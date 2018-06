Oergraan van mennonieten komt voor tentoonstelling naar Friesland

Jan Auke Brink

Het is heilige grond in Witmarsum. Bussen met buitenlandse doopsgezinden stoppen op de geboortegrond van Menno Simons (1496-1561). Bij hetmonument ter nagedachtenis aan de zestiende-eeuwse kerkhervormer bidden Simons navolgers: de doopsgezinden, de mennonieten, de amish. Geïnspireerd door het Culturele Hoofdstadjaar pakten dorpsbewoners de blijvende inspiratie van Menno Simons op als thema voor een tentoonstelling.

,,We hebben hier in Witmarsum drie historische iconen: de Friestalige dichter Gysbert Japicx, sportvernieuwer Pim Mulier en natuurlijk Menno Simons”, vertelt Klaas Smit.

,,Met twee andere mannen uit het dorp hadden we het plan om wat te doen met deze iconen. We hebben Witmarsum 2018 opgericht, waarvan het bestuur nu uit zes enthousiaste dorpsgenoten bestaat. Daarna hebben we een bijeenkomst belegd voor iedereen uit het dorp. Daar ontstonden heel veel ideeën, waaronder deze tentoonstelling.”

Aarde

Yvonne Willems is de bedenker van de tentoonstelling en de drijvende kracht erachter. Zij wilde niet de volledige geschiedenis van Menno Simons en de doopsgezinden herkauwen, maar vertrekken vanuit blijvende waarden.

,,Doopsgezinden voelen een diepe verbondenheid met de aarde”, zegt Willems. ,,’Duurzaamheid’ vind ik een vervelend containerbegrip. Maar het gaat om de basis, de eenvoud.

Doopsgezinden zeggen: de aarde is niet van ons, ook een volgende generatie moet weer kunnen eten. Hun ideeën en tradities zijn al vijfhonderd jaar oud, maar ze passen heel goed bij de huidige tijdsgeest. Het gaat bijvoorbeeld ook om het tegengaan van verspilling.”

Tuincentrum

De tentoonstelling Menno Simons Groen opent morgen in Groencentrum Witmarsum. Smit staat voor het tuincentrum, en wijst: ,,Daar, achter die bomen is het monument voor Simons, zie je? En daarnaast het contourenkerkje. Die grond is van de doopsgezinden. Dit is voor ons een perfecte locatie: het is bij de grond waar Simons gestaan heeft en het tuincentrum past bij de inhoud van de tentoonstelling. Zo laten we de middenstand ook meeprofiteren van de initiatieven in het dorp. Want we hopen natuurlijk dat mensen die voor de tentoonstelling komen, ook een bloemetje meenemen. En omgekeerd: dat de bezoekers van het tuincentrum de tentoonstelling binnenstappen.”

Smit en Willems zijn beiden zelf niet doopsgezind, dus in die zin geen navolgers van Menno Simons. Maar ze voelen zich wel sterk verbonden met het gedachtegoed dat het allemaal wel een tandje minder kan.

Voor hen zijn de ideeën en tradities van de doopsgezinden vooral praktisch van aard. In de werkgroep van de tentoonstelling zitten ook menisten: Tseard van der Hem, Antoinette Hazevoet, Flora Visser en Menno de Vries. Bijna allemaal lid van de Doopsgezinde Gemeente De Lytse Streek in Witmarsum.

Pacifistisch

Voor hen gaat het te ver de waarden van Menno Simons te reduceren tot ‘een soort humanisme, maar dan met de Bijbel en Jezus erbij,’ zoals Smit en Willems het beschouwen.

De basiswaarden lijken misschien wel op elkaar, met aandacht voor verdraagzaamheid, ,,maar voor doopsgezinden zijn de volwassen doop en de pacifistische gedachte ook wezenlijke thema’s,” zegt De Vries.

Met name dat pacifistische is voor hem belangrijk: ,,We hebben een roemrijk verleden van dienstweigeren op basis van ons geloof. Mijnvader moest een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog in dienst. Hij weigerde. Dat was toen heel ongebruikelijk. Ik heb ook geweigerd. Drie keer vroegen ze aan me of ik echt geen wapen wilde vasthouden. Ze stonden al klaar om me het geweer in handen te drukken. Als ik dat aanpakte, had ik in dienst gemoeten.”

Ander gebied

Conflicten gaan doopsgezinden liever uit de weg. Willems: ,,Dan trekken ze gewoon verder naar een ander gebied. Zo gingen de ideeën van Simons de hele wereld over. Vanuit Friesland via Duitsland naar Siberië, en van daaruit weer naar Amerika en Canada.”

Ze hadden de ervaring dat het op die manier kon. Met een zak graan, met kennis van de landbouw en met een flinke dosis werklust, kon in een nieuw gebied altijd weer een nieuw bestaan worden opgebouwd. Voor de tentoonstelling heeft de werkgroep contact gelegd met volgelingen van Simons uit de hele wereld. Een van de bijzonderste bijdrages komt van Dale Friesen uit Amerika.

Oergraan

,,Zijn voorouders zijn in 1875 uit de Krim naar de Verenigde Staten getrokken, omdat in de Oekraïne hun religieuze vrijheid werd bedreigd,” zegt Willems. ,,Zijn grootmoeder nam een zak graan mee. Dit oergraan heeft Friesen nu terug gekweekt.”

De Vries, die zelf boer is, legt uit wat er bijzonder is aan dat oergraan: ,,De korrels zijn veel kleiner dan moderne graankorrels, maar er zitten wel veel meer voedingsstoffen in: meer eiwitten, meer proteïne.”

Friesen heeft als proefpakketten meel en graan naar Witmarsum gestuurd. ,,Het meel bleef heel lang bij de douane liggen; zo’n zakje wit poeder wilden ze wel even extra goed onderzoeken”, zegt De Vries.

,,Maar het graan kwam er soepel doorheen. Nu we dat weten, stuurt hij nog een paar kilo. Daarmee zaai ik in september een hectare in, zodra de aardappels van het land zijn. Dan kan ik het oogsten in augustus 2019. Daarna moet het drogen, en als de korrel goed hard is, kunnen we het malen bij de molen in het dorp.”

Laten proeven

Friesen vindt het bijzonder dat zijn graan straks op de geboortegrond van Simons groeit: ,,Hij heeft maar een voorwaarde: dat we er brood van bakken en het aan mensen laten proeven. Dat doen we natuurlijk graag.”

Laten proeven is sowieso een onderdeel van de tentoonstelling. Ieder weekend organiseert de werkgroep activiteiten. ,,Mennonite cooking bijvoorbeeld. Dat is een stroming onder volgers van Simons om eenvoudige producten uit de eigen tuin te bereiden. Er zijn kookboeken over volgeschreven”, aldus De Vries. ,,Het is een eenvoudige, smaakvolle keuken”, vult Willems aan.

,,Het gaat om leven op en van de grond. Zuinig omgaan met je middelen staat centraal. Daarom gebruiken ze bijvoorbeeld de hooikist om eten te laten nagaren. Dat bespaart energie.”

Traditie

Vrijwel iedere zaterdag zal bij de tentoonstelling een proeverij zijn, waarbij steeds een andere kok iets volgens de traditie van Mennonite cooking bereidt. Dat is vooral ter inspiratie.

,,We willen de bezoekers laten nadenken over het alledaagse”, zegt Willems. ,,Hoe ga je bijvoorbeeld in je eigen gezin om met welvaart en overvloed? Wat kunnen we leren van de mennonieten? We hopen dat deze tentoonstelling voor veel bezoekers het begin van een goed gesprek is.”

Menno Simons Groen is tot en met 1 september te bezoeken in Groencentrum Witmarsum.