Ontdekt Marcus-fragment is het oudste tot nu toe

Wybe Fraanje

Britse wetenschappers hebben een papyrusfragment met de verzen 7-9 en 16-18 van Marcus 1 gedateerd op 150 tot 250 na Christus. Dat betekent dat het fragment afkomstig is van het oudste tot nu toe bekende manuscript van Marcus; het vorige oudste Marcus-fragment dateert uit de vierde eeuw.

Het fragment van vier bij vierenhalve centimeter maakt deel uit van de honderdduizenden papyrussnippers die tussen 1896 en 1906 door de Britse Egyptian Exploration Society werden opgegraven uit een antieke vuilnishoop bij Oxyrhynchus, zo’n 160 kilometer ten zuiden van de Egyptische hoofdstad Caïro. Sindsdien wordt er onderzoek verricht aan deze zogeheten Oxyrhynchus Papyri, wat van tijd tot tijd nieuwe ontdekkingen oplevert.

De papyrologen Daniela Colomo en Dirk Obbink publiceerden de vondst vorige week. Het Amerikaanse online tijdschrift Christianity Today schreef er ook over.

Papyrussnippers

De bekendmaking van de ontdekking van het Marcus-fragment, gecodeerd als P137, ging vergezeld van de publicatie van de vondsten P138 en P139. Dat betreft papyrussnippers met Lucas 13:13-17 en 13:25-30 uit de derde eeuw en de verzen 6-8 en 18-20 vandebrief aan Filemon uit de vierde eeuw. Die laatste vondst is zeldzaam; er zijn heel weinig manuscripten van Filemon. Dat komt wellicht doordat de apostel Paulus die brief persoonlijk aan Filemon richtte en dat die voornamelijk over één specifiek onderwerp gaat (de aansporing om de bekeerde weggelopen slaaf Onesimus weer in genade aan te nemen).

Daardoor zou de brief misschien niet veel gekopieerd zijn om in de eerste gemeenten voorgelezen te worden.

Van alle in Oxyrhynchus gevonden fragmenten is nog maar 1 procent grondig onderzocht, gedocumenteerd en gepubliceerd. De uiteenlopende collectie manuscripten en fragmenten bestaat uit Bijbelse tekstfragmenten, apocriefe tekstgedeelten, brieven en zelfs een contract voor matchfixing van een worstelwedstrijd.

Codex

De Amerikaan Dirk Obbink, papyroloog aan de Oxford Universiteit, heeft het Marcus-fragment gedateerd. Het is vermoedelijk opgegraven in 1903.

Het heeft deel uitgemaakt van een zogeheten codex, een boek-achtige bundel, en dus niet van een rol. Eerst dacht hij nog dat het nog ouder moest zijn, uit de eerste eeuw, maar nader onderzoek leerde hem dat het toch iets jonger moest zijn. Toch is het nu het oudste bekende Marcusfragment.

Overigens bevatten de teksten geen verrassingen ten opzichte van de Marcus-teksten die al bekend waren. De wetenschap heeft geen tekort aan manuscripten van nieuwtestamentische boeken, schrijft Elijah Hixson, universitair docent aan het Edinburgh Bible College, in Christianity Today. Er zijn alleen al 5300 Griekse manuscripten van nieuwtestamentische Bijbelboeken, aldus Hixson.

Nieuw gevonden fragmenten bevestigen veelal antieke Griekse versies van Bijbelboeken die al bekend waren. De gevonden fragmenten werpen wel licht op de wijze van kopieren en verspreiden van christelijke geschriften in de oudheid.