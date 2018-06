Zitten op een brief van Oepke Noordmans in zijn oude kerkje

Wybe Fraanje

De installatie Noordmans in beeld in zijn kerkje in Idsegahuizum moet het begin zijn van een steeds verder evoluerende Noordmans-expositie. Zaterdag wordt het geopend met de toonladder die hij ooit in een brief schreef.

25 houten krukjes in een vorm die het midden houdt tussen een X en een diabolo staan zorgvuldig in het gelid in de Nederlands Hervormde kerk van Idsegahuizum, beter bekend als de Skúster Tsjerke. Het zijn zogeheten taboerets, ze hebben de kleuren geel, blauw, groen of rood en er staan uitvergrote bieffragmenten in gebrand.

De fragmenten komen van een bewaard gebleven briefpagina–het derde kantje van een met vulpen geschreven epistel – die op een enorm wanddoek is afgedrukt en in de kerk aan de wand hangt, naast het bord met alle namen van alle predikanten die de gemeente van Idsegahuizum- Piaam gediend hebben, Noordmans staat bijna onderaan, hij stond hier van 1903 tot 1910. Dit was zijn eerste gemeente.

Culturele activiteiten

Het gebouw is sinds begin jaren zeventig niet meer in gebruik voor zondagse kerkdiensten. Er vinden voornamelijk culturele activiteiten plaats. De plaatselijke toneelvereniging treedt er op met een jaarlijkse productie. Ook het projectkoor uit de omgeving geeft er regioconcerten en ieder najaar is er nog een speciale kerkdienst.

De kunst-installatie rond Noordmans is van Rob Nypels, die zaterdag uit zijn woonplaats in Frankrijk overkomt om de opening van Noordmans in beeld bij te wonen. Hij maakte van het wordingsproces van deze installatie posters, die voor in de kerk liggen.

‘Het menselijk hart’, luidt een van Nypels’ aantekeningen. ‘Ik filter de persoon aanvankelijk uit de theologische context, een kennismaking met de persoon.’

Invloedrijk

Aan de rechterwand hangen drie uitvergrote documenten die dat illustreren: zijn ridderorde uit 1954, een schrijven van de kerkenraad van 3 juli 1910 waarin staat dat Noordmans in Sumar beroepen is, en het getuigschrift uit 1891 waarin zijn gymnasium aangeeft dat hij bekwaam is om aan de theologische faculteit studie te volgen.

Noordmans groeide uit tot een invloedrijk hervormd theoloog, die altijd vanuit de dorpspastorie is blijven werken, na Idsegahuizum stond hij in Sumar het Gelderse Laren. Nadat de ingrijpende restauratie van het dorpskerkje van Idsegahuizum van de laatste jaren – de begroting van 220.000 euro werd voor driekwart gedekt door een rijkssubsidie – ontstond de wens om ook ‘iets’ te doen met Noordmans, vertelt Jappie Feenstra van de Stichting Skúster Tsjerke. Het werd een kunstproject die een permanente installatie moet opleveren.

,,De bedoeling is om ieder jaar een kunstenaar aan te trekken om iets toe te voegen aan wat er al is”, aldus Feenstra. Daar moet dan natuurlijk wel geld voor zijn. De ongeveer 6500 euro die Noordmans in beeld kostte, is voor het grootste deel door de provincie Fryslân betaald uit het Iepen Mienskipfûns.

Feenstra (71), gepensioneerd uitvoerder in de bouw, vervaardigde de taboerets naar het ontwerp van Nypels. In de werkplaats van zijn zoon in het naburige Exmorra werkte hij er een week of zes aan. Ze zijn gemaakt van ingekleurde mdf-platen.

Orgel

De brief is in vierkanten verdeeld – ook door Nypels – en die fragmenten zijn ingebrand in de zittingen van de taboerets. In het brieffragment vertelt Noordmans over de beginnend organist ‘Joost’. Die maakt al goede vorderingen.

‘In mijn verbeelding zie ik hem daar zitten trappen met een rode kleur en spelen dat het huis ervan dreunt’, schrijft de theoloog. ‘Ik denk dat ge tegenwoordig wel eens het volgende zult horen’, waarna Noordmans twee notenbalkjes met een toonladdertje schrijft. ‘Ja, ik hoor het bijna in mijne verbeelding’.

Vervolgens klaagt hij over het orgel, waarmee het maar behelpen is omdat het zo oud is. Het nieuwe Bakker& Timmenga-orgel uit 1908 stond er blijkbaar nog niet.

Het is die toonladder die Jan Brens – ,,de muziekman van deze regio” – heeft gebruikt als basis voor een muziekstuk dat zaterdag bij de opening wordt uitgevoerd. Jan Dirk Wassenaar, auteur van het boek Noordmans in Friesland (1999) is een van de sprekers.