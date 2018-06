Wierum eert ‘witte Papoea’ Freerk Kamma met expositie

Lodewijk Born

In museumkerk Eben-Haëzer in Wierum is een expositie over Freerk Kamma (1906-1987). De in Wierum geboren schipperszoon groeide uit tot een bekendheid als zendingswerker onder de Papoea’s en later als cultureel antropoloog in Leiden.

Het belooft zaterdag een intercultureel feest te worden rond de Mariakerk in Wierum, met een pleinfeest waar voor even het leven en werk van Freerk Kamma in herinnering wordt geroepen. Harry Kamma( 79), zoon van Freerk, woonachtig in Brielle ten westen van Rotterdam, kijkt er naar uit. ,,Het is natuurlijk heel bijzonder dat je vader op deze wijze wordt geëerd. Je komt er nu ook achter hoe groot en belangrijk hij eigenlijk is voor de Papoea’s en voor de Wierumers. Voor hen voelt deze expositie dat Freerk thuis komt.”

‘Freerk Kamma, de witte Papoea terug in Wierum’ is een project over de man die tussen 1932-1962 werkte inNieuw-Guinea. De meerdaagse manifestatie en de tentoonstelling (loopt tot 15 september) zijn onderdeel van LF2018. In museumkerk Eben-Haëzer is te zien hoe Freerk Kamma eerst baantjes had als matroos en bakkersknecht, maar uiteindelijk koos voor het leven als zendeling aan de andere kant van de wereld.Iets wat hem op het lijf was geschreven.

Levensloop

De tentoonstelling volgt de levensloop van Kamma. Uitvoerig worden zijn leven en werk beschreven in de verkrijgbare catalogus. De voorwerpen in de tentoonstelling zijn in bruikleen afkomstig uit de privécollecties van de familie Kamma, van oud-zendingswerker Feije Duim en oud-missionaris Jos Donkers, van de stichting Papoea Erfgoed (PACE) en de stichting Duurzame samenleving Papua Barat. Harry Kamma zorgde voor veel achtergrondinformatie over zijn vader, die maakt dat alles historisch gezien klopt. Bijzonder zijn bijvoorbeeld de foto’s en voorwerpen uit Kamma’s tijd in het Japanse interneringskamp. ,,Hij zat bij de afdeling blikslagerij en schoenzolen.

Mensen hadden niet veel bezit, maar er werd nog wel eens wat ‘weggesmokkeld’ uit de kampen.” Ook de door hem geschreven boeken over zijn ervaringen als zendeling en over de verschrikkingen in het Jappenkamp ontbreken niet op de expositie.

Het bijzondere was dat Freerk Kamma, die in de jaren dertig naar Nieuw-Guinea vertrok, altijd een band bleef houden met het dorp Wierum. ,,Hij hield van het vissersleven.”

Man van het water

Onder meer een slikslee en visserijmateriaal uit begin vorige eeuw is tentoongesteld. Kamma zou een man van het water blijven, want in Nieuw-Guinea waren prauwen meestal de enige mogelijkheid van vervoer om de verschillende Papoea-stammen te bereiken.

,,Wat mijn vader misschien wel zo geliefd bij hen maakte is dat hij nooit ‘gepreekt’ heeft of opdrachten gaf vanaf de kansel, behalve op zondagse hoogtijdagen. Hij voelde zich niet verheven boven de Papoea’s maar eerder één van hen. Hij vroeg: wat vinden jullie er van? Hoe gaan jullie om met je voorouders. Wat zouden jullie doen?”

Na de Japanse internering (1942- 1945) en het langdurig herstel van z’n tropenziekten werd Freerk Kamma in Nederland cultureel antropoloog. Hij promoveerde bij prof. J.P.B. de Josselin de Jong in 1954 op het onderzoek De messiaanse Koreri-bewegingen in het Biaks-Numfoorse cultuurgebied.

Voor het volk

Kamma werd verbonden aan de Zendingshogeschool en doceerde zeven jaar etnologie, zendingsgeschiedenis van Nieuw-Guinea en de geschiedenis van Zuidoost-Azië, in het bijzonder Indonesië en Nieuw-Guinea.

Teruggekeerd bij de Papoea’s zette hij zich enorm in voor dit volk. ,,Hij zorgde er mede voor dat de Papoease kerk zelfstandig werd en was lid van de Nieuw-Guinea Raad.” Ook na zijn repatriëring in 1962 bleef hij verbonden met de Papua’s.

Kamma’s erfenis is dat hij door zijn publicaties over het brengen van het Evangelie onder de Papoea’s – en met name de gelijkwaardige en vriendschappelijke omgang met hen – de weg bereidde voor vele zendingswerkers nadien. Zijn bekendste boek is Dit wonderlijke werk (1976), een persoonlijk getinte beschrijving van de geschiedenis van de zending in Nieuw-Guinea. Hij was ook supervisor van de Biakse vertaling van het Nieuwe Testament. ,,Tientallen boeken en meer dan honderd publicaties heeft hij geschreven over zijn studies en ervaringen”, aldus zoon Harry. ,,Onverzettelijkheid, opofferingsgezindheid en een zeer goed geheugen en luisterend oor kenmerkten hem.”

Toen Freerk Kamma studeerde aan de hervormde zendingsopleiding in Oegstgeest had dat tot gevolg dat hij alleen in vakanties nog maar in Wierum was. Later kwamen zijn kinderen ook in het Friese dorp tijdens hun vakanties. Zoon Harry heeft goede herinneringen aan die periodes in Friesland. ,,Wij logeerden als kinderen regelmatig bij beppe Detje, op de boerderij van oom Wiebren en tante Teatske of op de garnalenvisboot van oom Monte.” Zijn vader ligt ook in Wierum begraven.

Nazaat

De tentoonstelling in de museumkerk wordt door kleinzoon Freerk Christiaan Kamma uit Amsterdam geopend. Een nazaat in de lange lijst van vernoemde familieleden. ,,Ik zal zelf kort het woord voeren over mijn vader”, zegt Harry, die er een weekje Friesland van maakt.

Zaterdag werken onder meer de Friese toneelspeler Gerrit Haaksma, Papoea zang- en dansgroep Mambesak, zangeres Eef Mamoribo, de Dockumer Skotsploeg en fanfare-orkest Soli Deo Gloria mee aan het pleinfeest.

Artikelen

Ook is er een streekmarkt met Papua-artikelen. Zondag is er een missionaire dienst in de Mariakerk waar het Kwartettekoar onder leiding van Hindrik van der Meer en zangeres Eef Mamoribo meewerken.

Vanwege het beperkte aantal zitplaatsen is veel extra toeloop van gasten niet mogelijk. Aansluitend is ook de tentoonstelling in de museumkerk Eben- Haëzer geopend.

Medio september zal een herinneringsplaquette bevestigd worden bij het geboortehuis van Freerk Kamma.

De Museumkerk Eben-Haëzer (Haadstrjitte 17) in Wierum is op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag geopend van 13.00 – 17.00 uur. De entreeprijs bedraagt 4 euro.

Skûtsje van heit in Engeland

Woonschip

Wonderlijk is dat vorig jaar, via internet, het skûtsje ‘De Jonge Freerk’ waarmee Freerk Kamma’s vader de kost verdiende, werd teruggevonden. Alle officiële documenten bleken nog intact. Het schip is ingeschreven in Sneek op 21 december 1903 met als eigenaar Christiaan Kamma. Hij was binnenschipper en verdronk op 15 augustus 1918, veertig jaar oud, even voorbij Hoogkerk voor de ogen van zijn vrouw en kinderen, toen hij met een vracht aardappelen onderweg was naar Groningen.

Zoon Freerk, toen twaalf jaar oud, probeerde hem nog te redden door hem een vaarboom toe te steken, maar hij kon hem net niet bereiken. Zijn weduwe Detje Tjerks Visser verkocht het schip in maart 1919. Het ligt nu in het Engelse Newbury en wordt daar gebruikt als woonschip.