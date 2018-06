Ambten en pioniersplek? Nee, bedankt

Lodewijk Born

Onderzoek door de Protestantse Kerk in Nederland (PKN) laat zien dat drie kwart van de mensen het niet nodig vindt dat bij elke nieuwe vorm van kerk-zijn een predikant actief is. Dat blijkt uit de notitie Over speelruimte en spanning, een onderzoek naar de praktijk van nieuwe kerkplekken, dat deze week verscheen.

In het kader van het onderzoek werd gesproken met ruim honderd mensen die in de praktijk betrokken zijn bij nieuwe vormen van kerk-zijn zoals pioniersplekken, kliederkerken, monastieke initiatieven en leefgemeenschappen. Ook mensen uit de ‘reguliere kerken’ deden mee. 79 mensen vulden een online vragenlijst in.

In het onderzoek komen onder andere drie inhoudelijke deelgebieden aan bod: ‘Gemeenschapsvorming, netwerken en lidmaatschap’, ‘Ambten, sacramenten en de rol van predikanten’ en ‘Samenwerking, besluitvorming en bestuur in de kerk’.

Voor Friesland werd Jorwert (Pioniersplek Nijkleaster) geselecteerd als een van de 23 onderzoeksplekken. Van de respondenten vindt 65 procent de ambten van ouderling en diaken niet nodig. 75 procent van de ondervraagden vindt het niet noodzakelijk dat bij elke nieuwe kerkplek een predikant betrokken is. Parallel hieraan zien ze volop ruimte voor niet-theologen om voor te gaan bij nieuwe kerkplekken (75 procent positief) en sacramenten te bedienen (71procent). Wel hecht men aan theologische kwaliteit en diepgang. ‘Het ambt hoeft niet per se, zolang er maar kwaliteit wordt geleverd en men weet wat men doet’, zo is de teneur.

Knelpunt

Het blijkt in de praktijk lastig om nieuwe kerkplekken en bestaande gemeenten echt op elkaar betrokken te laten zijn. Hoewel die wens breed leeft, lukt dat maar moeilijk. Circa 40 procent van de respondenten noemt dit als knelpunt. Ongeveer een kwart van de respondenten noemt dat nieuwe kerkplekken stuiten op belemmeringen op organisatorisch vlak. De regels en organisatiestructuur lijken op heel wat punten niet aan te sluiten bij het functioneren van nieuwe kerkplekken. Een vijfde van de respondenten noemt dat er gevoelens van concurrentie leven, vooral bij mensen in bestaande kerkplekken.

Mensen voelen zich enigszins bedreigd. De relaties tussen nieuwe en bestaande kerkplekken verschillen behoorlijk per plaats. Waar in de ene plaats sprake is van intensief contact en de wederzijdse waardering overheerst, is er in andere plaatsen nauwelijks contact en overheerst een gevoel van miskenning. Uit de enquête blijkt dat twee derde van de mensen de relaties als harmonieus ervaart.

Er zijn vanuit bestaande kerkplekken enkele malen frustraties merkbaar rond het feit dat nieuwe kerkplekken wel mogelijk gemaakt worden door de bestaande gemeente, maar dat de gemeente vervolgens niet zoveel meer in beeld is. Ook de eerder genoemde gevoelens van concurrentie kunnen de relatie onder druk zetten: ‘Zuigt de pioniersplek geen mensen bij ons weg?’ en: ‘Zij mogen de mooie dingen doen en halen de pers, en wij doen er eigenlijk niet meer toe’.

Andere belevingswereld

Tijdens de gesprekken bleek regelmatig dat bestaande en nieuwe plekken vanuit een andere belevingswereld werken. Dat men in verschillende ‘werelden’ actief is, werkt ook door bij de pioniers zelf. Een van de pioniers gaf aan weg gegroeid te zijn van de gemeenschap van waaruit ze was gezonden Uit de resultaten blijkt dat mensen die betrokken zijn bij nieuwe kerkplekken niet alles willen veranderen en dat mensen van bestaande kerkplekken niet sowieso tegen verandering zijn. Er is veeleer sprake van een gezamenlijk zoeken naar een passende organisatie in tijden van verandering Lidmaatschap blijkt voor mensen die betrokken zijn bij een nieuwe kerkplek niet de manier om hun verbondenheid of toewijding (inhoudelijk, organisatorisch, financieel) te tonen.

Een ‘regelarme zone’ voor nieuwe kerkplekken wordt door 85 procent van de mensen een goed idee gevonden. In de aanbevelingen in het slothoofdstuk staat onder meer dat er wat betreft ‘de structuur van de kerk er een bezinning op lidmaatschap en het ambt nodig is’. Als het gaat om het onderlinge klimaat moet ‘doelgericht beleid ontwikkeld worden om te werken aan een beter samenwerkingsklimaat.

Daar ontbreekt het nu te vaak aan’. Het nu uitgevoerde praktijkonderzoek Over speelruimte en spanning laat zien dat er nog een aardige kloof bestaan tussen de dikwijls geroemde nieuwe kerkplekken en de ‘oude kerkelijke gemeenten’.

Moedig

Het onderzoeksrapport eindigt met de eigen constatering dat de Protestantse Kerk een moedige keuze gemaakt heeft door ruimte te geven aan nieuwe kerkplekken. ‘Daardoor zijn nu ook spanningen en een rommelige praktijk ontstaan, zo blijkt uit dit onderzoek. Het is belangrijk die spanning en ‘rommeligheid’ niet als iets negatief te zien of deze zo snel mogelijk te laten verdwijnen, maar deze (te) blijven waarderen als een bron van leren en vernieuwing.’

Als het om organisatievernieuwing gaat, wordt tenslotte hoogleraar Jan Rotmans aangehaald, met tips: voldoende tijd nemen (circa tien jaar), experimenteerruimte creëren, klein beginnen, werken vanuit een heldere veranderstrategie, en stap voor stap bijsturen. Daar zal dit rapport een dienstbaar hulpmiddel bij zijn.

Het gehele rapport is te lezen op www.protestantsekerk.nl.