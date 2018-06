Franeker had bijna wéér een Theologische Universiteit

In Kampen worden al ruim anderhalve eeuw orthodoxe predikanten opgeleid. Historicus George Harinck schreef er een kloek werk over: Domineesfabriek. De theologische opleiding overleefde kerkscheuringen en andere crisissituaties, maar moet nu wel op zoek naar samenwerkingspartners: ,,Onze identiteit is niet meer dat we anders zijn dan de anderen. We kijken nu juist naar wat we gemeen hebben.”

In het oude centrum van Kampen is de Theologische Universiteit aan de Broederweg gehuisvest in een statig pand. Bovenop een windvaan, met daarin de letters Th. H. verwerkt. ,,Dat zal wel een cadeau zijn geweest uit de tijd dat het nog de Theologische Hogeschool heette,” zegt historicus George Harinck.

,,Oorspronkelijk was dit een hotel, Wilhelmina logeerde er nog. Later werd het een studentenhuis, in 1944/1945 een school.”

Daarmee zitten we meteen midden in de geschiedenis van het gereformeerde opleidingsinstituut. In 1944, nog tijdens de oorlog, stapten orthodoxe gelovigen uit de Gereformeerde Kerken, zij vormden vanaf dat moment de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Ook in Kampen werd deze stap gevoeld. Gereformeerde predikanten werden hier sinds 1854 opgeleid, de kerkscheuring leidde tot een schoolscheuring.

Harinck: ,,Klaas Schilder was een van de voormannen van de Vrijmaking. Hij was ook een prominent hoogleraar aan de Hogeschool. Daar werd Schilder afgezet, maar hij besloot meteen een eigen school op te richten. Zo kwam er naast de Theologische Hogeschool Kampen voor de Gereformeerde Kerken kort na het einde van de oorlog ook de Theologische Hogeschool Kampen voor de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.”

Ontwikkelingen

Vorige week publiceerde de historicus en directeur van het Archief- en Documentatiecentrum (ADC) van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt zijn vuistdikke boek Domineesfabriek, over de geschiedenis van de Theologische Universiteit. Daarin schetst Harinck de ontwikkelingen binnen de universiteit vanaf de oprichting van de Theologische School in1854.

In de na-oorlogse periode belicht hij alleen de geschiedenis van de Hogeschool van Schilder, die bekend kwam te staan als de Theologische Universiteit Kampen (Broederweg). De andere onderwijsinstelling, de synodale Theologische Universiteit te Kampen (Oudestraat), is in 2006 gefuseerd tot de Protestantse Theologische Universiteit (PThU).

,,Ik had graag de hele geschiedenis beschreven: vanaf de oprichting in 1854, inclusief de ontwikkelingen binnen beide scholen na de oorlog,” zegt Harinck. ,,Maar de mensen van de Oudestraat hadden daar geen interesse in. Ze wilden liever hun eigen verhaal vertellen. Dat hebben ze een paar jaar geleden gedaan in een eigen gedenkboek.”

Goedkoper

De opleiding voor gereformeerde predikanten was halverwege de negentiende eeuw bijna in Friesland gehuisvest, in plaats van in de Overijsselse Hanzestad. ,,Er is lang gekeken naar Franeker als vestigingsplaats, maar uiteindelijk is dat in 1854 afgeketst. In Kampen was alles goedkoper: woonruimte, onderwijsgebouwen en zelfs het eten.”

De academische historie van Franeker pleitte voor de stad, toen de afgescheiden orthodox-protestanten op de synode van 1849 besloten een eigen theologische opleiding op te richten. Ruim twee eeuwen – van 1585 tot 1811 – had Franeker een universiteit gehad. Maar naast het gegeven dat de eigen school in Kampen veel minder kosten met zich meebracht, had de IJsselstad nog een groot voordeel: in de jaren dat reizen nog vooral per koets en trekschuit ging, en van de Afsluitdijk nog geen sprake was, was Franeker uiterst moeilijk te bereiken.

Harinck schetst op zijn werkkamer op de zolder van het ADC, pal tegenover het universiteitsgebouw, de situatie waar de gereformeerden op dat moment in verkeerden: ,,De Nederlandse Hervormde Kerk was hier al eeuwenlang allesbepalend. Predikanten werden opgeleid in Groningen, Leiden en Utrecht. Andere universiteiten mochten geen predikanten afleveren, dat had de overheid zo bepaald. Katholieke priesters weken uit naar het buitenland voor hun opleidingen. Maar toen in 1834 orthodoxe predikanten tijdens de Afscheiding uit de Nederlandse Hervormde Kerk stapten, hadden zij geen plek om nieuwe voorgangers op te leiden.”

Thuisscholing

De door de overheid aangewezen universiteiten waren te zeer verbonden aan de Nederlandse Hervormde Kerk, die leverden volgens de afgescheidenen geen orthodoxe predikanten af. De volgers van de Afscheiding kozen daarom voor thuisscholing: ,,Vaak gebeurde dat in de pastorie. Maar het was een moeizame situatie. De grondwetsherziening van1848 veranderde alles. Vanaf dat moment mochten er vrije scholen worden gesticht. Kort daarop besloot de gereformeerde synode tot een eigen school, die in1854 werd geopend in Kampen. De overheid had er op dat moment niks over te zeggen. De orthodoxe kerken betaalden de stichting van de school en de salarissen van de docenten. Dat bleef zo tot in de eenentwintigste eeuw.”

Verhalen over het studentenleven in de negentiende eeuw spreken tot de verbeelding, met studenten die veel drinken en morele grenzen opzoeken. Uit studentenstad Leiden kennen we het verhaal van student Leids meisje zwanger maakte, regelden zijn vrienden, onder wie de schrijver Jacob van Lennep, een pleeggezin voor de baby. In Kampen gebeurde dit ook allemaal. ,,De theologen waren een zootje ongeregeld. Vanaf het begin kwam er een heel gemengd spectrum aan studenten naar de Theologische School. Alles wat ergens anders gebeurde, gebeurde hier ook. Het was soms een losbandig studentenleven, met ongewenste zwangerschappen, drankpartijen en zelfs een studentencorps dat een tijdje verboden is geweest.”

Die ongewenste zwangerschappen vonden plaats onder meisjes uit de stad, want vrouwen mochten nog niet studeren. Dat Aletta Jacobs in 1871 werd toegelaten als studente medicijnen aan de Rijksuniversiteit Groningen was al heel bijzonder. In Kampen kwamen pas na de Tweede Wereldoorlog de eerste vrouwelijke studenten. Dat lijkt laat, maar Harinck duidt dit in het licht van de ontwikkelingen binnen de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt: ,,Vergeet niet dat vrouwen pas sinds 2017 predikant mogen worden in vrijgemaakte kerken. Tot in de jaren negentig van de twintigste eeuw studeerde er gemiddeld één vrouw per jaar aan de Theologische Universiteit. Die werd dan bijvoorbeeld docent godsdienst op het voortgezet onderwijs, of ze ging in het bedrijfsleven werken. Nu kunnen vrouwen ook de predikantsmaster volgen.”

Lopende band

Harinck noemde zijn boek, dat hij samen met historicus Wim Berkelaar schreef, Domineesfabriek, naar het beeld dat van de Theologische Universiteit bestaat: een school die aan de lopende band predikanten aflevert, voor de splitsing van de school voor de Gereformeerde Kerken in Nederland, sindsdien voor de vrijgemaakte kerken. ,,Maar er zijn hier nooit alleen maar predikanten opgeleid. Vanaf de oprichting in 1854 zien ze zich ook als ‘dienaren van de samenleving’. Er zijn natuurlijk veel dominees gevormd. Maar wetenschap vonden de schoolbestuurders ook belangrijk.”

Herman Bavinck speelde daarin een belangrijke rol. Hij wordt samen met AbrahamKuyper gezien als de grondlegger van het neocalvinisme en van de Gereformeerde Kerken in Nederland. ,,Bavinck was een topwetenschapper, we zijn hier nog altijd trots op hem.” Hij was in de jaren tachtig van de negentiende eeuw misschien wel de redder van de Theologische School. ,,De school stond goed aangeschreven. Maar in 1880 richtte Abraham Kuyper de Vrije Universiteit (VU) op. De komst van de VU had geen directe invloed op de inschrijvingen in Kampen, maar het zelfbeeld veranderde. Men werd in Kampen minder zelfverzekerd. Voordeel was dat Bavinck hier zat; dat gaf tenminste aanzien.”

Kuyper maakte een nieuw orthodox elan los in Nederland. Dat leidde tot nieuwe aanwas voor de school in Kampen, ook uit Friesland. ,,Tijdens de Afscheiding van 1834 gingen nog niet veel Friezen mee. Maar vanaf de Doleantie van Kuyper uit 1886 staan de Friezen bekend als overtuigd gereformeerd. Kuypers zoon was dominee in Leeuwarden, een andere zoon van hem stond in Makkum. Zijn ideeën leefden echt in Friesland. Zo kwamen er aan het einde van de negentiende eeuw veel Friese studenten naar Kampen.”

Overstap

Het ging de Theologische School voor de wind. Maar in 1902/1903 maakte Bavinck de overstap naar de VU. Een aderlating. ,,Veel studenten gingen met hem mee: we hielden hier maar tien studenten over.”

Toch kwam de school het vertrek van Bavinck te boven. In1936 werd de naam gewijzigd in Theologische Hogeschool. Even verkeerde Kampen in rustig vaarwater, tot de kerk- en schoolscheuring van 1944. ,,De nieuwe school kostte de vrijgemaakten veel geld. Dat geld werd al tijdens de oorlog ingezameld. ‘Als je vrijgemaakt gezegde. Maar ze betaalden zonder morren, dat hadden ze over voor hun principes.”

Na de oorlog was het enthousiasme in de nieuwe school groot: er leefde sterk het gevoel dat ze het nieuwe Nederland gingen opbouwen. Maar in 1952 sloeg het noodlot toe: stichter leidsman Schilder overleed. ,,Dan kruipt de onzekerheid erin. De studenten blijven nog wel komen, maar er zijn geen richtinggevende voormannen meer.”

Officieel

Daarna zie je dat de overheid meer vat krijgt op het vrijgemaakte opleidingsinstituut, dat zich sinds 1987 officieel universiteit mag noemen. ,,Deze universiteit is uiteindelijk veranderd door de overheid, niet door de kerken. Onze identiteit is niet meer dat we anders zijn dan de anderen. We kijken nu juist naar wat we gemeen hebben. Dat is ook noodzaak. De universiteit heeft momenteel nog mogelijkheden, omdat er nu nog geld van de kerken én van de overheid komt. Maar we worden te klein, we moeten samenwerken. Dat hebben we geprobeerd met de Theologische Universiteit in Apeldoorn, van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Maar zij wilden niet, hun synode stemde het plan in 2017 weg. Dat is jammer, ook omdat er bij de overheid enthousiasme was over deze vorm van samenwerking.”

De universiteit onderzoekt nu andere mogelijkheden, zowel binnenslands als internationaal. Harinck is positief: ,,Er zal wel een goede oplossing komen. Tot die tijd maken we onszelf hier in Kampen zo groot mogelijk.”

Zijn boek draagt daaraan bij. Roel Kuiper, lid van de Eerste Kamer voor de ChristenUnie en rector van de Theologische Universiteit, is blij dat het werk van Harinck zijn universiteit body geeft: ,,Het boek is een monumentaal werk, dat laat zien dat we hier in een rijke traditie staan. We mogen nooit vergeten dat Bavinck hier begonnen is.”

Domineesfabriek. Geschiedenis van de Theologische Universiteit Kampen George Harinck en Wim Berkelaar Uitgeverij Prometheus € 44,99