkgangers is jong, onder de 35 jaar.

Op Cuba is veel armoede, vooral op het platteland. Veel mensen verplaatsen zich lopend of hooguit met paard en wagen. Het christelijke geloof biedt deze mensen hoop op een nieuwe toekomst. De Cubaanse kerken hebben veel aandacht voor het kinderwerk. Hierdoor komen kinderen vaak als eerste in contact met de kerk en nemen ze vervolgens hun ouders mee.

Stefan van Dijk werkt als uitgever bij het Nederlands Bijbelgenootschap en woonde de viering van ‘1 miljoen bijbels voor Cuba’ bij.