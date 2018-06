Bijbel is geen padvindershandboek vol pasklare antwoorden

Tjerk de Reus

In het dagelijkse leven houden talloze dingen ons bezig: van politiek en sociale media tot afslanken en het stijgen van de pensioenleeftijd. Theoloog Samuel Wells wil graag met mensen meedenken, bij deze thema’s.

Deze week werd bekend dat Ali Banat is overleden. De Australische miljonair werd slechts 36 jaar. Wereldwijd was bekend dat hij aan terminale kanker leed. Via de sociale media werd in 2015 een filmpje verspreid waarop hij vertelde dat hij de kanker die hem had getroffen beschouwde als een ‘gift’. Na zijn rijkdommen – dure auto’s, schoenen en zonnebrillen – was de ziekte het beste wat hem was overkomen, legde hij uit.

Waarom? Omdat de ziekte alles in zijn leven op zijn kop had gezet. Hij zag nu in dat alle luxe waarin hij zich baadde leeg was. Ali was moslim en begon uit liefde voor armen zijn hele rijkdom weg te geven. Hij wilde de wereld verlaten zonder enig bezit.

Een indrukwekkend verhaal, dat veel mensen aan het denken zet. Het is ook een verhaal dat vrij precies past in de denkwereld van Samuel Wells, zoals te vinden in zijn boek Hoe zullen we dan leven?

Naar dingen kijken

Wells (1965) is verbonden aan de kerkgemeenschap St. Martin-in-the- Fields in Londen en schrijver van vele boeken. Wells wil zijn lezers graag op een nieuwe manier naar dingen laten kijken. Dan moet wel de Westerse bril afgezet worden, waarin vooral succes, rijkdom en lichamelijke perfectie de hoogste levensdoelen zijn. Zelfs dementie kan bij Wells een ‘gift’ zijn.

Hoe zullen we dan leven? is het eerste boek van Wells dat in het Nederlands is vertaald. Onder theologen is hij al veel langer een bekende naam, en dat dankt hij aan de frisse insteek die hij vaak laat zien. Zijn vakgebied in de theologie betreft de ethiek, waarin het licht valt op de volle breedte van het leven.

Bij ethiek moet je dan niet denken aan het formuleren van de juiste regels, maar eerder aan het zicht te krijgen op iets wat vanouds wordt aangeduid als een leven ‘coram Deo’: voor Gods aangezicht.

Voor Wells betekent dit dat het gewone, dagelijkse leven in beeld komt. Dat is best verrassend. Je komt hier uiteenlopende thema’s tegen, zoals ouderdom en Israël, dementie en obesitas, sociale media, migratie en internationale ontwikkeling, om er maar een paar thema’s uit te lichten. Dat hij zo’n veelheid aan thema’s behandelt kun je afwisselend noemen, maar heeft ook tot gevolg dat het allemaal ook wat kort en beperkt is, soms zelfs in de sfeer van een column. Het boek bevat maar liefst 27 hoofdstukken, die allemaal los van elkaar staan.

Woestijn

In zijn voorwoord schrijft Wells: ‘Dit boek is geschreven voor mensen die zichzelf op dit moment in de woestijn bevinden – de woestijn van het leven in deze complexe wereld, de woestijn die talloze vragen oproept over hoe ze het moeten bolwerken in dit veeleisende leven, de woestijn waarin ze worden geconfronteerd met hun eigen sterfelijkheid.’

Zo lopen we in onze westerse cultuur aan tegen het probleem van obesitas, een van de grootste ‘welvaartsziekten’. In plaats van ‘dikke mensen’ onbarmhartig weg te zetten, stelt Wells de vraag of we niet vooral lijden aan ‘spirituele obesitas’: een levenshouding waarin geen hoger doel bestaat waarvoor offers moeten worden gebracht. De cultuur is ‘zwaarlijvig’, signaleert hij: we denken in termen van geld en keuzemogelijkheden, zonder besef van ‘overkoepelende focus’.

Wells geeft ook een eigen, christelijk geïnspireerd antwoord op de vragen die hij op het spoor komt. De ‘focus’ die hij mist in de cultuur zou je kunnen vinden in het christelijk geloof, is zijn boodschap. Maar de Bijbel is geen padvindershandboek waarin je alle antwoorden snel kunt opzoeken. Het gaat bij Wells om een creatief Bijbels levensbesef: een ‘verbeelding’, zoals hij het noemt, ‘die gevormd is door de Schrift, die geloofwaardige nieuwe manieren van denken zoekt waar gesprekken zijn stilgevallen en die verwacht dat God zich bekendmaakt in perioden van worsteling en verslagenheid.’

Genegeerde kant

Zo stelt Wells voor om de LHTB identiteit, waarmee we in de kerk vaak geen raad weten, te beschouwen als een ‘geschenk’, dat kan leiden tot een ‘vernieuwing van de kerk als geheel’.

Wells kijkt graag naar de onderdrukte, miskende of genegeerde kant van een kwestie. Zo schrijft hij over het thema ‘kindertijd’: ‘Het koesteren van en luisteren naar de verwaarloosde delen van Gods schepping, vooral de verwaarloosde mensen, is een essentiële dimensie van de manier waarop we God aanbidden en leren kennen.’

En hij spoort zijn lezers aan om ook in de eigen ziel te kijken: ‘Wat in jezelf verwaarloos je voortdurend? Luister ernaar. Misschien heb je dan namelijk wel de plaats ontdekt waar God het geheim van alle dingen onthult.’

Hoe zullen we dan leven? Christelijke kijk op actuele thema’s. Samuel Wells. Uitgeverij Boekencentrum. 21,99 euro