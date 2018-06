Confessionele partijen liepen niet voorop bij vrouwenkiesrecht

Jan Auke Brink

Aanleiding voor het aan de Nijmeegse Radboud Universiteit gehouden symposium ‘Wat komen jullie hier doen. 100 jaar vrouwenkiesrecht tussen geloof, politiek en samenleving’, was het gegeven dat Suze Groeneweg (1875-1940) honderd jaar geleden als eerste vrouw werd verkozen in de Tweede Kamer.

De socialistische Groeneweg was verkozen door mannen, want pas in 1920 kregen vrouwen het recht om zelf te stemmen. Sinds 1918 hadden vrouwen wel passief kiesrecht, waarmee ze de mogelijkheid kregen om verkozen te worden.

Het symposium was een initiatief van het Katholiek Documentatie Centrum (KDC) van de Radboud Universiteit en het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit (VU).

Bezoeker Japke de Vries (50) uit Laag-Zuthem – ,,oorspronkelijk uit Dokkum” – vindt het een interessant symposium: ,,Ik ben niet gelovig, maar ik ben wel geïnteresseerd in de verbinding tussen geloof, politiek en samenleving. Dat intrigeert me, daarom studeer ik hier in Nijmegen ook theologie.”

Eerste resultaten

Hans Krabbendam, directeur van het KDC, duidt met historische cijfers de eerste resultaten van het vrouwenkiesrecht. In de periode 1918-1923 zijn 97 vrouwen in de gemeenteraden verkozen, ongeveer 1 procent van alle gemeenteraadsleden. Krabbendam: ,,In 1917 leek het passief kiesrecht een troostprijs voor de vrouwen die er voor hadden gestreden, maar later bleek het een hoofdprijs. Vermeende negatieve effecten, zoals gezinsverwaarlozing, bleven uit.”

Van die 97 verkozen vrouwen was het overgrote deel socialistisch en een aanzienlijk deel liberaal. De confessionelen speelden met tien katholieken en één protestantse een marginale rol.

Hoe keken religieuze leiders tegen deze ontwikkelingen aan? Hillie van de Streek, voorzitter van het Historisch Comité Christen-Democratie, verbonden aan het CDA, schetst een aanvankelijke verdeeldheid bij de katholieken: ,,Paus Leo XIII nam geen principieel standpunt in over vrouwenkiesrecht, dus werd het een vrije kwestie voor de geestelijkheid.”

Denklijnen

Er ontstonden twee denklijnen onder de katholieken. Om te beginnen was er een groep die de paus volgde in zijn streven naar een ‘organische samenleving’, met het huisgezin centraal. Volgens die denkrichting zou het voldoende zijn als alleen het gezinshoofd, de man dus, stemrecht zou hebben.

Een andere beweging volgde de dertiende-eeuwse Italiaanse theoloog Thomas van Aquino die het belang van de samenleving centraal stelde, vooral als er sprake was van een crisissituatie. En crisis was het in Europa, met eerst sociale verschrikkingen als gevolg van de industrialisatie en vervolgens de Eerste Wereldoorlog. De katholieke moraaltheologen die Aquino volgden, pleitten daarom voor kiesrecht voor zowel mannen als vrouwen.

Na die oorlog was paus Benedictus XV een stuk positiever over het vrouwenkiesrecht: hij beval het zelfs aan. De Roomsch-Katholieke Staatspartij (RKSP) introduceerde in 1926 een zetel speciaal voor vrouwen: de ‘kwaliteitszetel’.

Pleitbezorger

Bij de protestanten was daar toen volgens historicus George Harinck van de Vrije Universiteit nog geen sprake van: de ARP sloot vrouwen zelfs tot 1953 uit. Toch was Abraham Kuyper (1837-1920), de grondlegger van de ARP, al wel een vroege pleitbezorger van vrouwenemancipatie in de kerk: ,,De Nederlandse Hervormde Kerk kende een democratische traditie met verkiezingen. In 1867 pleitte Kuyper al voor kiesrecht voor mannen én vrouwen binnen die kerkelijke democratie. Hij was ook tegen het gebruikelijk apart zitten van mannen en vrouwen in de kerk, en hij schreef een boek over vrouwen in de Bijbel.”

,,Blijkbaar vond hij de positie van de vrouw binnen de kerk dus belangrijk. Maar die lijn trok Kuyper niet door naar het volledige maatschappelijke vlak. En dat deden protestantse vrouwen zelf ook niet. Ze organiseerden zich wel voor kerkelijk kiesrecht, maar voor hun maatschappelijke positie ondernamen ze weinig actie. De kerk lag voor de meeste protestanten veel dichterbij, was veel belangrijker.”

Op het symposium werd de bundel Wat komen jullie hier doen? Vrouwenkiesrecht tussen geloof, politiek en samenleving, 1883-2018 van Sophie van Bijsterveld en Hillie van de Streek gepresenteerd. Het is uitgegeven door Valkhof Pers.