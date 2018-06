Vergroot Poetin zijn greep op de kerk?

William Immink

De aanstaande benoeming van episcoop Tichon Sjevkoenov tot regionaal metropoliet laat volgens sommige commentatoren zien dat de Russisch-Orthodoxe Kerk in een interne machtsstrijd zit. Het Kremlin is op de hand van Sjevkoenov: Poetin krijgt meer en meer de hand in de Russisch-Orthodoxe Kerk.

Tot nog toe was Sjevkoenov enkel leider van de raad van cultuur van het Moskouse patriarchaat, en die positie zal hij vrijwel zeker ook behouden. Maar drukker krijgt hij het wel: Sjevkoenov, die wel de ‘geestelijk vader’ van president Vladimir Poetin genoemd wordt, werd vorige week benoemd tot kerkelijk hoofd van de regio Pskov. Dat maakt de weg vrij voor Sjevkoenov om verheven te worden tot metropoliet, een enorm invloedrijke positie in de Russisch-Orthodoxe Kerk.

Het gonst in de Russisch media zelfs al van speculaties of Sjevkoenov de huidige patriarch Kirill zal opvolgen als deze vroeger of later van het toneel verdwijnt. Protodiaken Andrej Koerajev is al overtuigd: „De kandidatuur van de toekomstige patriarch is bijna zeker.”

Sjevkoenov is schrijver en erg actief binnen de orthodoxe kerk. Hij wordt gezien als ultraconservatief en hij is groot voorstander van president Poetin. Hij sprak zijn genoegen uit over de annexatie van de Krim door de Russen. Ook is hij erg pro-Russisch en antiwesters. Een van zijn beroemdste, of beruchtste, uitspraken over het westerse katholicisme: „Katholieken zijn geen kerk, en daarom zeker geen christenen.”

Niet als Kremlinprotégé

Sjevkoenov is een goede vriend van Poetin en menig criticus vindt dat de staat en het Kremlin daardoor te veel worden verwikkeld en de kerk te veel zal worden gepolitiseerd, hoewel de scheiding van kerk en staat zoals we die in het Westen kennen in het Oosten niet bestaat. „Ik denk dat het beter zal zijn voor Sjevkoenovom leider van de kerk te worden als Poetin niet meer president is”, zegt Koerajev. ,,Zodat het eerlijk is en dat ze hem niet zien als Kremlinprotégé. Zodat men Tichon ziet zoals hij is en niet als marionet van het Kremlin.”

Paul Goble, specialist op het gebied van religie in Eurazië schrijft in Eurasiareview dat ‘Poetin effectief controle uitoefent op de hiërarchie van de kerk. Poetin kan er nu zeker van zijn dat het patriarchaat en de patriarch doen wat het Kremlin wil. De benoeming van Tichon zorgt ervoor dat Kirill weet dat Poetin hem graag wil vervangen.’

Sjevkoenov is volgens Goble een conservatieve wind in de Russisch-Orthodoxe Kerk. ‘Veel traditioneler dan Kirill ooit wilde gaan. Hoe sterker Tichon wordt, hoe meer het Kremlin de orthodoxe kerk kan gebruikenomde antiwesterse houding van het Russische regime te promoten.’

Loopbaanperspectieven

Priester Vsjevolod Tsjaplin speculeert over de loopbaanperspectieven van Sjevkoenov: „De kansen van Tichon zijn door deze benoeming gegroeid, gezien ook het feit dat Tichon al een hoop heeft ondernomen.”

Maar nog altijd zijn volgens Tsjaplin de kansen van Sjevkoenov klein: „Als er nu patriarchale verkiezingen worden gehouden zal Tichon het niet redden. Het feit echter dat hij een maatschappelijke positie heeft binnen de kerk, biedt Tichon goede mogelijkheden om zich op te werken.”

Politicoloog Aleksej Makarkin merkt echter op dat Sjevkoenov door zijn benoeming wel verdwijnt uit Moskou. ,,De nieuwe functie is dan wel een hogere positie, plus een lanceerplatformomverder van op te stijgen, hij heeft zijn invloed grotendeels te danken aan het feit dat hij constant contact had met de autoriteiten in de kerk.”

Makarkin relativeert de overtuiging van sommigen dat Sjevkoenov de geestelijk vader zou zijn van de president. ,,Wellicht heeft Poetin gebiecht bij Tichon, maar meer niet. Bovendien gaat patriarch Kirill nog lang niet met pensioen. Er kan natuurlijk van alles gebeuren, maar ik geloof niet dat hij zomaar uit Moskou zal worden verwijderd.”