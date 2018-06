Belaagd van alle kanten

Tamarah Benima

Opeens zag ik het: de PvdA lijkt op Blokker. Net als Blokker was de partij ooit een soort familiebedrijf, heeft ze van alles geprobeerd om het tijd te keren – de ideologische veren weg, het socialisme ingeruild voor neo-liberalisme, het feminisme verkwanseld – maar de verliezen zijn gigantisch. Van de stabiliteit is alleen een miniem aantal zetels over: negen. De PvdA wordt, net als Blokker, van alle kanten belaagd. Op rechts door de VVD, die net als de Action permanente bodemprijzen heeft. Beloften zijn niets waard (Rutte, Wiebes, Hennis en anderen), de producten niet (belastingdienst, krijgsmacht, justitie), de integriteit niet.

Bij de Action weet je niet of een product is gemaakt door kinderen of in verschrikkelijke omstandigheden, maar dat weet je bij producten van andere verkopers die drie tot tien keer duurder zijn ook niet. Dus wat dat betreft is de Action zelfs beter dan de VVD. De PvdA wordt, net als Blokker, op links belaagd door GroenLinks, dat lijkt op de Hema. De producten zijn altijd vrolijk en feestelijk, maar wil een mens wel altijd vrolijk en feestelijk? Aan kant nummer drie heeft Blokker het immer optimistische Ikea niet van zich af weten te houden. Ik zie de activistische ChristenUnie en SGP als een soort Ikea, met hun mix van massa en ideologie. Bij ChristenUnie en SGP zit veel moois aan designideeën voor de massa, maar je moet die ideeën wel zelf in elkaar schroeven, voordat je er wat aan hebt. Van zijde vier wordt de PvdA, net als Blokker, belaagd door de online-verkopers: Forum voor Democratie, de PVV en eigenlijk ook de SP (al verdient die niets aan de neergang van de socialisten). De liberaal-conservatieve FvD en PVV lijken in hun middelen (sociale media) op de online-bedrijven, de SP lijkt er op in zijn ideologie van macht.

De online-giganten koppelen – net als het Sovjet-socialisme en het Chinese Mao-socialisme – enorme macht aan enorme verspillingen van mens en natuur en grondstoffen. Macht krijgen FvD, PVV en SP nooit. Maar de PvdA ook niet meer. Blokker bestaat nog, maar is passé. De PvdA bestaat nog, meer valt er niet over te zeggen.