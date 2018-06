Teunard van der Linden

Het aannemen van een beroep heeft praktisch tot gevolg dat je je dagelijks door een woud van nieuwe namen heen moet worstelen. Elke boom heeft een andere naam en dat is soms knap lastig.

Een extra hindernis vormt de nomenclatuur hier te lande. Want is het nu Siebren of Sijbren, Sijtzema of Sietsema, Sietz, Sijds of Syds? En gold dit alleen de schrijfwijze, het geldt ook de uitspraak. ,,Je schrijft Wijbenga, maar je zegt Wiebenga” – of je het even wilt onthouden, want daar steekt een heel stuk familiegeschiedenis en soms ook ’s lands eer achter.

Het verwarrende is dat de buren het wat de uitspraak betreft soms precies andersom zeggen. Hoe luidde het gezegde ook alweer van de bomen en het bos?

Vrijstaat

Nog zo’n ding: op bezoek bij een zeer Fries gemeentelid in Harlingen werd mij in het vuur van ons gesprek over de ‘status aparte’ van Harlingen gezegd: ,,Maar u bent hier niet in Friesland!”

Denk je een beroep naar Friesland aangenomen te hebben. Beland je in een soort vrijstaat. Je kunt het op de kaart al zien: woon je van Kimswerd tot Balk in dezelfde bestuurlijke regio en bemeet ook het Franeker land vele vierkante kilometers, Harlingen is een stip op de kaart.

Net als Urk. Een stad vol eigenheimers, Friezen, import en vreemd volk. Klein Amsterdam. ,,Er wordt hier geen Fries gesproken, hoor.”

,,Wij zijn anti-Fries.” ,,Wij staan met onze rug naar Friesland” (die uitdrukking bestond al in de negentiende eeuw). Ook een fraaie over Harns: ,,Dit is kluun-city.”

Ik heb toch maar een Friese Bijbel gekocht. Ik geloof niet alle stoere verhalen en geloof dat de taal dicht bij het hart staat. Ik heb mij voorgenomen mijn Friese Bijbel er geregeld naast te houden, al was het maar om te horen hoe het betreffende Bijbelgedeelte buiten Harlingen klinkt.

Ik kreeg als geschenk van de gemeente in Harlingen in de beroepingstijd een suikerbrood en bij de start Friese wondersloffen. Welkom in Harlingen is ook welkom in Friesland, al is Friesland niet altijd welkom in Harlingen…

Teunard van der Linden is predikant in de Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum. Reacties: tg.linden@gmail.com