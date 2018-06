Racisme van links

Tamarah Benima

Dinsdag hoorde ik mijn held Maajib Nawaz in De Balie in Amsterdam spreken. Hij gaf de aftrap voor een avond over Vrij Links, het manifest van Eddy Terstall (filmregisseur), Asis Aynan (schrijver, docent), Femke Lakerveld (actrice) en Keklik Yücel (PvdA-politica). Het viertal pleit onder meer voor een levensbeschouwelijk neutrale staat, seculier onderwijs voor alle kinderen, herwaardering voor de individuele vrijheid en tegen groepsdruk en het vastzetten van iemands identiteit op slechts één kenmerk (religie of huidskleur of seksuele gerichtheid of handicap of etniciteit, et cetera). Dat laatste heet identiteitspolitiek en is door de historicus Willem Melcher gekenschetst als ‘apartheid 2.0’.

Wat ooit als emancipatie begon – ruim baan voor de verschillen tussen groepen mensen – is verworden tot nieuw hokjesdenken: je bent alleen nog maar moslim of jood of christen en wordt daarop aangesproken, je bent alleen nog maar ‘zwart’ en niets anders, je bent alleen nog maar lesbisch, homo, transgender, hetero en niet nog zo veel meer, enzovoort. De Vrij Linksen willen terug naar het individu en de beoordeling van zijn of haar daden. Nawaz is daar helemaal voor. Hij zat ooit als moslimterrorist in Egypte gevangen, maar strijdt nu voor fundamentele waarden. Hij pleit voor internationaal humanisme, secularisme, feminisme, voor internationale vrijheid, gelijkheid, emancipatie en mensenrechten, voor de vrijheid om religieus te zijn én voor de vrijheid om dat niet te zijn.

Tot zijn verbijstering komt het racisme al lang niet meer alleen van rechts, maar ook van links. Hij noemt het ‘het racisme van de lage verwachtingen’: moslims moeten vooral niet worden aangesproken op vooroordelen, abjecte houdingen tegenover vrouwen, lhbtg’ers, joden, ongelovigen en andersdenkenden, en/of abjecte praktijken (vrouwenbesnijdenis, eerwraak, vrouwenonderdrukking) want ‘ze zijn nog niet zo ver’. Maar de discussie moet juist wel worden gevoerd, zegt Nawaz. Waarom? Vooral moslima’s en de minderheden binnen de minderheden zijn van dat linkse racisme het grootste slachtoffer.