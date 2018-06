Kind van een moordenaar

Tamarah Benima

Waarom maakt het eigenlijk wat uit of een moordenaar of verkrachter bij zijn verstand is of ontoerekeningsvatbaar? Nu wordt er in de rechtspraak een enorm verschil gemaakt tussen daders die niet ziek zijn en weten wat ze doen en daders die wel ziek zijn en niet weten wat ze doen. Maar waarom eigenlijk? Niet-zieke daders van ernstige misdrijven krijgen geen tbs, zieke daders krijgen wel tbs en daders van ernstige misdrijven die niet laten onderzoeken of ze wel of niet ziek zijn, krijgen ook geen tbs. Criminelen werken daarom vaak niet mee aan zo’n onderzoek, want ze zijn doodsbenauwd voor die tbs. Het kan betekenen dat ze nooit meer vrij komen.

Daarom zou ik zeggen: geef alle daders van ernstige misdrijven tbs. Juist omdat het daderschap bijna altijd wel is vast te stellen, maar het al dan niet toerekeningsvatbaar zijn vaak vreselijk moeilijk. Maar dat laatste is niet de klacht van Wim Faber, de vader van de verkrachte en vermoorde Anne. Hij verwijt rechter Rinus Otte, die Michael P. in 2012 geen tbs oplegde hoewel hij twee meisjes met het pistool op het hoofd had verkracht, dat deze niet goed heeft gekeken of P. gestoord was. Als hij dat wel had gedaan, had P. tbs gekregen en was Anne niet vermoord. Denkt Wim Faber.

Volkert van der Graaf werkte, anders dan de moordenaar van Anne, wel mee aan een psychiatrisch onderzoek. Hij bleek gestoord, maar kreeg toch geen tbs. Er was geen kans dat Van der Graaf nog een keer iemand zou doodschieten, daarom loopt hij nu weer vrij rond, zonder enige beperkende maatregel. Dat is voor niemand goed, behalve voor zijn dochter. Ze was een half jaar oud toen haar vader Pim Fortuyn doodschoot. Ze moet nu 17 zijn. Net zo oud als een van de meisjes (16 en 17) die door P. gruwelijk werden verkracht. Fortuyn heeft geen kinderen, zelfs geen geadopteerde. Hoe gaat Volkerts dochter zich ontpoppen? Wat gaat zij doen met de vrijheid die de rechter haar vader gunt en die ik hem zo bitter misgun? Welke les gaat zij ons leren? Over gerechtigheid? Over kind te zijn van een misdadiger? Maar wil ik dat eigenlijk wel weten?